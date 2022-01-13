Производитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионах с меню на основе растительного «мяса» Статьи редакции
К 2023 году компания планирует запустить франшизу.
- ГК «Эфко» уже запустила два фудтрака в Красногорске и Архызе, третий появится в Петербурге, четвёртый — в одном из регионов южных регионов, сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей компании.
- В меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и другое. Еда стоит от 100 до 300 рублей. В первые фудтраки вложат около 20 млн рублей. Новый проект запустили, чтобы популяризировать категорию, объяснили в «Эфко».
- В течение года компания планирует развивать проект самостоятельно, а в 2023 году может запустить франшизу. Более конкретные планы по развитию сети не раскрыли.
- Аналоги мясных продуктов пока имеют слишком узкую аудиторию, а работа фудтраков слишком зависит от сезонности и погоды, считают опрошенные изданием эксперты.
- В августе 2020 года «Эфко» объявила, что инвестирует 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. В сентябре компания сообщила о дополнительных инвестициях в размере 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе.
- «Эфко» начала поставлять растительное мясо собственного производства в рестораны Москвы в ноябре 2020 года.
Молодцы, не бронзовеют в своем успехе, стремятся делать что-то иное
Их успех исключительно состоит в импорте трансжиров, где для импорта целые порты скуплены. Все остальные проекты - в лучшем случае в ноль. Кажется, мазик - единственный профицитный проект в портфеле производства.
Ну так венчур он и есть венчур
Какой импорт трансжиров? Трансжиры – это побочный продукт старых методов гидрогенизации растительного масла
Зачем его импортировать?
Как там дела у летающего дрона от слободы?
Он улетел
Чисто технически сейчас уже в любой пятерочке навалом растительного мяса, берем какие нибудь сосиски "сытый патриот", состав - вода, крахмал, соевый белок, эмульсия жиробелковая таинственного происхождения
Фудтраки? В регионах? В России? С растительным мясом?
Безумству храбрых поем мы песню...
Напишите, когда научатся делать нормальный майонез, а не те помои, что выставляют в российский масс маркет.
Никогда🤣 у них это даже на комитет не выносилось. А пройти систему их комитетов практически невозможно.
А что вам не нравится в майонезах? Состав у большинства - классический, без пальмы ГМО, красителей и ароматизаторов, что опять не нравится то?)
А в ГМО то что плохого?
На основе растительного мяса и майонеза 😆
.
Полуфабрикаты из мяса на майонезной основе.
В меню фудтраков обходимся без майонеза, только его веганская вариация – веганез.
Надеюсь, в этот раз не под маркой "Слобода"? Или Эфко не успокоится, пока окончательно марку не дискредитирует?
А что не так со Слободой?)
Растительное мясо реализуется под брендом Hi! (Healthy Inovation)
Интересно, причём тут это растительное дерьмо и “healthy”?
То, что они запускали молочные продукты под маркой растительного. Предсказуемо обделались. Думал, они опять за старое. Ан нет. Молодцы.
Так этими растительными котлетами они еще в 2020 году пичкали студентов в регионах) под лозунгом "ГК «ЭФКО» и «Еда будущего» провели акцию" втюхивали какие то HI-Бургер с книжками "Еда 3.0"
З.Ы. Хайбургер обогащен Омега-3, витаминами В7 и В12.
Правильно эксперты говорят что такая франшиза с такими вложениями и факторами но и когда, ни кому не нужна!
В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.
К 2023 году компания планирует запустить франшизу.
По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…
Интерес к новинкам после праздников только увеличивается и мы, наверное, как и вся отрасль находимся в предвкушении выхода на рынок автоматизированных систем для грузовой авиации.
Мы сделали так, чтобы пациенты записывались на прием без звонков, оплачивали анализы с телефона и не искали бумажки с назначениями. В статье о том, как перенести информацию о лечении в приложение и сделать удобный медицинский сервис для людей.
Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».
В прошлой статье рассказал с чем столкнулся купив абонемент на искусственную волну в SurfBrothers Skolkovo за 55 тысяч рублей. В этой хочу дополнить, что произошло спустя 42 дня.
Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…
Голосовые помощники-оракулы, иллюстрации без изображений, «Сетка Чебурашки» и прочие чудеса — как себе представил веб-дизайн в этом году искусственный интеллект.
А VR-гарнитуры будут только тормозить развитие метавселенной, считает он.