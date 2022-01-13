Еда
Маша Цепелева

Производитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионах с меню на основе растительного «мяса» Статьи редакции

К 2023 году компания планирует запустить франшизу.

  • ГК «Эфко» уже запустила два фудтрака в Красногорске и Архызе, третий появится в Петербурге, четвёртый — в одном из регионов южных регионов, сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей компании.
  • В меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и другое. Еда стоит от 100 до 300 рублей. В первые фудтраки вложат около 20 млн рублей. Новый проект запустили, чтобы популяризировать категорию, объяснили в «Эфко».
  • В течение года компания планирует развивать проект самостоятельно, а в 2023 году может запустить франшизу. Более конкретные планы по развитию сети не раскрыли.
  • Аналоги мясных продуктов пока имеют слишком узкую аудиторию, а работа фудтраков слишком зависит от сезонности и погоды, считают опрошенные изданием эксперты.
  • В августе 2020 года «Эфко» объявила, что инвестирует 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. В сентябре компания сообщила о дополнительных инвестициях в размере 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе.
  • «Эфко» начала поставлять растительное мясо собственного производства в рестораны Москвы в ноябре 2020 года.
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Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко»

#новость #эфко

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24 комментария
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Роман Александров

Молодцы, не бронзовеют в своем успехе, стремятся делать что-то иное

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Aleksandr Vasilenko

Их успех исключительно состоит в импорте трансжиров, где для импорта целые порты скуплены. Все остальные проекты - в лучшем случае в ноль. Кажется, мазик - единственный профицитный проект в портфеле производства.

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Роман Александров

Ну так венчур он и есть венчур

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Максим Иванников

Какой импорт трансжиров? Трансжиры – это побочный продукт старых методов гидрогенизации растительного масла
Зачем его импортировать?

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Yury Kotov

Как там дела у летающего дрона от слободы?

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Дмитрий Смирнов

Он улетел

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Майор Пронин

Чисто технически сейчас уже в любой пятерочке навалом растительного мяса, берем какие нибудь сосиски "сытый патриот", состав - вода, крахмал, соевый белок, эмульсия жиробелковая таинственного происхождения

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Isuzu Dzanarnoghno

Фудтраки? В регионах? В России? С растительным мясом?

Безумству храбрых поем мы песню...

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Илья Шишкунов

Напишите, когда научатся делать нормальный майонез, а не те помои, что выставляют в российский масс маркет.

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Aleksandr Vasilenko

Никогда🤣 у них это даже на комитет не выносилось. А пройти систему их комитетов практически невозможно.

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Дмитрий Филиппов

А что вам не нравится в майонезах? Состав у большинства - классический, без пальмы ГМО, красителей и ароматизаторов, что опять не нравится то?)

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Empathy

А в ГМО то что плохого?

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Nick

На основе растительного мяса и майонеза 😆

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Денис Мамаев

.

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Семен Переделкин

Полуфабрикаты из мяса на майонезной основе.

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Olga Lamock

В меню фудтраков обходимся без майонеза, только его веганская вариация – веганез.

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Павел Корчагин

Надеюсь, в этот раз не под маркой "Слобода"? Или Эфко не успокоится, пока окончательно марку не дискредитирует?

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Olga Lamock

А что не так со Слободой?)
Растительное мясо реализуется под брендом Hi! (Healthy Inovation)

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Алексей Седов

Интересно, причём тут это растительное дерьмо и “healthy”?

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Павел Корчагин

То, что они запускали молочные продукты под маркой растительного. Предсказуемо обделались. Думал, они опять за старое. Ан нет. Молодцы.

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Тавил Тавилов

Так этими растительными котлетами они еще в 2020 году пичкали студентов в регионах) под лозунгом "ГК «ЭФКО» и «Еда будущего» провели акцию" втюхивали какие то HI-Бургер с книжками "Еда 3.0"
З.Ы. Хайбургер обогащен Омега-3, витаминами В7 и В12.

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Российский кран

Фарш в магазине уже имеет давно только общее название с домашним, ничего общего в остальном.
В лучшем случае там потроха и тп внутренности + жир.

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Российский кран

-

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Graf De Lotarev

Правильно эксперты говорят что такая франшиза с такими вложениями и факторами но и когда, ни кому не нужна!

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