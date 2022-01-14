Чем опасен Китайский Новый год для бизнеса

Праздничные каникулы российского бизнеса позади, пора активно включаться в работу. Но если вы работаете или планируете работать с Китаем, то вас ожидает еще один серьезный перерыв в бизнес-процессах – Китайский Новый год. Разбираемся, какие риски появляются у компаний во время “китайских каникул” и как их избежать.