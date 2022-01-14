Еда
Богдан Музыченко

Сервис «Около» от X5 Group отключил доставку еды из ресторанов Москвы Статьи редакции

Она оказалась «экономически невыгодной» для агрегатора.

  • Сейчас заказать еду можно только из McDonald's и входящего в X5 Group ресторана «Много лосося» (бренды «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и Yaji), заметил Telegram-канал Daily Chunks. Доставка пропала и у журналистов издания Shopper's. У одного из редакторов vc.ru она работает только из «Много лосося» и «Роллы №1».
  • В X5 пояснили vc.ru, что сервис расторгает договоры с ресторанами. Группа считает доставку еды через агрегатор «экономически невыгодной».
  • Главной для сервиса останется экспресс-доставка из магазинов торговых сетей Х5. «Около» продолжит доставлять продукты из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» и готовую еду собственных бизнесов, например, из «Много лосося».
  • X5 Group запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года, в апреле он начал доставлять заказы из ресторанов Москвы. На сайте или приложении сервиса можно заказать блюдо, агрегатор передаст его в ресторан, а заведение его доставит.
  • В третьем квартале 2021 года общая выручка от цифровых сервисов X5 Group («Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») выросла до 10,6 млрд рублей.

#новость #x5group

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ilia

Может, тогда и прикроют это "Около"? А то компания вроде одна, а всяких доставок от нее - "Около", "Впрок", "Перекресток", "5-ка доставка"...

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4
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Джон Картошкин

«Около» дна

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3
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n17605369

5post тоже проработал недолго, но там после первой полученной посылки было понятно, что он обречён.

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Alex Kuz

чего это? я только начал через их постамат посылки с алика получать в соседней пятерочке. офигеть удобно вместо похода на почту.

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6
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Дарья Изотова

По-моему 5Post без клиентов точно не останется, сама пользуюсь для посылок с алика, очень удобно, в отличии от почты до которой 30 мин минимум пилить.

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1
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Aleksandr Matveev

да как раз нет, живее всех живых и активно расширяется

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1
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Владимир Румянцев

Лучше бы партнерскую программу сделали, глядишь и появились бы клиенты у них

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2
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Вася Пражкин

Сервис «Около»
 Пора переименовать сервис в «Где-то в Замкадье»

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Old Nick

Сообщение удалено

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Алексей Дымов

Все правильно. Доставка невыгодна. Работать в минус ради доли рынка, учитывая, что потом придется поднять тарифы или брать с покупателей, так себе стратегия.
Мы увидим еще много интересного на рынке доставки, как из ресторанов, так и из супермаркетов

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R-Globus

Она еще и для них нерентабельна оказалась? Там и выбрать-то не из чего было, охват маленький, и ценник не по статусу.

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Alexey Shabolkin

Сервис доставки Ололо
Вообще эти ребята мне доставляли курьерами Яндекс еда (через хуй, конечно, теряя заказы)
Всего доброго, всего вам хорошего.

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evilnw

https://www.youtube.com/watch?v=3tBqdKGiqnI

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Roman Sergeevich

Группа считает доставку еды через агрегатор «экономически невыгодной»
А до создания приложения это было непонятно?

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Унодос Трес-Кватров
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Чит Чат

Тупо курьеров не смогли набрать, думали, что они бесплатные

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Ivan Miasnikov

Как быстро ребята сдулись.. можно было и не начинать тогда :)

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v222v

Судя по тому, что Вера начала пиарить Сбер, и у крупных игроков клиенты проскакивали- не хватает нового локдауна.

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Высокий щит

Сначала доставку из Карусели отключили, теперь из ресторанов, что дальше?

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Oleg Arkhangelsky

Она оказалась «экономически невыгодной» для агрегатора.
 А разве не так задумано? Ведь юнит-экономика не сходится ни у одного агрегатора.

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