Сервис «Около» от X5 Group отключил доставку еды из ресторанов Москвы Статьи редакции
Она оказалась «экономически невыгодной» для агрегатора.
- Сейчас заказать еду можно только из McDonald's и входящего в X5 Group ресторана «Много лосося» (бренды «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и Yaji), заметил Telegram-канал Daily Chunks. Доставка пропала и у журналистов издания Shopper's. У одного из редакторов vc.ru она работает только из «Много лосося» и «Роллы №1».
- В X5 пояснили vc.ru, что сервис расторгает договоры с ресторанами. Группа считает доставку еды через агрегатор «экономически невыгодной».
- Главной для сервиса останется экспресс-доставка из магазинов торговых сетей Х5. «Около» продолжит доставлять продукты из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» и готовую еду собственных бизнесов, например, из «Много лосося».
- X5 Group запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около» в июле 2020 года, в апреле он начал доставлять заказы из ресторанов Москвы. На сайте или приложении сервиса можно заказать блюдо, агрегатор передаст его в ресторан, а заведение его доставит.
- В третьем квартале 2021 года общая выручка от цифровых сервисов X5 Group («Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») выросла до 10,6 млрд рублей.
Может, тогда и прикроют это "Около"? А то компания вроде одна, а всяких доставок от нее - "Около", "Впрок", "Перекресток", "5-ка доставка"...
«Около» дна
5post тоже проработал недолго, но там после первой полученной посылки было понятно, что он обречён.
чего это? я только начал через их постамат посылки с алика получать в соседней пятерочке. офигеть удобно вместо похода на почту.
По-моему 5Post без клиентов точно не останется, сама пользуюсь для посылок с алика, очень удобно, в отличии от почты до которой 30 мин минимум пилить.
да как раз нет, живее всех живых и активно расширяется
Лучше бы партнерскую программу сделали, глядишь и появились бы клиенты у них
Сервис «Около»
Пора переименовать сервис в «Где-то в Замкадье»
Сообщение удалено
Все правильно. Доставка невыгодна. Работать в минус ради доли рынка, учитывая, что потом придется поднять тарифы или брать с покупателей, так себе стратегия.
Мы увидим еще много интересного на рынке доставки, как из ресторанов, так и из супермаркетов
Она еще и для них нерентабельна оказалась? Там и выбрать-то не из чего было, охват маленький, и ценник не по статусу.
Сервис доставки Ололо
Вообще эти ребята мне доставляли курьерами Яндекс еда (через хуй, конечно, теряя заказы)
Всего доброго, всего вам хорошего.
Группа считает доставку еды через агрегатор «экономически невыгодной»
А до создания приложения это было непонятно?
Тупо курьеров не смогли набрать, думали, что они бесплатные
Как быстро ребята сдулись.. можно было и не начинать тогда :)
Судя по тому, что Вера начала пиарить Сбер, и у крупных игроков клиенты проскакивали- не хватает нового локдауна.
Она оказалась «экономически невыгодной» для агрегатора.
А разве не так задумано? Ведь юнит-экономика не сходится ни у одного агрегатора.
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