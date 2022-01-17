Еда
Валерия Козлова

Российский боец Хабиб Нурмагомедов станет совладельцем сети ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib Статьи редакции

Первое заведение уже открылось в комплексе «Город столиц» в Москве.

  • Связанная с Нурмагомедовым компания «М-ит групп франчайзинг» запустит вместе со спортсменом сеть M-eat by Khabib, пишут «Ведомости».
  • Первое заведение сети уже открылось в комплексе «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити». К концу мая компания планирует открыть ещё 14 заведений в Москве.
  • По собственным данным, инвестиции в открытие одного заведения составят 2-3 млн рублей. Общая сумма вложений в проект — от 28 до 42 млн рублей.
  • «М-ит групп франчайзинг» планирует открыть 150 точек в пяти странах до конца 2023 года, среди них — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. В России рестораны могут открыться и в других городах Центрального федерального округа и на Северном Кавказе.
  • M-eat by Khabib также планирует продавать собственную продукцию в магазинах крупных ритейлеров. Нурмагомедов будет выступать совладельцем и партнером сети, говорит представитель компании.
  • По данным «Контур-Фокуса», «М-ит групп франчайзинг» создана в 2021 году и принадлежит Владимиру Хорошилову.
  • Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. После завершения спортивной карьеры в 2020 году, он начал развивать ряд бизнес-проектов, например ресторан «Папаха» в Москве, кофейня в Махачкале. Нурмагомедов также запустил коллаборацию с брендом спортивного питания Fitroo, получившую название Fitroo by Khabib.

#новость #франшизы

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Roman Kamushken

Так и до запуска своей метавселенной дойдёт!

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R-Globus

не, не дойдет. Президентом Бирюловской овощебазы был герой России Магомед Толбоев (космонавт), пока ее не закрыли. Эт к тому, что вот это примерно и есть места, куда они стремятся вернуться.

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1
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StepanCapusta

А что.. Думаю, если менеджеры смогли убедить Хабиба вложится в межгалактическую сеть ресторанов (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты), то и с метавселенной у них проблем не возникнет.

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StepanCapusta

Я один такой, кто прочитал как "M-eat by Kebab" ?

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5
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R-Globus

нет

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jianku13

Нейминг невнятный, конечно. Тут даже "MMEat" больше бы подошло

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4
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Семен Переделкин

Название - говно. Впрочем, ожидать больше от братух-борцух и нельзя было.

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2
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kinoprorok

Будут ли там вареники Хабибьи ушки?

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Василий Степанофф

Будет свиная отбивная по-ирландски

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2
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R-Globus

фу

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Роман Степанов

Как Чайхону не назовут..

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Товарищ

Явно деньги жмут карман, поэтому пошли стандартные бизнес-планы: ресторан, шаверма, какие-то спортивные батончики (которых уже куча на рынке), кофейня. Видимо знакомые с успешным успехом ему рассказали, как на этом можно "делать" деньги. Абсолютно пустая трата денег.

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Игорь Протасов

Ну Тимати вроде что-то развил.
Народ даже ходит

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Василий Степанофф

Свининой торгует?

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Джон Картошкин

eat чудом превращается в ит

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jianku13

Пицца превратилась, а eat и подавно

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Владимир Г.

интересна целевая аудитория этого общепита

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Olga RRR

А кто целевая аудитория - фанаты Хабиба или мяса? Как-то сомнительно и там, и там

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красивое

Ах, какое взрывное заведение!

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