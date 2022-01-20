«Азбука вкуса» запустила сервис персональных консультаций со специалистами по питанию Статьи редакции
Они помогут подобрать подходящий рацион питания, а также подходящие продукты.
Он станет частью системы продуктов и сервисов под брендом «Азбука life», объявила компания. Она будет включать в себя пищевые добавки для здоровья, продукты питания, готовую еду и экологичные средства для дома под собственной торговой маркой.
Для запуска сервиса «Азбука вкуса» собрала внутри компании команду нутрициологов с опытом работы от трёх лет. Специалисты будут помогать изменить рацион и образ жизни с учетом предпочтений и потребностей. Также они будут учитывать данные лабораторных исследований — для этого ритейлер заключил партнерство с научно-лабораторным комплексом Chromolab.
В сервиса доступны три вида услуг: консультация с анализом рациона и рекомендациями по питанию, разработка плана питания на месяц, а также подбор продуктов на примере ассортимента «Азбуки вкуса». Один специалист сможет обслуживать до 30 клиентов, предполагают в компании. По мере спроса компания будет расширять штат.
Каждая услуга доступна как разово, так и по подписке — на один, три или шесть месяцев. Подписка включает в себя все виды услуг, а также обратную связь нутрициолога шесть дней в неделю в мессенджере. Специалисты будут консультировать клиентов по выбору меню на день, порекомендуют рецепты или конкретные продукты по запросу.
- Стоимость разовой услуги — от 3,5 тысячи рублей, подписка на месяц — 9,9 тысячи рублей, на три — 26,7 тысячи рублей, на полгода — 53,4 тысячи рублей. В зависимости от дополнительных услуг цена может меняться, например, можно добавить анализы — общая диагностика обойдётся в 10,7 тысячи рублей.
- В 2020 году «Азбука вкуса» вложила 33 млн рублей в разработчика Otri — системы для персонализации питания на основе медицинских анализов. После сделки Otri добавил в приложение доставку продуктов из магазинов ритейлера в соответствии с персональной программой питания. Сейчас сервисы приостановили сотрудничество, пояснили vc.ru в «Азбуке вкуса».
Мы вам настоятельно рекомендуем следующее.
Фуа-гра - обязательно. Ведь жиры для организма нужны.
Говядина. Лучше - вагю. Тоже есть жиры, да. Но, если брать вырезку - то относительно постное.
Шампанское Dom Perignon. Ведь всем известно, что небольшая доза алкоголя в день - полезно.
Обязательно элитный чай стоимостью в тонны денег. Антиоксиданты очень важны.
Ну и т.д.
Это так работать будет?
В России у многих людей деньги не от ума и способностей, а потому что удачно сели на поток.
Таких разводить не стыдно
"мы теперь не мойка, мы - аптека"(с)
забудьте все, что вам говорят профессиональные врачи, гастроэнтерологи, диетологи там всякие. Коллаборация Азбуки с научно-лабораторным комплексом Chromolab (первый раз слышу) впарит вам по подписке за 10к в месяц все то, что у них плохо продается.
С их уровнем цен покупателям еще нужны консультанты по кредитам
Как продать воздух: пособие
Удивлён их нововведением, особенно, в части готовой еды.
Смотрел состав в готовой еде - волосы дыбом. Одни ешки и стабилизаторы. От еды - одно название.
О чем они хотят консультировать? Как подольше сохранить качество тела в ящике?)) мне и смешно и обыдно, что такое отношение к клиенту.
Люди - новая нефть. Воистину правильное изречение.
Но мне все равно - я клиент вкуссвила (пока что). Хотя и об качестве можно много чего сказать.
Всем мир!
Как и в других супермаркетах, «готовая еда» - по большей части результат переработки протухших на полках ингредиентов.
Очень жаль, но спасибо ещё раз за напоминание о том, что лучше всего - готовить самому))
Качество вкуссвилла все таки даже близко с азбучным не стоит.
Теорема нутрициологического сервиса: такой сервис должен быть как минимум у одного продуктового на единицу времени.
И Азбука с этой идеей запаздывает.
Им надо с какой-нибудь медлабораторией скооперироваться и создать "тест на определение типа питания" и дальше каждому протестированному назначить определенную диету и помечать у себя в магазинах, для какой диеты продукт подходит.
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