Он станет частью системы продуктов и сервисов под брендом «Азбука life», объявила компания. Она будет включать в себя пищевые добавки для здоровья, продукты питания, готовую еду и экологичные средства для дома под собственной торговой маркой.

Для запуска сервиса «Азбука вкуса» собрала внутри компании команду нутрициологов с опытом работы от трёх лет. Специалисты будут помогать изменить рацион и образ жизни с учетом предпочтений и потребностей. Также они будут учитывать данные лабораторных исследований — для этого ритейлер заключил партнерство с научно-лабораторным комплексом Chromolab.

В сервиса доступны три вида услуг: консультация с анализом рациона и рекомендациями по питанию, разработка плана питания на месяц, а также подбор продуктов на примере ассортимента «Азбуки вкуса». Один специалист сможет обслуживать до 30 клиентов, предполагают в компании. По мере спроса компания будет расширять штат.

Каждая услуга доступна как разово, так и по подписке — на один, три или шесть месяцев. Подписка включает в себя все виды услуг, а также обратную связь нутрициолога шесть дней в неделю в мессенджере. Специалисты будут консультировать клиентов по выбору меню на день, порекомендуют рецепты или конкретные продукты по запросу.

Стоимость разовой услуги — от 3,5 тысячи рублей, подписка на месяц — 9,9 тысячи рублей, на три — 26,7 тысячи рублей, на полгода — 53,4 тысячи рублей. В зависимости от дополнительных услуг цена может меняться, например, можно добавить анализы — общая диагностика обойдётся в 10,7 тысячи рублей.

В 2020 году «Азбука вкуса» вложила 33 млн рублей в разработчика Otri — системы для персонализации питания на основе медицинских анализов. После сделки Otri добавил в приложение доставку продуктов из магазинов ритейлера в соответствии с персональной программой питания. Сейчас сервисы приостановили сотрудничество, пояснили vc.ru в «Азбуке вкуса».