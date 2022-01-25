Группа рестораторов в Санкт-Петербурге вышла к полиции на улице Рубинштейна — их точки закрыли во время «QR-рейдов» Статьи редакции
Обошлось без столкновений. Противники ограничений считают, что их закрыли незаконно, власти говорят о множестве других нарушений.
Заведения устроили бойкот QR-кодам, полиция провела рейды
С начала января рестораны и большинство непродуктовых магазинов Санкт-Петербурга обязаны проверять у посетителей QR-коды. Часть заведений по инициативе ресторатора Александра Коновалова, которого РБК в 2018 году называл «куратором нелегальной торговли» в городе, объявила бойкот постановлению. Всего в списке на 25 января — 176 участников.
В Смольном сначала называли эти заявления «очередным креативным рекламным ходом», но в ночь на субботу 22 января полиция, Роспотребнадзор и Росгвардия провели рейды по барам и ресторанам.
Все 20 осмотренных заведений, в том числе на улице Рубинштейна в центре города, нарушали коронавирусные ограничения, заявили в Следственном комитете по региону: работали ночью и без QR-кодов. В результате на больше чем 100 физлиц и юрлиц завели административные протоколы, заведения временно закрыли.
По словам Коновалова, штурмов и задержаний не было: «Мы не сопротивлялись, не закрывались. Что-то изымали, опрашивали, протоколы составляли, опечатывали». Но правовых последствий визиты иметь не будут, заявлял он.
Рейды провели после уголовного дела, которое завели по ч.1 ст.236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, в соцсетях призывали горожан и бизнес нарушать коронавирусные ограничения. Кто именно призывал, Следственный комитет не уточнил.
Присоединяться к бойкоту открыто призывал Коновалов на своей странице в Instagram. Сам предприниматель говорил, что не призывает нарушать закон: «Требование QR-кода ничего общего с законом не имеет. Я не призываю нарушать закон, закона о QR-кодах нет».
У баров выставили полицию и Росгвардию
23 января полиция оцепила закрытые после рейдов бары и рестораны на улицах Некрасова, Жуковского и Рубинштейна, рассказал Коновалов. По данным «Фонтанки», у каждого заведения стояло минимум по два сотрудника полиции и Росгвардии — всего 40-60 человек.
В Смольном запрос издания о постах переадресовали в Следственный комитет, в СК оперативно не ответили. В ГУ МВД сообщили «Бумаге», что сотрудники полиции «находятся у заведений в рамках следственных действий».
По словам сотрудников, был приказ «стоять и не пускать», а новые команды могут поступить «после решения суда». Вероятно, речь идёт о рассмотрении решения Роспотребнадзора о приостановке работы заведений из-за нарушения санитарных норм. На 24 января, по данным «Фонтанки», материалы в городские суды не поступали.
Рестораторы неудачно попытались попасть в бары, в Смольном заявили о нарушениях, не связанных с QR-кодами
С 22 января заведения, по которым проходили рейды, не работают. Днём 25 января «освободительный поход» на Рубинштейна с группой юристов и «неравнодушных граждан» анонсировал Александр Коновалов, пишет «Фонтанка». На улице усилили посты полиции и Росгвардии, собрались журналисты и прохожие.
Коновалов говорил, что не планирует проводить митинг, а хочет пустить сотрудников в опечатанные бары. Он отметил, что внутрь заведений не пускают даже владельцев, а сотрудники полиции за трое суток не дали никаких объяснений о блокировке входа.
«Проверка QR-кода является сегрегацией. Мы этому не подчиняемся и подчиняться не будем. Понятия QR-код нет в правовом поле. Постановление губернатора — акт исполнительной власти», — заявил предприниматель.
Владелец одного из закрытых заведений Николай сообщил, что, по словам полицейского, помещения опечатал Следственный комитет: «Причины никто не объясняет». После неудачных переговоров с полицией он ушёл.
В Смольном сообщили, что «не воспринимают акцию Коновалова как протест против QR-кодов». По словам первого зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, отказ от проверки кодов — не более 5% тех нарушений, которые нашли у заведений во время проверок.
Представитель некоммерческой организации «Союз улицы Рубинштейна» Максим Жуков назвал деятельность общепита, который курирует Коновалов, «полностью нелегальной». По его словам, ещё до пандемии заведения работали без лицензии на алкоголь, без официального трудоустройства сотрудников и так далее.
Александр Ситов сообщил, что Ситуационный центр Смольного по контролю за соблюдением ковидных мер не уполномочен вести переговоры с Коноваловым: «Операцией руководит СК». Коновалов заявил, что если доступ в помещения не дадут, подаст жалобы в прокуратуру и СК на незаконные действия правоохранительных органов.
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