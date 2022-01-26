Starbucks вместе с PepsiCo выпустит собственный энергетический напиток Статьи редакции
Его можно будет купить в магазинах и кофейнях в США.
- Компания объявила о создании энергетиков Starbucks BAYA Energy.
- Напитки будут трёх вкусов: манго с гуавой, малина с лаймом и маракуйя с ананасом. Их можно будет приобрести на сайте, в кофейнях компании и магазинах США с 1 марта. Стоимость энергетиков — $2.89.
- Starbucks сотрудничает с PepsiCo с 1994 года. По данным компаний, выручка от розничных продаж напитков составляет более $2,8 млрд в год.
В России будет под специальным названием "Бодрость дальнобойщика"?
Надеюсь без кофеина и таурина?
Это же основа для энергетиков!
чет смотрю, энергетики - большой рынок
Очень большой. Сейчас видов энергетиков на полках больше чем обычных газировок даже.
Глаза привычно читают: "BRAVO"
Выпиваю 4 банки энергетика в неделю, думаю подсел, либо из-за кофеина, либо из-за сахара, но точно не из за того, что он окрыляет
У того что окрыляет, действительно вкус хороший, лучше чем у того что обжигает.
И чем оно лучше "монстра" ?
Лучше монстра нет ничего на этом свете
Особенно белого
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