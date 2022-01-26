Еда
Валерия Козлова

Starbucks вместе с PepsiCo выпустит собственный энергетический напиток Статьи редакции

Его можно будет купить в магазинах и кофейнях в США.

  • Компания объявила о создании энергетиков Starbucks BAYA Energy.
  • Напитки будут трёх вкусов: манго с гуавой, малина с лаймом и маракуйя с ананасом. Их можно будет приобрести на сайте, в кофейнях компании и магазинах США с 1 марта. Стоимость энергетиков — $2.89.
Энергетики Starbucks BAYA Energy
  • Starbucks сотрудничает с PepsiCo с 1994 года. По данным компаний, выручка от розничных продаж напитков составляет более $2,8 млрд в год.

#новость #starbucks

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Terra Incognita

В России будет под специальным названием "Бодрость дальнобойщика"?

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Надеюсь без кофеина и таурина?

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Shuhrat Shukurov

Это же основа для энергетиков!

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Роман Масленников

чет смотрю, энергетики - большой рынок

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Влад Борщ

Очень большой. Сейчас видов энергетиков на полках больше чем обычных газировок даже.

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Rodeus

Глаза привычно читают: "BRAVO"

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Юрий Другач

Выпиваю 4 банки энергетика в неделю, думаю подсел, либо из-за кофеина, либо из-за сахара, но точно не из за того, что он окрыляет

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У того что окрыляет, действительно вкус хороший, лучше чем у того что обжигает.

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Jack Hammer

И чем оно лучше "монстра" ?

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تقي

Лучше монстра нет ничего на этом свете
Особенно белого

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