Gallina Blanca не уйдёт из России после продажи компании производителю лапши CG Foods Статьи редакции
Владелец бренда Gallina Blanca продал российское подразделение компании в декабре 2021 года.
- О своём решении продать компанию Gallina Blanca сообщила в декабре 2021 года — по словам источника, сумма сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей. Тогда «Коммерсантъ» писал, что бренд уйдёт из России и СНГ — компания это опровергла.
- GBFoods, владеющая Gallina Blanca, продала «дочку» непальскому производителю, чтобы сосредоточиться на развитии продаж в Европе и Африке, заявила компания.
- После закрытия сделки в феврале 2022 года производить и продавать продукты будет конгломерат CG Foods. Команда и условия работы с партнёрами не изменятся, а офисы и производство будут работать в обычном режиме. Ассортимент компании пополнится лапшой быстрого приготовления и другими продуктами.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка «Юроп Фудс ГБ» упала на 6% и составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн.
Люблю азиацкую лапшичку... Гнать надо всех этих фаст-фудов с Запада. Фишсаус, стеклянная лапша, круглая пшеничная, фобо, томям, вот что нужно!
Прямо гастродиктатор какой-то
сам готовишь?
Слава Богу, что галина бланка не буль буль
Так Chaudhary Group или CG Foods?
CG Foods
GB Foods
Когда они определятся? То уходят, то не уходят
Прям все плакать будут
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