МТС: это современная экосистема или шабашники которые прячутся в кусты при первых проблемах?

Все началось с того что МТС предложили перейти на тариф где включен домашний интернет и мобильная связь, которой можно делится с родственниками. После недолгих раздумий, я согласился, хотя и то и другое у меня и до этого работало прекрасно. Но, как говориться – лучшее враг хорошего..