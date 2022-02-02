Еда
Богдан Музыченко

Gallina Blanca не уйдёт из России после продажи компании производителю лапши CG Foods Статьи редакции

Владелец бренда Gallina Blanca продал российское подразделение компании в декабре 2021 года.

  • О своём решении продать компанию Gallina Blanca сообщила в декабре 2021 года — по словам источника, сумма сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей. Тогда «Коммерсантъ» писал, что бренд уйдёт из России и СНГ — компания это опровергла.
  • GBFoods, владеющая Gallina Blanca, продала «дочку» непальскому производителю, чтобы сосредоточиться на развитии продаж в Европе и Африке, заявила компания.
  • После закрытия сделки в феврале 2022 года производить и продавать продукты будет конгломерат CG Foods. Команда и условия работы с партнёрами не изменятся, а офисы и производство будут работать в обычном режиме. Ассортимент компании пополнится лапшой быстрого приготовления и другими продуктами.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка «Юроп Фудс ГБ» упала на 6% и составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн.

#новость #gallinablanca

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Алексей Любимов

Люблю азиацкую лапшичку... Гнать надо всех этих фаст-фудов с Запада. Фишсаус, стеклянная лапша, круглая пшеничная, фобо, томям, вот что нужно!

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Марат Язмыш

Прямо гастродиктатор какой-то

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Андрей Иванов

сам готовишь?

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Роберт Госпарян

Слава Богу, что галина бланка не буль буль

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Пабы старой Руси

Так Chaudhary Group или CG Foods?

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Вавилов Вадим

CG Foods
 GB Foods

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Aleksandr

Когда они определятся? То уходят, то не уходят

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Хуан Маралес

Прям все плакать будут

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