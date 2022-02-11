Как работают «агрегаторы» курьеров: на примере британского сервиса доставки Just Eat Статьи редакции
Курьеры устраиваются не напрямую в компанию, а в агентства, с которыми сервисы сотрудничают. По мнению экспертов, так фирмы хотят снять с себя ответственность в случае проблем. А самим курьерам, похоже, всё равно — им главное получать удобные заказы и зарплату.
Пересказ материала Wired.
Британский сервис доставки еды Just Eat обещает курьерам привлекательные условия работы: гарантированную почасовую ставку, отчисления в пенсионный фонд, оплачиваемые праздничные дни и больничные.
Однако устроившийся туда Джейк Томас обнаружил, что в трудовом договоре работодателем значится не Just Eat, а нидерландское кадровое агентство Randstad.
В 2020 году сервис начал отказываться от работы с независимыми подрядчиками и постепенно переходить на модель найма Scoober — когда сотрудникам предлагают гарантированную оплату в случае простоя, предоставляют больничные и оплачиваемые отпуска, но не дают всех положенных штатным работникам льгот.
Первые шесть месяцев условия удовлетворяли Томаса: среди прочего компания гарантировала минимальную почасовую оплату в $14 даже в случае отсутствия заказов.
Но позже он столкнулся с проблемами: сначала не смог получить деньги за больничный — Randstad выплачивает их только если сотрудник берёт его более чем на семь дней подряд. Затем исчез полноценный свободный график, курьеров обязали отрабатывать как минимум 50% своих часов именно в пятницу, субботу и воскресенье.
По мнению Томаса, система Scoober только ухудшила условия: в случае технических заминок, неправильных выплат или ошибок в подсчёте отработанных часов невозможно добиться ответа ни от самой Just Eat, ни от агентства. Размытые формулировки в договоре позволяют им бесконечно перекладывать ответственность друг на друга.
Отвечая на недовольства курьеров, операционный директор Randstad в Великобритании Рэйчел Лэнгтон и управляющий директор Just Eat Эндрю Кенни говорят примерно одно и то же: новая гибридная система — идеальный баланс гибкого графика и гарантированной минимальной зарплаты.
Новую трудовую модель стали создавать из-за поправок в британское законодательство — они возлагали новые обязательства на компании, предоставляющие подработку без полноценного найма и социальных гарантий, пишет Wired. Вдобавок индустрия доставки еды привлекла около $14 млрд инвестиций с начала пандемии Covid-19, что увеличило спрос на курьеров.
Агентства вроде Randstad позволили фирмам передать на аутсорс работу с бухгалтерией и наём персонала и так исключить юридические риски. По мнению экспертов, знакомых с принципами работы агрегаторов, сдвиг в сторону аутсорсинга нужен именно последним — чтобы защититься от судебных исков и нежелательного внимания прессы.
Но Коул всё-таки считает, что переход к такой системе — шаг в правильном направлении. По его мнению, работникам отрасли предстоит борьба за свои права, так как условия работы в ней ещё далеки от общепринятых трудовых стандартов.
Субконтрактинг и репутационные риски
Один из партнёров Just Eat — агентство Stuart, до сих пор платит большинству курьеров только за выполненные заказы. Поначалу это всех устраивало, но в декабре 2021 года компания попыталась снизить плату за заказ с $6 до $4,6, что привело к забастовке курьеров в британском Шеффилде.
После этого профсоюз независимых работников Великобритании IWGB потребовал увеличить оплату за заказ до $8,2 и выдавать бонусы за расстояние и ожидание в ресторане. Курьеры сервиса жалуются, что из-за большой конкуренции заказы в Just Eat можно ждать до 20 минут — по этой причине им приходится работать с другими агрегаторами.
По словам руководителя британского подразделения Stuart Брендана Хэмила, фирма серьёзно относится к претензиям сотрудников — с самого начала забастовки она проводит регулярные собрания с протестующими. Хэмил утверждает, что компания как никогда настроена на улучшение условий труда и финансовой стабильности своих курьеров.
Забастовки получили слабую огласку — это демонстрирует главную причину сотрудничества компаний с кадровыми агентствами. Медиа оставили Just Eat в стороне, сфокусировав внимание на Stuart. Именно на это и был расчёт, считает руководитель издания Gig Economy Project Бен Рэй.
По мнению главы профсоюза IWGB Алекса Маршалла, разделение курьеров по типу занятости необходимо, потому что компании могут хвалиться набором в штат, но при этом пользоваться независимыми подрядчиками без льгот.
Работа с такими сотрудниками уже становилась предметом судебных разбирательств. Если субконтрактинг станет таким же популярным, он может попасть в поле зрения правительства и спровоцировать появление новых законов для его регулирования, пишет издание.
«Но, честно говоря, курьеров не особо волнует аутсорсинг, — говорит Маршалл. — Самое главное для них — это зарплата и удобные заказы».
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Курьеры устраиваются не напрямую в компанию, а в агентства, с которыми сервисы сотрудничают. По мнению экспертов, так фирмы хотят снять с себя ответственность в случае проблем. А самим курьерам, похоже, всё равно — им главное получать удобные заказы и зарплату.
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