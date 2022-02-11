Курьеры устраиваются не напрямую в компанию, а в агентства, с которыми сервисы сотрудничают. По мнению экспертов, так фирмы хотят снять с себя ответственность в случае проблем. А самим курьерам, похоже, всё равно — им главное получать удобные заказы и зарплату.

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Пересказ материала Wired.

Британский сервис доставки еды Just Eat обещает курьерам привлекательные условия работы: гарантированную почасовую ставку, отчисления в пенсионный фонд, оплачиваемые праздничные дни и больничные.

Однако устроившийся туда Джейк Томас обнаружил, что в трудовом договоре работодателем значится не Just Eat, а нидерландское кадровое агентство Randstad.

В 2020 году сервис начал отказываться от работы с независимыми подрядчиками и постепенно переходить на модель найма Scoober — когда сотрудникам предлагают гарантированную оплату в случае простоя, предоставляют больничные и оплачиваемые отпуска, но не дают всех положенных штатным работникам льгот.

Первые шесть месяцев условия удовлетворяли Томаса: среди прочего компания гарантировала минимальную почасовую оплату в $14 даже в случае отсутствия заказов.

Но позже он столкнулся с проблемами: сначала не смог получить деньги за больничный — Randstad выплачивает их только если сотрудник берёт его более чем на семь дней подряд. Затем исчез полноценный свободный график, курьеров обязали отрабатывать как минимум 50% своих часов именно в пятницу, субботу и воскресенье.

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По мнению Томаса, система Scoober только ухудшила условия: в случае технических заминок, неправильных выплат или ошибок в подсчёте отработанных часов невозможно добиться ответа ни от самой Just Eat, ни от агентства. Размытые формулировки в договоре позволяют им бесконечно перекладывать ответственность друг на друга.

Отвечая на недовольства курьеров, операционный директор Randstad в Великобритании Рэйчел Лэнгтон и управляющий директор Just Eat Эндрю Кенни говорят примерно одно и то же: новая гибридная система — идеальный баланс гибкого графика и гарантированной минимальной зарплаты.

Курьерский центр Just Eat

Новую трудовую модель стали создавать из-за поправок в британское законодательство — они возлагали новые обязательства на компании, предоставляющие подработку без полноценного найма и социальных гарантий, пишет Wired. Вдобавок индустрия доставки еды привлекла около $14 млрд инвестиций с начала пандемии Covid-19, что увеличило спрос на курьеров.

Агентства вроде Randstad позволили фирмам передать на аутсорс работу с бухгалтерией и наём персонала и так исключить юридические риски. По мнению экспертов, знакомых с принципами работы агрегаторов, сдвиг в сторону аутсорсинга нужен именно последним — чтобы защититься от судебных исков и нежелательного внимания прессы.

Благодаря субконтрактингу большим организациям не нужно разбираться с проблемами, связанными с условиями труда. При любых претензиях в свою сторону они всегда могут сослаться на компанию-подрядчика. Мэтт Коул исследователь из Оксфордского университета

Но Коул всё-таки считает, что переход к такой системе — шаг в правильном направлении. По его мнению, работникам отрасли предстоит борьба за свои права, так как условия работы в ней ещё далеки от общепринятых трудовых стандартов.

Субконтрактинг и репутационные риски

Один из партнёров Just Eat — агентство Stuart, до сих пор платит большинству курьеров только за выполненные заказы. Поначалу это всех устраивало, но в декабре 2021 года компания попыталась снизить плату за заказ с $6 до $4,6, что привело к забастовке курьеров в британском Шеффилде.

После этого профсоюз независимых работников Великобритании IWGB потребовал увеличить оплату за заказ до $8,2 и выдавать бонусы за расстояние и ожидание в ресторане. Курьеры сервиса жалуются, что из-за большой конкуренции заказы в Just Eat можно ждать до 20 минут — по этой причине им приходится работать с другими агрегаторами.

Протестующие курьеры в Шеффилде

По словам руководителя британского подразделения Stuart Брендана Хэмила, фирма серьёзно относится к претензиям сотрудников — с самого начала забастовки она проводит регулярные собрания с протестующими. Хэмил утверждает, что компания как никогда настроена на улучшение условий труда и финансовой стабильности своих курьеров.

Забастовки получили слабую огласку — это демонстрирует главную причину сотрудничества компаний с кадровыми агентствами. Медиа оставили Just Eat в стороне, сфокусировав внимание на Stuart. Именно на это и был расчёт, считает руководитель издания Gig Economy Project Бен Рэй.

По мнению главы профсоюза IWGB Алекса Маршалла, разделение курьеров по типу занятости необходимо, потому что компании могут хвалиться набором в штат, но при этом пользоваться независимыми подрядчиками без льгот.

Работа с такими сотрудниками уже становилась предметом судебных разбирательств. Если субконтрактинг станет таким же популярным, он может попасть в поле зрения правительства и спровоцировать появление новых законов для его регулирования, пишет издание.