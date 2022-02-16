Курьера Delivery Club уволили за невыход на смену из-за похорон матери — в соцсетях объявили бойкот компании Статьи редакции
В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.
Во Владивостоке курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что тот не выйти на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. История получила резонанс в соцсетях: теперь пользователи сервиса заявляют, что больше не будут заказывать еду в приложении, занижают рейтинг в Google Play и требуют восстановить уволенного сотрудника в должности.
14 февраля в группе профсоюза курьеров во «ВКонтакте» рассказали про ситуацию, с которой столкнулся курьер из Владивостока по имени Олег (его фамилию не называли). Он отказался выйти на 14-часовую смену, хотя предупреждал заранее, что будет готовиться к похоронам. При этом курьер был готов отработать 6-часовую смену. К посту прикрепили переписку с супервайзером и свидетельство о смерти матери Олега, также в профсоюзе курьеров потребовали от Delivery Club восстановить сотрудника, отменить штраф и «разобраться с логистическим партнёром».
Delivery Club работает в России через подрядчиков — во Владивостоке услуги предоставляет компания ICL. Олег рассказал «Новой газете», что изначально ему разрешили пропустить рабочий день, поэтому он «снял смену». Вскоре ему позвонила супервайзер Ксения из ICL и сообщила, что его «уволили», а в аккаунте он увидел штраф в размере 900 рублей.
Олег хотел обратиться к Delivery Club напрямую, но Ксения запретила ему это сделать — она потребовала передавать претензии через сотрудников ICL. После этого курьера заблокировали в приложении — теперь он не может выходить на работу.
Координатор профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев рассказал «Новой газете», как выглядя отношения между Delivery Club и их посредниками: «Посредническая структура ведения бизнеса подразумевает, что корпорация использует логистического партнёра для оказания услуг доставки. Delivery Club подписывают с курьерами соглашение о том, что те якобы оказывают рекламные услуги, ходят в их форме — это такая форма заёмного труда. Сами трудовые отношения заключаются между курьером и логистическим партнером. Таким образом корпорация снимает с себя юридические обязательства, что очень выгодно крупному бизнесу».
После того, как история распространилась в СМИ, представители Delivery Club заявили в соцсетях, что в ситуации должна разбираться фирма-подрядчик — по словам представителей компании, они «никак не могут повлиять» на график курьеров, но считают уважительной причину, по которой Олег пропустил рабочий день.
После этого пользователи начали ставить приложению Delivery Club в Google Play единицы и осуждать за увольнение курьера. Сначала представители компании на каждый такой отзыв отвечали, что не имеют отношения к ситуации, но потом перестали комментировать.
Критиковать Delivery Club начали и в комментариях под последним постом компании в инстаграме. Пользователи обвиняют сервис в жестоком обращении с сотрудником, требуют объяснить случившееся и принести извинения курьеру, а также призывают удалять приложение.
В пресс-службе Delivery Club рассказали TJ, что «для быстрого решения вопроса» компенсировали курьеру «корректировку за уход с запланированного слота», а также предложили ему начать работать через другого логистического подрядчика. В компании отметили, что Олег «настроен продолжать работать», а разговор с другим подрядчиком состоится уже 17 февраля.
TJ также обратился к ICL, но не получил оперативного ответа.
Классика, как там кстати что в трудовом праве насчет 14 часовой смены, что пишут или Delivery Club как и Яндекс, прост информ. площадки и они понятия не имеют что у на них люди с нарушением трудового законодательства работают, конечно же это не Delivery Club как и Яндекс, ставит такие условия выполнения плана , что без переработок причем ощутимых, их невозможно выполнить.
В аду для менеджмента агрегаторов , будут отдельные котлы Плюс, с чертями с рейтингом не ниже 4.8.
Вот да, помимо всего прочего ада, какая набуй смена в 14 часов 😡
за 12 лет поменял много рабочих мест, сейчас работаю специалистом по охране труда, после прочтения ТК, понял, что ни одна организация ТК не соблюдает. более того ни один работодатель по-моему не открывал ТК. это весьма печально
Твари без чести и совести.
Иван Борода
Борода
Ой, нет, нам же не по 10, чтобы смеяться над фамилиями.
В данном случае нам по 9, а Говенко фамилия говорящая, как оказалось.
Мда, на месте Delivery Club, я бы добился увольнения супервайзера и оплатил бы похороны, вместо этого они мажутся в твиттере.
В Твиттере дешевле.
Не очень понимаю почему минусят Деливери, если это проёб отдельной компании. И при этом Деливери согласны, что ситуация не очень.
Так все эти корпорации специально выстраивают бизнес таким образом, чтобы была куча отдельных компаний, чтоб в случае чего стрелку перевести, чтобы самозанятые вместо наемных сотрудников с отпускными, больничными и правами.
Да потому что кого волнуют что какая-то прослойка сделала не так?
Всем совершенно все равно кто через кого работает или через кого доставляются заказы. Есть бренд, и он должен платить за все косяки связанные с собой.
А то с одной стороны мы белые, красивые и пушистые, мы БРЕНД, а с другой - ой, это все подрядчик, мы не при делах.
Всё верно. Выручка наша, ответственность не наша.
Потому что много людей знают Деливери, верят заголовкам и не хотят вдаваться в подробности - у кого и с кем там трудовые правоотношения)). Раз в куртке с лого Деливери - значит курьер Деливери. А так - да, это косяк работодателя курьера и за этот косяк с него можно в суде таки взыскать (при этом устроившись в другую компанию курьером), ну и в ГИТ накатать жалобу - чтобы жилось веселей (на подрядчика, не на Деливери). А Деливери понимают, что ситуация не очень, поскольку на слуху именно они, а не малоизвестная компания.
Пидарасы
Как-то лайтово
Не заказывайте через Delivery Club, если загнутся, будет сигнал рынку, что карма работает.
Продать франшизу ООО Рога и копыта - ЭТО МЫ - ДИЛИВЕРИ, да, это мы, крупнейшая сеть, я сказал ДЕЛИВЕРИ - МЫ молодцы, заказвай у НАС!
ООО Рога и копыта бьёт курьеров кнутом - не ребят, это все они, МЫ тут ни при чем, мы такого не делаем, это все ОНИ плохие, вот вам купон на 3%, привезем холодную еду через 3 часа
То есть договор с подрядчиком расторгнут не был, я правильно понимаю?
Не совсем правильно масштабировать ситуацию до уровня расторжения договора именно с подрядчиком. По логике вещей, договор стоит расторгнуть с Ксенией, хотя и здесь мы пока только одну сторону выслушали.
Сервис и отношение к клиентам и сотрудникам в deliveryclub стал просто ужасным, сам недавно столкнулся с ситуацией когда мне за мои же деньги привезли «хрень» я поступил по правилам Деливери и оказался не прав, деньги естественно не вернули))
Так если это все подрядчик плохой - зачем тогда компенсировать что-то?
Это называется борьба с негативом и правильный пиар.
Лучше компенсировать и разбираться с подрядчиком, чем слиться.
С подключением.
На фоне этого я даже зауважал Самокат. Слышал, что в последнее время все курьеры туда бегут.
так и то и другое экосистема Сбера
Тот же хрен и даже не в профиль.
Укажите карту Олега.
Парень молодец, не прогнулся, хребет есть. Надеюсь, он найдет работу получше, а эти пидарасы включая прокладку с супервайзером Ксенией загнутся без выходных пособий коллективно.
Пожалуй присоеденюсь к общей волне негодования...
Эх... Ну, ничего. Всё что нас не убивает - делает нас сильнее.
Вот ровно с этими словами паразитирование агрегаторов на бизнесе и людях должно быть остановлено. Если бы ФАС работала, а не занималась опросом таксистов из-за повышения цен во время праздников, то такой херни бы не было.
happy end, кайф
Асу. Не зря я не юзаю помойку Деливери)
А что теперь ты скажешь, Илон Маск? А, точняк. У тебя там тоже дикие переработки...
С деливери вообще что-то в последнее время плохо все, все нормальные рестики пропали, по крайней мер в моем районе
Реально это репутационные потери. Деливери должны наказать своего подрядчика
Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает компания.
Фуд-фотография — уже достаточно устоявшееся направление. С тех пор как появились книги с рецептами с красочными разворотами, картинки в меню кафе и ресторанов, онлайн-магазины продуктов, спрос на фуд-съемку продолжает расти. При этом не все держат штатного фотографа или целую команду, но, когда новые снимки нужны регулярно, это становится…
В 2014 году я придумал способ (который в текущих условиях скоро может стать опять актуальным), как сломать систему и несколько лет зарабатывать сверхрыночную доходность на банковских вкладах. Но в одном особо изобретательном банке меня всё-таки попытались перехитрить.
Иногда мы слышим от стартапов фразу: "Мне не нужен пиар, о моем проекте и так все узнают." Но спешим с этим не согласиться. Пиар нужен любому начинающему стартапу и абсолютно любой компании – тут не играет роли, сколько лет ты на рынке. Это важный репутационный инструмент, которому иногда придают не такое большое значение, как стоило бы, или же,…
Иллюстраторы нужны в самых разных сферах — от массмедиа и рекламы до игр и интерфейсов. Тем сложнее начинающему художнику сориентироваться и превратить любовь к рисованию в профессию. Мы подобрали полезные материалы и образовательные программы, которые помогут выстроить свой путь.