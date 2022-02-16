В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.

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Переписка курьера с супервайзером, которая его уволила

Во Владивостоке курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что тот не выйти на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. История получила резонанс в соцсетях: теперь пользователи сервиса заявляют, что больше не будут заказывать еду в приложении, занижают рейтинг в Google Play и требуют восстановить уволенного сотрудника в должности.

14 февраля в группе профсоюза курьеров во «ВКонтакте» рассказали про ситуацию, с которой столкнулся курьер из Владивостока по имени Олег (его фамилию не называли). Он отказался выйти на 14-часовую смену, хотя предупреждал заранее, что будет готовиться к похоронам. При этом курьер был готов отработать 6-часовую смену. К посту прикрепили переписку с супервайзером и свидетельство о смерти матери Олега, также в профсоюзе курьеров потребовали от Delivery Club восстановить сотрудника, отменить штраф и «разобраться с логистическим партнёром».

Delivery Club работает в России через подрядчиков — во Владивостоке услуги предоставляет компания ICL. Олег рассказал «Новой газете», что изначально ему разрешили пропустить рабочий день, поэтому он «снял смену». Вскоре ему позвонила супервайзер Ксения из ICL и сообщила, что его «уволили», а в аккаунте он увидел штраф в размере 900 рублей.

Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит «Всё, до свидания, сдавай форму, тебя уволили». Олег бывший курьер Delivery Club

Олег хотел обратиться к Delivery Club напрямую, но Ксения запретила ему это сделать — она потребовала передавать претензии через сотрудников ICL. После этого курьера заблокировали в приложении — теперь он не может выходить на работу.

Олег. Фото «Новой газеты»

Координатор профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев рассказал «Новой газете», как выглядя отношения между Delivery Club и их посредниками: «Посредническая структура ведения бизнеса подразумевает, что корпорация использует логистического партнёра для оказания услуг доставки. Delivery Club подписывают с курьерами соглашение о том, что те якобы оказывают рекламные услуги, ходят в их форме — это такая форма заёмного труда. Сами трудовые отношения заключаются между курьером и логистическим партнером. Таким образом корпорация снимает с себя юридические обязательства, что очень выгодно крупному бизнесу».

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После того, как история распространилась в СМИ, представители Delivery Club заявили в соцсетях, что в ситуации должна разбираться фирма-подрядчик — по словам представителей компании, они «никак не могут повлиять» на график курьеров, но считают уважительной причину, по которой Олег пропустил рабочий день.

Delivery Club @DeliveryClub @siqvoia @znak_com Здравствуйте. Сотрудничающие с нами курьеры сами формируют свой график, сами выбирают дни, когда хотят работать, и продолжительность слотов. Мы никак на это не влияем, и подобный разговор курьера с представителем нашего сервиса невозможен в принципе.

Delivery Club @DeliveryClub @siqvoia @znak_com Компания предоставляет логистические услуги не только нам, но и другим компаниям из сферы e-commerce. Мы уже попросили компанию провести проверку этой информации. Ещё раз отметим, что мы не стимулировали этого курьера брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день.

После этого пользователи начали ставить приложению Delivery Club в Google Play единицы и осуждать за увольнение курьера. Сначала представители компании на каждый такой отзыв отвечали, что не имеют отношения к ситуации, но потом перестали комментировать.

Критиковать Delivery Club начали и в комментариях под последним постом компании в инстаграме. Пользователи обвиняют сервис в жестоком обращении с сотрудником, требуют объяснить случившееся и принести извинения курьеру, а также призывают удалять приложение.

В пресс-службе Delivery Club рассказали TJ, что «для быстрого решения вопроса» компенсировали курьеру «корректировку за уход с запланированного слота», а также предложили ему начать работать через другого логистического подрядчика. В компании отметили, что Олег «настроен продолжать работать», а разговор с другим подрядчиком состоится уже 17 февраля.