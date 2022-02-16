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Еда
TJ

Курьера Delivery Club уволили за невыход на смену из-за похорон матери — в соцсетях объявили бойкот компании Статьи редакции

В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.

37 37 комментариев
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Переписка курьера с супервайзером, которая его уволила

Во Владивостоке курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что тот не выйти на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. История получила резонанс в соцсетях: теперь пользователи сервиса заявляют, что больше не будут заказывать еду в приложении, занижают рейтинг в Google Play и требуют восстановить уволенного сотрудника в должности.

14 февраля в группе профсоюза курьеров во «ВКонтакте» рассказали про ситуацию, с которой столкнулся курьер из Владивостока по имени Олег (его фамилию не называли). Он отказался выйти на 14-часовую смену, хотя предупреждал заранее, что будет готовиться к похоронам. При этом курьер был готов отработать 6-часовую смену. К посту прикрепили переписку с супервайзером и свидетельство о смерти матери Олега, также в профсоюзе курьеров потребовали от Delivery Club восстановить сотрудника, отменить штраф и «разобраться с логистическим партнёром».

Delivery Club работает в России через подрядчиков — во Владивостоке услуги предоставляет компания ICL. Олег рассказал «Новой газете», что изначально ему разрешили пропустить рабочий день, поэтому он «снял смену». Вскоре ему позвонила супервайзер Ксения из ICL и сообщила, что его «уволили», а в аккаунте он увидел штраф в размере 900 рублей.

Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит «Всё, до свидания, сдавай форму, тебя уволили».

Олег
бывший курьер Delivery Club

Олег хотел обратиться к Delivery Club напрямую, но Ксения запретила ему это сделать — она потребовала передавать претензии через сотрудников ICL. После этого курьера заблокировали в приложении — теперь он не может выходить на работу.

Олег. Фото «Новой газеты»

Координатор профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев рассказал «Новой газете», как выглядя отношения между Delivery Club и их посредниками: «Посредническая структура ведения бизнеса подразумевает, что корпорация использует логистического партнёра для оказания услуг доставки. Delivery Club подписывают с курьерами соглашение о том, что те якобы оказывают рекламные услуги, ходят в их форме — это такая форма заёмного труда. Сами трудовые отношения заключаются между курьером и логистическим партнером. Таким образом корпорация снимает с себя юридические обязательства, что очень выгодно крупному бизнесу».

После того, как история распространилась в СМИ, представители Delivery Club заявили в соцсетях, что в ситуации должна разбираться фирма-подрядчик — по словам представителей компании, они «никак не могут повлиять» на график курьеров, но считают уважительной причину, по которой Олег пропустил рабочий день.

Delivery Club @DeliveryClub
@siqvoia @znak_com Здравствуйте. Сотрудничающие с нами курьеры сами формируют свой график, сами выбирают дни, когда хотят работать, и продолжительность слотов. Мы никак на это не влияем, и подобный разговор курьера с представителем нашего сервиса невозможен в принципе.
Delivery Club @DeliveryClub
@siqvoia @znak_com Компания предоставляет логистические услуги не только нам, но и другим компаниям из сферы e-commerce. Мы уже попросили компанию провести проверку этой информации. Ещё раз отметим, что мы не стимулировали этого курьера брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день.
Delivery Club @DeliveryClub
@siqvoia @znak_com И мы также считаем его обстоятельства уважительными для прерывания уже запланированного слота.

После этого пользователи начали ставить приложению Delivery Club в Google Play единицы и осуждать за увольнение курьера. Сначала представители компании на каждый такой отзыв отвечали, что не имеют отношения к ситуации, но потом перестали комментировать.

Критиковать Delivery Club начали и в комментариях под последним постом компании в инстаграме. Пользователи обвиняют сервис в жестоком обращении с сотрудником, требуют объяснить случившееся и принести извинения курьеру, а также призывают удалять приложение.

В пресс-службе Delivery Club рассказали TJ, что «для быстрого решения вопроса» компенсировали курьеру «корректировку за уход с запланированного слота», а также предложили ему начать работать через другого логистического подрядчика. В компании отметили, что Олег «настроен продолжать работать», а разговор с другим подрядчиком состоится уже 17 февраля.

TJ также обратился к ICL, но не получил оперативного ответа.

#deliveryclub #курьеры

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37 комментариев
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Alex Petrov

Классика, как там кстати что в трудовом праве насчет 14 часовой смены, что пишут или Delivery Club как и Яндекс, прост информ. площадки и они понятия не имеют что у на них люди с нарушением трудового законодательства работают, конечно же это не Delivery Club как и Яндекс, ставит такие условия выполнения плана , что без переработок причем ощутимых, их невозможно выполнить.
В аду для менеджмента агрегаторов , будут отдельные котлы Плюс, с чертями с рейтингом не ниже 4.8.

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36
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Ирина Устинова

Вот да, помимо всего прочего ада, какая набуй смена в 14 часов 😡

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2
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Sava Ivanov

за 12 лет поменял много рабочих мест, сейчас работаю специалистом по охране труда, после прочтения ТК, понял, что ни одна организация ТК не соблюдает. более того ни один работодатель по-моему не открывал ТК. это весьма печально

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0
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Dancing Clown

Твари без чести и совести.

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20
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Иван Борода
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11
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Андрей

Иван Борода
 Борода
Ой, нет, нам же не по 10, чтобы смеяться над фамилиями.

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0
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Ленин-гриб

В данном случае нам по 9, а Говенко фамилия говорящая, как оказалось.

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0
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Yan Petrov

Мда, на месте Delivery Club, я бы добился увольнения супервайзера и оплатил бы похороны, вместо этого они мажутся в твиттере.

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8
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Александр Медведь

В Твиттере дешевле.

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0
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Андрей

Не очень понимаю почему минусят Деливери, если это проёб отдельной компании. И при этом Деливери согласны, что ситуация не очень.

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–1
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Максим Гомбоев

Так все эти корпорации специально выстраивают бизнес таким образом, чтобы была куча отдельных компаний, чтоб в случае чего стрелку перевести, чтобы самозанятые вместо наемных сотрудников с отпускными, больничными и правами.

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19
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Виктор Пугай

Да потому что кого волнуют что какая-то прослойка сделала не так?
Всем совершенно все равно кто через кого работает или через кого доставляются заказы. Есть бренд, и он должен платить за все косяки связанные с собой.
А то с одной стороны мы белые, красивые и пушистые, мы БРЕНД, а с другой - ой, это все подрядчик, мы не при делах.

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16
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Александр Медведь

Всё верно. Выручка наша, ответственность не наша.

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5
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Татьяна Давлятшина

Потому что много людей знают Деливери, верят заголовкам и не хотят вдаваться в подробности - у кого и с кем там трудовые правоотношения)). Раз в куртке с лого Деливери - значит курьер Деливери. А так - да, это косяк работодателя курьера и за этот косяк с него можно в суде таки взыскать (при этом устроившись в другую компанию курьером), ну и в ГИТ накатать жалобу - чтобы жилось веселей (на подрядчика, не на Деливери). А Деливери понимают, что ситуация не очень, поскольку на слуху именно они, а не малоизвестная компания.

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2
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Fletcher Kristian

Пидарасы

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6
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Ленин-гриб

Как-то лайтово

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0
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Норрин Радд

Не заказывайте через Delivery Club, если загнутся, будет сигнал рынку, что карма работает.

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5
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Phil Konselmo

Продать франшизу ООО Рога и копыта - ЭТО МЫ - ДИЛИВЕРИ, да, это мы, крупнейшая сеть, я сказал ДЕЛИВЕРИ - МЫ молодцы, заказвай у НАС!

ООО Рога и копыта бьёт курьеров кнутом - не ребят, это все они, МЫ тут ни при чем, мы такого не делаем, это все ОНИ плохие, вот вам купон на 3%, привезем холодную еду через 3 часа

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4
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Gosha Animeem

То есть договор с подрядчиком расторгнут не был, я правильно понимаю?

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1
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Kirill Nikolaev

Не совсем правильно масштабировать ситуацию до уровня расторжения договора именно с подрядчиком. По логике вещей, договор стоит расторгнуть с Ксенией, хотя и здесь мы пока только одну сторону выслушали.

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5
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ЧА

Сервис и отношение к клиентам и сотрудникам в deliveryclub стал просто ужасным, сам недавно столкнулся с ситуацией когда мне за мои же деньги привезли «хрень» я поступил по правилам Деливери и оказался не прав, деньги естественно не вернули))

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2
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Роман

Так если это все подрядчик плохой - зачем тогда компенсировать что-то?

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1
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Андрей

Это называется борьба с негативом и правильный пиар.

Лучше компенсировать и разбираться с подрядчиком, чем слиться.

С подключением.

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2
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Zen

На фоне этого я даже зауважал Самокат. Слышал, что в последнее время все курьеры туда бегут.

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0
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Дмитрий Чарушин

так и то и другое экосистема Сбера

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1
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Александр Медведь

Тот же хрен и даже не в профиль.

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0
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Kesha Pazzy

Укажите карту Олега.

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1
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Виктор Пугай
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–2
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Рина Пугачева

Парень молодец, не прогнулся, хребет есть. Надеюсь, он найдет работу получше, а эти пидарасы включая прокладку с супервайзером Ксенией загнутся без выходных пособий коллективно.

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1
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Леонид Афанасьев

Пожалуй присоеденюсь к общей волне негодования...

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1
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Ivan Off

Эх... Ну, ничего. Всё что нас не убивает - делает нас сильнее.

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Егор Орлов

Вот ровно с этими словами паразитирование агрегаторов на бизнесе и людях должно быть остановлено. Если бы ФАС работала, а не занималась опросом таксистов из-за повышения цен во время праздников, то такой херни бы не было.

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Дмитрий Кгми

happy end, кайф

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Никита Павлов

Асу. Не зря я не юзаю помойку Деливери)

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Константин Полухтин

А что теперь ты скажешь, Илон Маск? А, точняк. У тебя там тоже дикие переработки...

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Pavel Pavel

С деливери вообще что-то в последнее время плохо все, все нормальные рестики пропали, по крайней мер в моем районе

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Виктор Владимирович

Реально это репутационные потери. Деливери должны наказать своего подрядчика

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