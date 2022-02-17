На свалки попадают тонны съедобных овощей и фруктов, потому что покупатели придирчивы, а магазины слишком много заказывают. Второй шанс им даёт Loop Mission: выкупает за 30% от стоимости и превращает в напитки, закуски и уходовые товары.

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Основатели Loop Mission Жюли Пуатра-Сольнье и Дэвид Котэ. Источник: Est Media Montreal

В 2020 году доступа к полноценному питанию не было у 2,37 млрд человек — это каждый третий, а около 800 млн и вовсе голодали, пишет ООН. Но несмотря на это, магазины продолжают выбрасывать продукты.

Пищевые отходы ежегодно составляют около 17% от общего объёма мирового производства, превышая в сумме $400 млрд, и отвечают за 8-10% выбросов парниковых газов. Расход воды при выращивании продуктов тем временем колоссальный: в США, например, сельскохозяйственный и продовольственный секторы ответственны за 80% потребления.

Большая часть еды, которая оказывается на свалках, не порченная и не гнилая. Просто магазины заказывают слишком много, чтобы в случае чего не пустовали полки, а покупатели не жалуют продукты с дефектами — арбузы без полосок, кривые плоды моркови, пишет National Post. Иногда подводят и поставщики, задерживая очередной привоз.

Чтобы дарить съедобной пище вторую жизнь, супруги из Канады — Дэвид Котэ и Жюли Пуатра-Сольнье — запустили стартап Loop Mission. Они выкупают ненужные магазинам продукты за 30-40% от первоначальной стоимости и создают из них совершенно новые: напитки, закуски, уходовые товары. А цены устанавливают демократичные, чтобы быстрее всё распродать.

«В Канаде на выброс идёт 56% пригодной еды, или 2,2 млн тонн в год. Так что бизнес-модель мы строили вокруг одной задачи — помочь окружающей среде», — говорит Пуатра-Сольнье. Желание продвигать повторное использование материалов основатели отразили в названии проекта, где "loop" значит «петля».

Основатели Loop Mission. Источник: Metro

Познакомились Котэ и Пуатра-Сольнье в 2015 году. Котэ тогда управлял сетью ресторанов для веганов-сыроедов и компанией по производству комбучи RISE. Ему казалось, что в этих делах он своих целей достиг, поэтому хотел взяться за что-то новое, пишет Bloomberg. А Пуатра-Сольнье, изучавшая до этого экологическую устойчивость, его стремления разделяла.

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Идея Loop Mission пришла после беседы с продуктовым дистрибьютором из Квебека. Тот рассказал Котэ, что ежедневно выбрасывал по 16-25 тонн спелых овощей и фруктов. Канадец в итоге продал бизнес, его будущая супруга — дом, и вместе они стали работать над рецептами продуктов, которые бы включали те самые «отходы».

Так, менее чем через год они уже продавали соки холодного отжима — из анонсов, жёлтого имбиря, дыни-канталупы, свеклы, капусты. Бутылка одного такого напитка стоила около $4 — в среднем в два раза дешевле, чем соки, которые ежедневно пили Котэ и Пуатра-Сольнье. Все волокна и мякоть, которые оставались после производства, супруги отдавали партнёрской фирме — та добавляла их в лакомства для собак.

Основатели производили сперва только соки просто потому, что знали: фрукты и овощи они смогут закупать регулярно. Но позже всё же решили разрабатывать и другие рецепты — в зависимости от того, что периодически получали от поставщиков.

«Последних мы сами не ищем и работаем как колл-центр, постоянно принимая звонки от производителей, фермеров и магазинов. Все они рассказывают нам, что пойдёт на выброс, а мы затем думаем, что можем сделать сами и кого в силах привлечь», — рассказывает Пуатра-Сольнье.

Обычно в работе у супругов сразу по 15 рецептов, но в производство попадают лишь два-три. В скором времени они хотят выпустить линейку детского питания и печенье с фруктовой мякотью. Ну а пока — на начало 2022 года — помимо десятка соков, производят также:

Газированные напитки из апельсина, клубники, лимона и имбиря с пробиотиками.

Смузи из фруктов, овощей, зелени, бобовых и пищевых волокон.

Джин из картофельных очистков с имбирём и лаймом.

Кислое пиво из старого хлеба с соками цитрусовых, клубники и маракуйи. По словам Котэ, в одной только Канаде на свалку попадает 750 тысяч буханок в день.

Острую квашеную смесь из редьки, капусты, моркови и перчиков халапеньо.

Мыло из использованного подсолнечного масла, которое поставляет веганская сеть быстрого питания, с добавлением соков и экстрактов имбиря, цитрусовых, огурца, ананаса и зелени.

Пока что у супругов одна фабрика — в Монреале, на территории её основного поставщика Courchesne Larose. Но их товары продают по всей Канаде, в том числе в крупных сетевых гипермаркетах вроде Walmart и Whole Foods.

Видео с производства. На стоп-кадре картофельные очистки для джина

В 2022 году основатели надеются открыть ещё одно производство, выйти в США, поскольку уже заключили договор с американскими магазинами Sprouts Farmers Market, и в будущем не исключают даже IPO. «Увы, чтобы спасти планету, недостаточно быть хиппи. Нужно войти в корпоративный мир и самому помочь гигантам индустрии переосмыслить практики», — рассуждает Котэ.

В 2021 году компании удалось выйти в ноль, так что новая фабрика и захват американских или даже европейских рынков наверняка помогут ей получить прибыль, полагает Bloomberg.

За пять лет работы стартапу, как утверждает он сам, удалось пустить в производство более 8000 тонн бросовых фруктов и овощей, избежать 6400 тонн парниковых выбросов, сохранить 482 млн литров воды и «спасти» 1,2 млн хлебных ломтиков.

Но показателями супруги не то чтобы довольны, ведь им всё равно приходится отказываться от ещё 200 тонн пищевых отходов в неделю. Да и не все те товары, которые они выкупают, можно быстро превратить во что-то другое. Поэтому из части ингредиентов сперва делают пюре и дегридратированные порошки, а затем перепродают партнёрам.

Производители могут добавить экологически чистые ингредиенты от Loop Mission в свои продукты. Но, чтобы те не занимались за счёт компании «зелёным самопиаром», Пуатра-Сольнье думает разработать регламент. Прописать, какой объём добавок должен содержать продукт, чтобы получить право ассоциироваться с Loop Mission.

«Нам хочется верить, что в будущем, благодаря нам и нашим коллегам, бизнес поймёт: устойчивое развитие не всегда увеличивает затраты. Оно также может принести компаниям дополнительную ценность», — говорят основатели.