Мыло из «фритюра», джин из картофельных очистков и пиво из хлеба и маракуйи: как стартап Loop Mission «спасает» еду Статьи редакции
На свалки попадают тонны съедобных овощей и фруктов, потому что покупатели придирчивы, а магазины слишком много заказывают. Второй шанс им даёт Loop Mission: выкупает за 30% от стоимости и превращает в напитки, закуски и уходовые товары.
В 2020 году доступа к полноценному питанию не было у 2,37 млрд человек — это каждый третий, а около 800 млн и вовсе голодали, пишет ООН. Но несмотря на это, магазины продолжают выбрасывать продукты.
Пищевые отходы ежегодно составляют около 17% от общего объёма мирового производства, превышая в сумме $400 млрд, и отвечают за 8-10% выбросов парниковых газов. Расход воды при выращивании продуктов тем временем колоссальный: в США, например, сельскохозяйственный и продовольственный секторы ответственны за 80% потребления.
Большая часть еды, которая оказывается на свалках, не порченная и не гнилая. Просто магазины заказывают слишком много, чтобы в случае чего не пустовали полки, а покупатели не жалуют продукты с дефектами — арбузы без полосок, кривые плоды моркови, пишет National Post. Иногда подводят и поставщики, задерживая очередной привоз.
Чтобы дарить съедобной пище вторую жизнь, супруги из Канады — Дэвид Котэ и Жюли Пуатра-Сольнье — запустили стартап Loop Mission. Они выкупают ненужные магазинам продукты за 30-40% от первоначальной стоимости и создают из них совершенно новые: напитки, закуски, уходовые товары. А цены устанавливают демократичные, чтобы быстрее всё распродать.
«В Канаде на выброс идёт 56% пригодной еды, или 2,2 млн тонн в год. Так что бизнес-модель мы строили вокруг одной задачи — помочь окружающей среде», — говорит Пуатра-Сольнье. Желание продвигать повторное использование материалов основатели отразили в названии проекта, где "loop" значит «петля».
Познакомились Котэ и Пуатра-Сольнье в 2015 году. Котэ тогда управлял сетью ресторанов для веганов-сыроедов и компанией по производству комбучи RISE. Ему казалось, что в этих делах он своих целей достиг, поэтому хотел взяться за что-то новое, пишет Bloomberg. А Пуатра-Сольнье, изучавшая до этого экологическую устойчивость, его стремления разделяла.
Идея Loop Mission пришла после беседы с продуктовым дистрибьютором из Квебека. Тот рассказал Котэ, что ежедневно выбрасывал по 16-25 тонн спелых овощей и фруктов. Канадец в итоге продал бизнес, его будущая супруга — дом, и вместе они стали работать над рецептами продуктов, которые бы включали те самые «отходы».
Так, менее чем через год они уже продавали соки холодного отжима — из анонсов, жёлтого имбиря, дыни-канталупы, свеклы, капусты. Бутылка одного такого напитка стоила около $4 — в среднем в два раза дешевле, чем соки, которые ежедневно пили Котэ и Пуатра-Сольнье. Все волокна и мякоть, которые оставались после производства, супруги отдавали партнёрской фирме — та добавляла их в лакомства для собак.
Основатели производили сперва только соки просто потому, что знали: фрукты и овощи они смогут закупать регулярно. Но позже всё же решили разрабатывать и другие рецепты — в зависимости от того, что периодически получали от поставщиков.
«Последних мы сами не ищем и работаем как колл-центр, постоянно принимая звонки от производителей, фермеров и магазинов. Все они рассказывают нам, что пойдёт на выброс, а мы затем думаем, что можем сделать сами и кого в силах привлечь», — рассказывает Пуатра-Сольнье.
Обычно в работе у супругов сразу по 15 рецептов, но в производство попадают лишь два-три. В скором времени они хотят выпустить линейку детского питания и печенье с фруктовой мякотью. Ну а пока — на начало 2022 года — помимо десятка соков, производят также:
- Газированные напитки из апельсина, клубники, лимона и имбиря с пробиотиками.
- Смузи из фруктов, овощей, зелени, бобовых и пищевых волокон.
- Джин из картофельных очистков с имбирём и лаймом.
- Кислое пиво из старого хлеба с соками цитрусовых, клубники и маракуйи. По словам Котэ, в одной только Канаде на свалку попадает 750 тысяч буханок в день.
- Острую квашеную смесь из редьки, капусты, моркови и перчиков халапеньо.
- Мыло из использованного подсолнечного масла, которое поставляет веганская сеть быстрого питания, с добавлением соков и экстрактов имбиря, цитрусовых, огурца, ананаса и зелени.
Пока что у супругов одна фабрика — в Монреале, на территории её основного поставщика Courchesne Larose. Но их товары продают по всей Канаде, в том числе в крупных сетевых гипермаркетах вроде Walmart и Whole Foods.
В 2022 году основатели надеются открыть ещё одно производство, выйти в США, поскольку уже заключили договор с американскими магазинами Sprouts Farmers Market, и в будущем не исключают даже IPO. «Увы, чтобы спасти планету, недостаточно быть хиппи. Нужно войти в корпоративный мир и самому помочь гигантам индустрии переосмыслить практики», — рассуждает Котэ.
За пять лет работы стартапу, как утверждает он сам, удалось пустить в производство более 8000 тонн бросовых фруктов и овощей, избежать 6400 тонн парниковых выбросов, сохранить 482 млн литров воды и «спасти» 1,2 млн хлебных ломтиков.
Но показателями супруги не то чтобы довольны, ведь им всё равно приходится отказываться от ещё 200 тонн пищевых отходов в неделю. Да и не все те товары, которые они выкупают, можно быстро превратить во что-то другое. Поэтому из части ингредиентов сперва делают пюре и дегридратированные порошки, а затем перепродают партнёрам.
Производители могут добавить экологически чистые ингредиенты от Loop Mission в свои продукты. Но, чтобы те не занимались за счёт компании «зелёным самопиаром», Пуатра-Сольнье думает разработать регламент. Прописать, какой объём добавок должен содержать продукт, чтобы получить право ассоциироваться с Loop Mission.
«Нам хочется верить, что в будущем, благодаря нам и нашим коллегам, бизнес поймёт: устойчивое развитие не всегда увеличивает затраты. Оно также может принести компаниям дополнительную ценность», — говорят основатели.
Звучная фамилия у Котэ
Ну и как они помогли той трети земли, кто голодает? Никак. Продукты отправляются в то же общество, которое выбрасывает те же 56% еды.
Уж точно «петля», а не выход.
Почему-то вспомнился твит "если страдаете синдромом спасательства, то лучше спасите одинокие бананы в магазине". Но это так, к слову.
Сама статья потрясающая, как и инициатива в целом. Интересно, а возможно ли такое в России? Мне кажется, у нас достаточно своих предпринимателей с фокусом на благотворительность. Главное, чтобы ничего не прикрыли под видом "иноагента" или ещё какой неугодной деятельности.
А где вы тут благотворительность увидели? Они просто используют «непригодные» продукты, которые выбрасывают.
Неправильно выразилась. Суть в том, что они новые продукты продают по очень доступным ценам. Прибыль они получают, но могли бы получить гораздо больше при ценах повыше. Часто у компаний такая политика, что они просят больше денег за "экологичный" подход (веганская еда, косметика и т.д.) Поэтому я впечатлена, что супруги действуют по-другому.
Это не благотворительность, но возможность делать продукты доступными дял среднего класса и ниже. Мне кажется, подобная вещь была бы очень кстати в у нас.
Мне кажется что в России уже давно это в ходу у крупных сетей. Взять те же продукты под марками "Моя цена" Магнита и т.д.
Я сильно сомневаюсь что это их производство, скорее перемаркировка залежавшегося товара по уменьшенной стоимости.
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