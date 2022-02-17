Как отличить фэйковый/заказной отзыв от реального? 100% вариант

Довольно частый вопрос: как определить, когда заходишь посмотреть отзывы о компании, где реальные отзывы, а где заказуха? Я также сталкиваюсь с этим моментом, когда смотрю информацию о чем-либо в интернете. Соответсвенно, учитывая мой опыт работы в репутации, я подумал, что с этим вопросом пора разобраться и написать об этом.