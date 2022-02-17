McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Па-ра-па-па-паам» Статьи редакции
До этого компания решила зарегистрировать «Макдак».
- McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации «Па-ра-па-па-паам» 11 января, 18 февраля её приняли к рассмотрению, пишет ТАСС. В компании уточнили, что «заявка соответствует планам по защите бренда».
- Товарный знак хотят зарегистрировать по классу международной классификации, который даёт право на открытие ресторана.
- McDonald's уже запатентовала знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и корпоративного образовательного центра «Университет Гамбургерологии». В августе 2021 года компания подала заявку на регистрацию бренда «Макдак».
- В России запрещено использовать зарегистрированные товарные знаки и похожие на них для других товаров без разрешения правообладателя. В марте Пермское управление ФАС возбудило дело против сети кафе «Wаурма» из-за использования перевёрнутой буквы «М», похожей на логотип McDonald's.
Дяде Ашоту все равно
Конец новости прочтите
да не ревнуйте вы со своей пиццей
Возбудило, но ...
Видел где-то ещё Накдональс)))
Самое время регистрировать «Пара-пара-пум»
возможно, уже поздно... скоро закроют ))
"Фють" забыли
«Пара Па: Город Танцев»
и Пи Пу Пи Ду
«Университет Гамбургерологии» - будут учить как правильно бургеры готовить? Надеюсь документ об окончании будет действовать во всем мире, сети мак.
ага.. я прям вижу, как соискатель пишет в резюме, что у него высшее образование в Университете Гамбургерологии
Я ещё "Морковные палочки и яблочные дольки" 😂😂 «Па-ра-па-па-паам»
Ой-ля-ля
Эх, не додумали концовку то. А то всю мужскую аудиторию бы забрали
«Па-ра-па-па-паам»
https://www.youtube.com/watch?v=w-HuQun8Cgc
А ещё все слова из кулинарии 😁😁😁
"Пум-буру-бурум-буру...сопелки!" (с) Винни-Пух
МакДаг
Пусть запатентуют ещё
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