Еда
Маша Цепелева

McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Па-ра-па-па-паам» Статьи редакции

До этого компания решила зарегистрировать «Макдак».

  • McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации «Па-ра-па-па-паам» 11 января, 18 февраля её приняли к рассмотрению, пишет ТАСС. В компании уточнили, что «заявка соответствует планам по защите бренда».
  • Товарный знак хотят зарегистрировать по классу международной классификации, который даёт право на открытие ресторана.
  • McDonald's уже запатентовала знаки «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и корпоративного образовательного центра «Университет Гамбургерологии». В августе 2021 года компания подала заявку на регистрацию бренда «Макдак».
  • В России запрещено использовать зарегистрированные товарные знаки и похожие на них для других товаров без разрешения правообладателя. В марте Пермское управление ФАС возбудило дело против сети кафе «Wаурма» из-за использования перевёрнутой буквы «М», похожей на логотип McDonald's.

#новость #mcdonalds

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Ольга Павленко

Дяде Ашоту все равно

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Sergey Ontime

Конец новости прочтите

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Ольга Павленко

да не ревнуйте вы со своей пиццей

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Я никто и звать меня никак

Возбудило, но ...

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Сергей Милосердов
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2
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mnktlux

Видел где-то ещё Накдональс)))

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Арсений Сиверцев

Самое время регистрировать «Пара-пара-пум»

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Ольга Павленко

возможно, уже поздно... скоро закроют ))

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Dr Slut

"Фють" забыли

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Superposition

«Пара Па: Город Танцев»

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Ольга Павленко

и Пи Пу Пи Ду

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mnktlux

«Университет Гамбургерологии» - будут учить как правильно бургеры готовить? Надеюсь документ об окончании будет действовать во всем мире, сети мак.

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Ольга Павленко

ага.. я прям вижу, как соискатель пишет в резюме, что у него высшее образование в Университете Гамбургерологии

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Александр

Я ещё "Морковные палочки и яблочные дольки" 😂😂 «Па-ра-па-па-паам»

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Mik Petrov

Ой-ля-ля

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Сергей А.

Эх, не додумали концовку то. А то всю мужскую аудиторию бы забрали

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Рулон Обоев

«Па-ра-па-па-паам»
https://www.youtube.com/watch?v=w-HuQun8Cgc

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Алекс Маркс

А ещё все слова из кулинарии 😁😁😁

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Dennis Gerasimov

"Пум-буру-бурум-буру...сопелки!" (с) Винни-Пух

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Дмитрий

МакДаг

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Дмитрий

Пусть запатентуют ещё

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Источник: Rest of World
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