На меня подают в суд за статью на vc.ru. Часть 2

Всем привет! Продолжение истории о претензиях компании ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)». Начало вы можете прочитать здесь. Если кратко: в суд на меня все-таки подают, но совсем не за то и не в тот, что я думал изначально.