Акции китайского сервиса доставки еды Meituan упали на 15% на фоне требования властей снизить комиссии для ресторанов Статьи редакции
За счёт низких комиссий регулятор хочет сократить расходы владельцев общепита и ослабить влияние корпораций на экономику.
- Также власти обязали сервисы иногда давать скидки продавцам продуктов в городах, сильнее всего пострадавших от Covid-19, сообщает WSJ.
- Акции одного из крупнейших в Китае сервисов доставки еды Meituan упали на 15% на фоне новости, до самого низкого уровня с июля 2020 года. Рыночная капитализация компания сократилась на $26 млрд, до $148 млрд.
- По данным издания, выручка Meituan от доставки еды за последний отчётный квартал составила $4,2 млрд, это на 28% больше год к году. Прибыль — $138,2 млн. Сюда входят комиссии от ресторанов, плата за доставку от клиентов и сборы от рекламы. Компания также зарабатывает на бронировании отелей и других услугах.
- Meituan — третья крупная компания в Китае после Tencent и Alibaba. Акции Alibaba, которая контролирует сервис по доставке еды Ele.me, упали на 2,8%, а Tencent (акционера Meituan) — на 1,9%.
- В октябре 2021 года антимонопольный регулятор в Китае оштрафовал Meituan на $533 млн — сервис заставлял партнёров подписывать соглашения, запрещающие торговать на других платформах.
В новости отсутствует главное: сколько комиссия сейчас, и сколько требуют власти
В России, например, комиссия Букинга в среднем 15-20%, Я.Такси плюс Минус столько же
Деливери и Яндекс берет 35% с доставкой их курьеров и 25% если своими силами доставите!
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Нелепая реклама, часто упоминаете свой проект в комментариях в чужим постам.
Лучше бы рассказали о нём на трибуне, может кого и заинтересует.
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