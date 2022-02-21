В «Сбере» заявили, что сервис может присоединиться к электронной коммерции банка и развиваться внутри «Сбермегамаркета».

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«Сбер» готовится объявить о покупке принадлежащего Х5 Group онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток». Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника в компаниях, торгующих продуктами питания онлайн, и два источника, близких к «Сберу».

Операционный бизнес «Vprok.ru Перекресток» войдет в бизнес «Сбермегамаркета» и станет частью отдельного холдинга электронной коммерции «Сбера», утверждает один из источников Forbes.

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Источник Forbes говорит, что в сделку войдут стоки и дарксторы «Vprok.ru Перекресток», но не войдут другие онлайн активы Х5 вроде сервиса экспресс-доставки. О сделке, по его словам, объявят до конца февраля.

«Сбер» объявил, что обсуждает с X5 Group расширение сотрудничества, которое предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.

В релизе компании сообщили, что фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, а «Перекрёсток Впрок» могут присоединить к электронной коммерции «Сбера». Он будет развиваться внутри экосистемы банка, в частности, внутри «Сбермегамаркета». Сейчас стороны ведут переговоры.

Средства, которые акционеры выделили на развитие «Vprok.ru Перекресток», закончились, а модель крупных дарксторов не оправдала ожиданий, говорит источник. Компания искала инвестиции, но не нашла их.