«Сбер» купит принадлежащий X5 Group сервис доставки «Vprok.ru Перекрёсток» — Forbes Статьи редакции
В «Сбере» заявили, что сервис может присоединиться к электронной коммерции банка и развиваться внутри «Сбермегамаркета».
«Сбер» готовится объявить о покупке принадлежащего Х5 Group онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток». Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника в компаниях, торгующих продуктами питания онлайн, и два источника, близких к «Сберу».
Операционный бизнес «Vprok.ru Перекресток» войдет в бизнес «Сбермегамаркета» и станет частью отдельного холдинга электронной коммерции «Сбера», утверждает один из источников Forbes.
Источник Forbes говорит, что в сделку войдут стоки и дарксторы «Vprok.ru Перекресток», но не войдут другие онлайн активы Х5 вроде сервиса экспресс-доставки. О сделке, по его словам, объявят до конца февраля.
«Сбер» объявил, что обсуждает с X5 Group расширение сотрудничества, которое предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.
В релизе компании сообщили, что фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, а «Перекрёсток Впрок» могут присоединить к электронной коммерции «Сбера». Он будет развиваться внутри экосистемы банка, в частности, внутри «Сбермегамаркета». Сейчас стороны ведут переговоры.
Средства, которые акционеры выделили на развитие «Vprok.ru Перекресток», закончились, а модель крупных дарксторов не оправдала ожиданий, говорит источник. Компания искала инвестиции, но не нашла их.
- В июне 2021 года X5 Group выделила онлайн-бизнес в отдельную структуру — в неё вошли онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекрёсток», «Около» и сервисы экспресс-доставки из «Пятёрочки» и «Перекрестка».
- Компания рассматривала несколько вариантов развития — среди них привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, а также самостоятельное развитие в рамках Х5.
- В феврале «Сбер» объявил о создании отдельного холдинга электронной коммерции. В него войдут «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и доли в совместных с VK проектах («Ситимобил», Delivery Club, «Самокат»). Возглавит холдинг Лев Хасис.
Да вы оборзели совсем? Нахер там этот сбер нужен? Единственная нормальная доставка была. Сейчас это дерьмо влещет и всё испоганит своим сбермаркетом.
Капец. Теперь искать другое приложение. Минус вам.
По моему опыту самая качественная доставка в Сбермаркете (бывшем Инстамарте). Сборщики чуть что, сразу отзванивают. Нормы сроков годности у них строгие. Курьеры ни разу не опаздывали (но пару раз приезжали впритык).
попробуйте MySpar
Впрок доставляет со склада. А спар?
Доставит впрок с магазина
Единственная нормальная доставка была
Если только в Москве. В регионах это работает только в рамках заказа от 4к рублей и больше.
А у меня Перекрёсток плотно ассоциируется в подвалами, где он часто обитает и запахом сырости.
СберМаркет в регионах отлично справляется.
Утконос в плане именно доставки для тех кто привык планировать закупку на семью получше даже. Но дороже, да.
А так посмотрим во что выльется с Впрок этим, не факт что станет хуже если саму модель не поменяют. Мне модель тоже нравится. Но я на семью покупаю и на удалёнке сижу, многим молодым одиноким не понять прелесть
Никто не будет оставлять модель. Если скупают, значит давит на пятки, а значит надо скупить, выставить свою модель и получать дальше бабки. Сейчас же такая схема везде. Монополия практически приходит.
Ну такое,
Еще при первом заказе запутался - в чем разница была приложений Перекрёстка и Впрок ? Как понимаю, в количестве ассортимента.
При этом, цены отличались на 10 рублей, то в самом перекрестке, то во впрок.
В целом, опыт использования не самый удачный. В моём регионе доставка приезжает не так быстро - только на следующий день или через день.
Странная сделка, почему на это пошёл X5
Не слушайте никого. Особенно дураков про упаковки.
Впрок - привозят со складов.
Перекресток - с магазина
Чтобы избавиться от этого "непонятного" мамонта.
Во впроке товары как в метро, большими пачками или коробками, я так закупался у них разок другой мукой по 10 кг и молоком по 10-14 литров. Оно хранится по паре месяцев и нормально
А пошёл X5 чтоьы укрепиться на сегменте 30 минтных доставок товаров, ну и развитие экосистему пакет видимо не очень синергируется с "впроком"
Вообще разный ассортимент. В обычной доставке везут из магазина "Перекрёсток", во впроке - из даркстора. Цены на один и тот же товар спокойно могут отличаться, в экспресс-доставке, зачастую, дешевле.
Сберекресток
Да просто "кресты" пусть назовут)
Правда сберкрест звучит как какой-то сектантский/религиозный сервис
отличное название, и телефонная "служба безопасности" при нем)
Сберекрётскомаркет-впрок!))
PS: надо, чтоб ещё ФАС одобрило.
Получала посылки с Алика в Сбере. Теперь и хлебушек можно купить. Удобно!
Только начинают впаривать кредитки, подписки, страховки. Причём при в ходе в банк стоит постомат, но посылки, даже мелкие, отдают люди в банке.
Так Сбермаркета же у них есть
Почта России тоже должна только посылками и письмами заниматься. Но, по факту, можно и консервы купить и кредит взять
Ну ждём бесплатную доставку включенную их в подписку «навсегда», потом ее отмену через пару месяцев.
ха, работал комплектовщиком там. с премией вилят
Работает команда дельфинов (кзтп).
Всё будет “Coca Cola”
Готовятся объявить? Официальный прессрелиз уже опубликован
не зря у перекрестка зелёный а логотипе присутствует
Мда... Вначале угробили еаптеку, теперь, наверное, и впроку конец....
Вообще непонятный ход. Исторически Сбермаркет – чистая доставка. И это было хорошо, у них была мотивация выбирать лучшее, а не сливать просрочку, как бывает у доставок магазинов. Если теперь у Сбермаркета будут собственные склады, то возникает внутренняя конкуренция с партнерами. Тем же Метро, которое
"Сбермаркет" и Metro стали стратегическими партнерами в e-commerce
Будем конечно посмотреть, но пока перспективы туманные.
Мне кажется дальше будут идти к производству собственных товаров, хз на сколько это выгодно,но самокат и лавка чет свое уже делает. Может какую то базу собирают, че народ вообще покупает))
Либо страховка от того что партнёры свалят или собственные доставки будут делать
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