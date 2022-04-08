«Яндекс Еда» разрешит ресторанам самим отвечать на отзывы в приложении Статьи редакции
И будет присылать ежедневные отчёты о продажах в Telegram.
- «Яндекс Едой» объявила, что с 1 мая все рестораны, которые подключены к сервису, смогут отвечать на отзывы клиентов, получать ежедневные отчёты о продажах и выбирать, с какой частотой получать выплаты за заказы.
- Раньше на отзывы могла отвечать только поддержка «Яндекс Еды». Клиенты будут видеть сообщение от ресторана в приложении в разделе поддержки или в виде письма на электронную почту. По собственным данным, эта функция возглавила список запросов к сервису от партнёров по итогам 2021 года.
- Рестораны смогут получать выплаты ежедневно, это поможет сократить кассовый разрыв. И смогут подключить детализированные отчёты по заказам в Telegram.
- Для небольших ресторанов, которые не набирают больше 30 заказов в месяц, услуги будут стоить 1 рубль в месяц до конца года. Для остальных такая цена будет действовать только месяц.
- Также все рестораны смогут подключить услуги персонального менеджера для решения вопросов, связанных с платформой. Раньше они были доступны только ключевым партнерам.
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Импортозамещенный сервис
Объясните мне, пожалуйста, недалекому, почему в Яндекс.Еде в мобильном приложении до сих пор нет отзывов о доставках, только общий рейтинг?
Яндекс.Еда разрешит ресторанам самим продавать личные данные клиентов.
Рубль за клиента
Хорошо, что есть Яндекс. От них я знаю, откуда можно заказать поблизости. Больше вы нахрен теперь ненужны со своими отзывами.
Плюсы от звонка напрямую:
- дешевле
- быстрее
- выбор оплаты
А яндекс может идти с их сервисами, миллионными вакансиями на hh, сливами информации в одно место.
Пользовался всегда 2GIS в командировках (с тех времен, когда оно ещё было офлайн). В поиске "ресторан".