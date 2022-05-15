Бум на растительное мясо в США сходит на нет — что с этим делают производители Статьи редакции
Чтобы справиться с кризисом, веганские фирмы расширяют ассортимент и пытаются привлечь мясоедов и флекситарианцев. Об этом и причинах, по которым им выгодней поставлять свою продукцию другим брендам, — в пересказе Bloomberg.
Товары Beyond Meat и других специализирующихся на искусственных заменителях компаний привлекли внимание как СМИ, так и потребителей, отмечает издание. Однако спрос на такого рода еду оказался неустойчивым.
По данным аналитической организации IRI Worldwide, в 2020 году продажи растительного мяса в США выросли на 53% до $473 млн, а к 2021 году рост составил всего 1%. Причины такого спада могут быть разными, пишет Bloomberg: возможно, люди попробовали веганские продукты и потеряли к ним интерес или снова стали ходить в рестораны.
Специалист IRI Джонна Паркер считает, что бум 2020 года — результат совпадения тенденций. Фирмы и так планировали увеличить количество своей продукции, поэтому вызванный пандемией дефицит не нанёс им большого вреда. Более того — он даже побудил потребителей попробовать заменители на растительной основе.
Падение спроса в 2021 году Паркер связывает с большим количеством людей, которые проявили интерес к новинкам, но покупать их ещё раз не захотели. Только половина из них купила искусственное мясо снова — отчасти потому, что вариантов было много, но не все они были одинаково хорошими.
Поэтому веганские компании ищут новые способы использования своих разработок и расширяют ассортимент:
- Impossible Foods стала сотрудничать с итальянским производителем полуфабрикатов Buitoni — совместно они выпускают равиоли с заменителем говядины.
- Продукцию Beyond Meat начала использовать специализирующаяся на замороженной пицце фирма Banza.
- Field Roast и Eat Just объединили свои усилия для запуска готовых веганских сэндвичей для завтрака. Первая предоставляет растительные колбасу и сыр, а вторая — яйца.
- Nestle производит искусственное мясо Sweet Earth — и использует его не только в полуфабрикатах под собственной маркой, но и в продуктах своих субрендов DiGiorno и Pizza Kitchen.
По словам аналитика Дж. П. Фроссара, в США большое разнообразие удобной в приготовлении замороженной еды — поэтому эта категория победила в пандемию. И именно по этой причине на неё нацелились все «растительные» организации.
Президент Impossible Foods Деннис Вудсайд утверждает, что видит много возможностей для сотрудничества с Buitoni: помимо веганского мяса компания планирует производить для неё соусы, готовые блюда и другие виды «заморозки».
Он также добавил, что Impossible экспериментирует в своих разработках и пытается имитировать цельную куриную грудку. А вот альтернативный фарш делать просто — именно на него планирует сделать акцент Вудсайд.
По мнению соучредителя экологического стартапа Green Monday Дэвида Юнга, в Азии произведённые совместно с известными партнёрами полуфабрикаты продаются лучше. Его веганская марка OmniPork сотрудничает с брендом замороженных продуктов Amoy для продажи пельменей из искусственной свинины в Китае и Гонконге.
Так для OmniPork надеются привлечь новую аудиторию, в том числе людей, которые даже не думали о том, чтобы попробовать растительное мясо.
Онлайн-продавец органической еды Thrive Market доволен результатами использования в своих замороженных блюдах мяса Beyond Meat.
«Оно привлекает флекситарианцев — людей, которые сводят к минимуму потребление мяса, а также просто мясоедов, которые хотят есть больше растительной пищи», — делится Джереми МакЭлви, директор по мерчандайзингу Thrive.
Хотя американцы проводят больше времени дома во время пандемии, не все из них готовы на эксперименты с готовкой, пишет издание. Новые ингредиенты вместо привычных, например, гороховый белок, могут показаться слишком сложными в использовании. Поэтому веганские фирмы поставляют свои продукты другим брендам, которые уже знакомы покупателям.
Консультантка и основательница ассоциации растительных продуктов Мишель Саймон считает, что альтернативная пища вошла в моду. Но, по её мнению, это не гарантирует успех для всех подобных стартапов.
У некоторых крупных мясных компаний теперь есть растительные подразделения, и они, предполагает Bloomberg, будут демпинговать.
Когда просто зашёл в магазин за курочкой
И хорошо, если не взлетит. Очень лицемерно смотреть, как какой-нибудь Билл Гейтс топит за спасение планеты и призывает отказаться от мяса, а потом идёт в дорогущий ресторан с личным поваром и ест это самое мясо.
Зачем любителя мяса, пытаться накормить растительным мясом, если он может есть нормальное мясо. Ладно веганы, можно понять, но зачем туда втягивают мясоедов, не понимаю