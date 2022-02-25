Рестораны и кафе заметили рост цен от поставщиков на 15% и частичную отмену отгрузок Статьи редакции
Выросли цены на импортные продукты, что будет с алкоголем — пока не ясно.
Обсуждение роста цен на продукты и напитки для ресторанов начал в своём Telegram-канале основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.
В комментариях поделились, что отгрузку импортных напитков остановил поставщик алкоголя «Старый мастер», некоторые поставщики перешли на расчёты в евро, а «Восток-Запад» поднимет цены на 15% с 26 февраля.
В тот же день в Telegram-канале бывшего главы «Донер 42» Магомеда Костоева опубликовали скриншот письма от поставщика Global Foods, в котором он предупредил о повышении цен на 15% на импортные продукты с 25 февраля из-за падения курса рубля.
Global Foods подтвердил vc.ru повышение цен на 15% и объяснил его увеличением стоимости логистики и таможенных пошлин.
Московский ресторан «Фреско» получил письма от «Аросы», «Старого Мастера», AST, «Маррусии», «Восток-Запад», «Свит лайф» и «ФУД-СЕРВИС» о повышении цен на 10-25% из-за санкций, рассказал vc.ru его финдиректор Артем Шейсманер. Ресторан планирует повысить цены в меню и на услуги на 15-20%. Если люди «перестанут ходить по ресторанам», бизнес будут продавать.
Увеличение цен на 10-15% подтвердила vc.ru и cоосновательница ресторанов Blau и Verd Юлия Токменинова. По её словам, поставщики отправили предупреждение 24 февраля и с того же дня изменили цены. При этом с января цены уже поднимали на 10%.
«Пока повис в воздухе вопрос с импортным вином. Отгрузки в основном остановили те, кто торгует оборудованием — представительства покупают технику с отсрочкой платежа, поэтому если сейчас продадут то, что в наличии по старым ценам, то заводам будут платить по новое цене и останутся в минусе», — рассказала Токменинова.
Редакция vc.ru также отправила вопросы о росте цен в «Старый мастер», «Аросу», «Восток-Запад», «Свит Лайф», EWS и другим поставщикам.
Скоро во всех пятерочках страны
Свободу Юрию Деточкину!
Ну штош, пельмешки и дома вкусные.
Ну, учитывая как население в целом относится к кр кодам и к вакцинации, то это не очень навредит людям, главное бы мак и доставки сильно не подорожали.
Уйдут эти рестораны - придут другие, рано или поздно.
Мак не такая уж дешевая забегаловка.
Бизнес ланч можно дешевле найти
Если люди перестанут ходить по ресторанам, бизнес будут продавать. Кому? 😂
с днем нищеты!
Тоже почти все поставщики обьявили о повышении цен на 15% с марта. А мы только начали отходить от ковида…
Путен обновляет бургеры в Макдональдс
Партия Холодильника негодуе
представительства покупают технику с отсрочкой платежа, поэтому если сейчас продадут то, что в наличии по старым ценам, то заводам будут платить по новое цене и останутся в минусе».
Что эта за лапша науши?
Ну условно ты приобрёл товар за 100$ по 75р, накинул 50%, получается 7500+3250=10850р стоимость при реализации, а к моменту расчёта доллар стоит 100р, соответственно тебе что бы вернуть 100$ нужно потратить 10000, остаётся 850, с которых налоги, фот и тд, поэтому да, в минус
Обычная практика работы с дистрами, многим поставляют товар на условиях отсрочек платежей и/или оплаты товара при продаже клиенту.
И самое интересное, что фьючерсами у нас вообще никто не пользуется. Всё вертится вокруг "клянусь продам, деньги отдам".
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