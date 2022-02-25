Выросли цены на импортные продукты, что будет с алкоголем — пока не ясно.

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Обсуждение роста цен на продукты и напитки для ресторанов начал в своём Telegram-канале основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.

В комментариях поделились, что отгрузку импортных напитков остановил поставщик алкоголя «Старый мастер», некоторые поставщики перешли на расчёты в евро, а «Восток-Запад» поднимет цены на 15% с 26 февраля.

Скриншот письма от компании-поставщика «Ароса»

В тот же день в Telegram-канале бывшего главы «Донер 42» Магомеда Костоева опубликовали скриншот письма от поставщика Global Foods, в котором он предупредил о повышении цен на 15% на импортные продукты с 25 февраля из-за падения курса рубля.

Скриншот письма Global Foods

Global Foods подтвердил vc.ru повышение цен на 15% и объяснил его увеличением стоимости логистики и таможенных пошлин.

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Московский ресторан «Фреско» получил письма от «Аросы», «Старого Мастера», AST, «Маррусии», «Восток-Запад», «Свит лайф» и «ФУД-СЕРВИС» о повышении цен на 10-25% из-за санкций, рассказал vc.ru его финдиректор Артем Шейсманер. Ресторан планирует повысить цены в меню и на услуги на 15-20%. Если люди «перестанут ходить по ресторанам», бизнес будут продавать.

Увеличение цен на 10-15% подтвердила vc.ru и cоосновательница ресторанов Blau и Verd Юлия Токменинова. По её словам, поставщики отправили предупреждение 24 февраля и с того же дня изменили цены. При этом с января цены уже поднимали на 10%.

«Пока повис в воздухе вопрос с импортным вином. Отгрузки в основном остановили те, кто торгует оборудованием — представительства покупают технику с отсрочкой платежа, поэтому если сейчас продадут то, что в наличии по старым ценам, то заводам будут платить по новое цене и останутся в минусе», — рассказала Токменинова.