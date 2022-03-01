Еда
Таня Боброва

Американский разработчик роботов-курьеров Starship Technologies привлёк $42 млн Статьи редакции

За месяц стартап получил в сумме почти $100 млн инвестиций.

  • Один из крупнейших в мире производителей роботов-курьеров привлёк деньги от инвестфирм NordicNinja, Taavet + Sten, TDK Ventures и Goodyear, пишет TechCrunch. Условия сделки и оценку компания не раскрывает.
  • Starship Technologies потратит деньги на экспансию в Европе и США и инвестирует в «новые инициативы». Одна из идей, над которой работает компания, — робот, который сможет перемещаться не по тротуару (как существующие модели), а по дороге.
  • В конце января 2022 года стартап привлёк €50 млн от Европейского инвестбанка (учреждение Евросоюза). Общая сумма инвестиций с момента основания в 2014 году, по данным Crunchbase, — $197,7 млн. Центр разработок компании находится в Эстонии, штаб-квартира в США.
  • По собственным данным, за всё время Starship Technologies выполнила более 3 млн доставок, среди партнёров — магазины Co-op, Tesco и другие, университетские кампусы. Благодаря масштабам, средняя стоимость доставки теперь «ниже, чем человеческий эквивалент», пишет издание.
Фото: Starship Technologies

#новость #роботы

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Grigvik Fake

Люди инвестиции привлекают, жизнь у них продолжается. Теперь VC просто красивая витрина, а мы бедные дети смотрящие на витрину.

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Марк Нилов

Кто у кого украл?

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Georgi Lis

"На проекте с 25 фев 2022"

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Lil Trump

Таня, РЕСПЕКТ!

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