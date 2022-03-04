Dodo Pizza закрыла бизнес в Великобритании Статьи редакции
Компания планировала построить там завод для производства теста, но не закончила проект.
- Dodo Brands инвестировала в Dodo Pizza UK около £3 млн, часть из них ушла на строительство автоматизированного завода для производства римского теста, рассказал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале. Завод не успели достроить, ещё четыре пиццерии так и остались в стадии подготовки к открытию.
- Овчинников также добавил, что Dodo Brands разработала антикризисный план из-за сложной экономической ситуации. При падении выручки более чем на 20% — сократит на 30% денежную компенсацию выше 50 тысяч рублей для всех сотрудников управляющей компании. Компания также
сократит все расходы, которые может без ущерба основной деятельности.
- Первая Dodo Pizza в Великобритании открылась в 2017 году. К 2023 году компания планировала открыть 50 пиццерий в стране. В 2021 году она открыла вторую корпоративную пиццерию, которой управляла сама, а не через франчайзи.
Империя наносит ответный удар
Федя, как же твоего джанк-фуда будет тут не хватать, когда есть Vapiano, Pizza Union, Franco Manca, Papa John’s и конечно же Domino’s.
Скатертью дорожка и не возвращайся больше, плиз!
P.S. С этого афериста опять как с гуся вода, будет рассказывать как победил Domino’s в UK, но потом пришли санкции…🤷🏻♂️
Как же наши реднеки, где бы они не жили, рады проебам чужого бизнеса, лишь бы у соседа было хуже. Так собственная жизнь видится меньшим дерьмом.
Это не бизнес, а наебалово франчайзи.
Наши реднеки рады проебам бизнеса своих земляков. Это патологическая неприязнь к своему народу
Ну не знаю че вам додо не угодил, вполне достойный фастфуд
Инфоциганеным его сложно назвать, есть вполне реальный бизнес, в отличие от всяких аязов и прочей шушеры , которая кроме как курсы продавать больше ни на сто не способны... ИМХО
Ага. Бизнес, по стрижке додиков.
«Мы откроем 50 пиццерий. Ой, не МЫ, а ВЫ, а нам и 2(двух) хватит».
хз, я во многих компаниях за 10 лет поработал и могу сказать что додо была из них самой крутой
Лучше б вы ребята, закрылись в Сыктывкаре!
И что хорошего в факте их закрытия в Сыктывкаре? Или вам лишь бы бизнесу было плохо?
Может разок остывшую привезли
И не может этого простить
Долбаеб
О нет! Это, конечно, разрушительный удар по экономики Великобритании. Как они очухаются после такого, ума не приложу {sarcasm}
А про что этот сарказм?
Про Додо Пиццу и Великобританию же
Под шумок о якобы санкциях, а не потому что невкусная питса
как же едкие у нас соотечественники, диву даюсь. и правда: россия для грустных.
а вообще, что полноценного бизнеса при текущей авиаблокаде, возросшей ксенофобии и так далее и так далее и так далее ни одного комментария вызывает разочарование.
Санкции. 🇷🇺
Пусть теперь французы не пожрут нашу пецу
Какой интересный адрес - Великобритания🌝 большое поле для предположений, тк даже не факт что в Англии)
В Англии и Уэльсе. Вроде 3 или 4 точки было
5 лет строили, строили и наконец-то построили!
Windows v ahue, kak DJ )))
ваще пахую
Завод римского теста, завод на две пиццерии ??? Я все правильно понял ?
Да, конечно. Все ведь заводы похожи по характеристикам на площади производств космических шаттлов
На любой ваш антикризисный план у вовы в рукаве будет кризисная спецоперация
У нас в Ставрополе только открылась недавно. Это российская сеть? А рядом макси пицца почему то закрытая...
Напугали ежа, свернулись под шумок.
А он их на российское юрлицо открывал?
Вот до кого, так до ДоДо пиццы сейчас нет дела точно, кому она нужна вообще, или Овчинников решил попиариться дополнительно на этом
Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.
У пользователей «Ростелекома» и других операторов могут возникнуть проблемы с доступом к иностранным сайтам.
Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.