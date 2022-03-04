Еда
Маша Цепелева

Dodo Pizza закрыла бизнес в Великобритании Статьи редакции

Компания планировала построить там завод для производства теста, но не закончила проект.

  • Dodo Brands инвестировала в Dodo Pizza UK около £3 млн, часть из них ушла на строительство автоматизированного завода для производства римского теста, рассказал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале. Завод не успели достроить, ещё четыре пиццерии так и остались в стадии подготовки к открытию.
  • Овчинников также добавил, что Dodo Brands разработала антикризисный план из-за сложной экономической ситуации. При падении выручки более чем на 20% — сократит на 30% денежную компенсацию выше 50 тысяч рублей для всех сотрудников управляющей компании. Компания также

    сократит все расходы, которые может без ущерба основной деятельности.

  • Первая Dodo Pizza в Великобритании открылась в 2017 году. К 2023 году компания планировала открыть 50 пиццерий в стране. В 2021 году она открыла вторую корпоративную пиццерию, которой управляла сама, а не через франчайзи.
Dodo Pizza в Великобритании

#новость #dodopizza

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Sergey Vasilev

Империя наносит ответный удар

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34
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From Siberia to London

Федя, как же твоего джанк-фуда будет тут не хватать, когда есть Vapiano, Pizza Union, Franco Manca, Papa John’s и конечно же Domino’s.
Скатертью дорожка и не возвращайся больше, плиз!
P.S. С этого афериста опять как с гуся вода, будет рассказывать как победил Domino’s в UK, но потом пришли санкции…🤷🏻‍♂️

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–7
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Anton Salimov

Как же наши реднеки, где бы они не жили, рады проебам чужого бизнеса, лишь бы у соседа было хуже. Так собственная жизнь видится меньшим дерьмом.

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30
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From Siberia to London

Это не бизнес, а наебалово франчайзи.

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–1
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Константин Шаров

Наши реднеки рады проебам бизнеса своих земляков. Это патологическая неприязнь к своему народу

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6
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Nik

Ну не знаю че вам додо не угодил, вполне достойный фастфуд
Инфоциганеным его сложно назвать, есть вполне реальный бизнес, в отличие от всяких аязов и прочей шушеры , которая кроме как курсы продавать больше ни на сто не способны... ИМХО

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9
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From Siberia to London

Ага. Бизнес, по стрижке додиков.
«Мы откроем 50 пиццерий. Ой, не МЫ, а ВЫ, а нам и 2(двух) хватит».

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0
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Nesterov Igor

хз, я во многих компаниях за 10 лет поработал и могу сказать что додо была из них самой крутой

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1
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K R

Лучше б вы ребята, закрылись в Сыктывкаре!

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–16
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Андрей

И что хорошего в факте их закрытия в Сыктывкаре? Или вам лишь бы бизнесу было плохо?

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16
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умный человек

Может разок остывшую привезли
И не может этого простить

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18
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Crypto Lady

Долбаеб

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–1
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John Eastwood

О нет! Это, конечно, разрушительный удар по экономики Великобритании. Как они очухаются после такого, ума не приложу {sarcasm}

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–4
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Anton Salimov

А про что этот сарказм?

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6
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John Eastwood

Про Додо Пиццу и Великобританию же

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–2
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Михаил Похеров

Под шумок о якобы санкциях, а не потому что невкусная питса

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4
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Tony

как же едкие у нас соотечественники, диву даюсь. и правда: россия для грустных.

а вообще, что полноценного бизнеса при текущей авиаблокаде, возросшей ксенофобии и так далее и так далее и так далее ни одного комментария вызывает разочарование.

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3
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Askar Samanchiev

Санкции. 🇷🇺

Пусть теперь французы не пожрут нашу пецу

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1
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Anton Salimov

Какой интересный адрес - Великобритания🌝 большое поле для предположений, тк даже не факт что в Англии)

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0
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Антон Штадлер

В Англии и Уэльсе. Вроде 3 или 4 точки было

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1
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Сергей Леопольдович

5 лет строили, строили и наконец-то построили!

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0
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Vlad Dubov
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Стас Плюснин

Windows v ahue, kak DJ )))

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Джон Картошкин

ваще пахую

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Blackrock

Завод римского теста, завод на две пиццерии ??? Я все правильно понял ?

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0
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Волоцкой Дмитрий

Да, конечно. Все ведь заводы похожи по характеристикам на площади производств космических шаттлов

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0
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Tv Box

На любой ваш антикризисный план у вовы в рукаве будет кризисная спецоперация

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0
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Алексей

У нас в Ставрополе только открылась недавно. Это российская сеть? А рядом макси пицца почему то закрытая...

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Знатный Тролль

Напугали ежа, свернулись под шумок.

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Чит Чат

А он их на российское юрлицо открывал?

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Dancing Astronaut

Вот до кого, так до ДоДо пиццы сейчас нет дела точно, кому она нужна вообще, или Овчинников решил попиариться дополнительно на этом

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