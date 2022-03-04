Россию ждет дефолт? Что делать?

Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.

В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.

Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.