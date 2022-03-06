Еда
Призванный глобус

Что сейчас делать рестораторам: искать продукты на замену, не откладывать покупки и еженедельно следить за бюджетом Статьи редакции

Советы от создателя проекта Folk Дмитрия Романова.

Ресторатор и создатель проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев начал серию текстов от управляющих рестораторов с советами, что стоит предпринять прямо сейчас, чтобы эффективнее управлять бизнесом.

«Первым свои советы даст Дмитрий Романов, отличный операционный директор (долго возглавлял Lucky Group), а ныне открывший свой собственный проект Folk на Цветном бульваре, 2», — пишет Сысоев. Редакция vc.ru приводит текст целиком.

  1. Сохранить самых сильных и преданных людей в команде от посудомойшиц до управляющих. Остальное оптимизируем, в первую очередь взаимозаменяемые должности (заместители, гардеробщики, кассиры и подобное). При этом поддерживайте качество еды и сервиса.
  2. Владельцу или управляющему важно оставаться позитивным и сохранить настрой, быть лидером, говорить о реальных перспективах бизнеса своей команде, а если их нет, то и работать не зачем.
  3. Проработайте блюда с новыми продуктами на замену. Поищите интересное у русских производителей, посмотрите в сторону Египта, Турции. Пора начать встречаться с поставщиками и тестировать новые продукты, максимально адаптироваться. Не ждать, когда что-то кончится.
  4. Будьте деликатным в рекламе и социальных сетях. Создавайте отвлеченную атмосферу от повестки, но корректно. Грядёт изменение PR-стратегии. Потребуется искать и развивать новые (или давно забытые) каналы продвижения.
  5. Не забудьте подготовиться к летнему периоду, подумайте над сезонным меню, дополнительными кадрами, проверьте сроки своей алкогольной лицензии.
  6. Люди, которые умеют преобразить продукт, сейчас в цене: сделать крутой соус, правильно обработать мясо, коктейльные миксологи и ферментаторы.
  7. В России мода на «чистый» продукт, когда акцент на качестве и минимальной обработке, уходит.
  8. Запустите доставку и лояльность, если позволяет формат меню и уровень ресторана.
  9. Если что-то хотели купить из оборудования или сырья, сделайте это сейчас по возможности. Выкупите последнюю партию соли мелдон, купите плиту, которую давно просил шеф. Завтра это будет стоить намного дороже.

Следите за бюджетом еженедельно. Сейчас работать в ноль или небольшой плюс уже половина успеха.

#рестораны

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Keivorit Keivor

На фоне экономических новостей, то единственный ресторан, который мне теперь будет доступен, так это Мак. Если он не уйдет, конечно)

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Илья Попов

С большой вероятностью и они уйдут.

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Irchka Zh.

Пусть уходит. Хватит кормить Америку. Надо поддерживать родного производителя ,и поднимать бюджет своей страны.

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Alex Tanchik

ресторанам ориентированным на людей с высоким доходом можно ничего не делать, там все останется как есть

а вот тем, кто ориентировался на средний класс и ниже, проще будет прямо сейчас закрыться, т.к. это кризис сильнее ковида будет

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O2 Consulting
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добрая букашка
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Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.


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Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
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