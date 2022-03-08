Владелец KFC и Pizza Hut приостановит инвестиции в России, но рестораны не закроет Статьи редакции
Yum! Brands перенаправит полученную в стране прибыль на гуманитарные цели.
- Американская корпорация также заявила, что на время остановит развитие ресторанов в стране.
- В России у неё около 1000 ресторанов KFC и 50 точек Pizza Hut — почти все из них развивают франчайзи.
- 6 марта Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России, при этом производство молочной продукции и детского питания продолжится.
Западные страны проводят специальную финансовую операцию по спасению экономики РФ от монополизма иностранных компаний.
По декапитализации
Декапитации
В Краснодаре набирает обороты тренд не покупать KFC, Macdak, Burger King
В Краснодаре скоро наберёт популярность тренд питаться дома гречкой без масла
Ну вот. Чуешь как импортозамещение прёт. Водка своя, греча тоже. Красотища
Чувствую как греча вчера в Ленте стоила 400 руб за 2 кг. пачку.
Поэтому скорее всего макарошки и пюрешка с самогоном...
Особенно хорошо тут смотрится слово trend. Православно.
Надо так: в Краснодаре зарождается традиция не вкушать заморские яства.
то чувство когда итак не питался там до того как это стало трендом
От KFC надо потребовать сменить логотип! Это безобразие, когда там изображен целый полковник США (страна НАТО).
Пусть на логотипе KFC будет потрет Шойгу в текущем стиле.
Откуда ж вас столько
И вас, которые не умеют в сарказм. Вам вообще интернет противопоказан
Кто Шойгу-то потрет в итоге?
Пускай закрывают лучше. И правильно, нечего всяким дерьмом травить русского человека. Своих национальных русских блюд хватает.
Делишес 🤌
Слава богу уйдёт это говно. Безработных людей жалко, конечно
— Второе — тефтель с рисом или котлета с картошкой.
— Мне тефтель с картошкой.
— Тефтель — с рисом! Котлета — с картошкой!
— Мне тефтель с рисом, ему котлету с картошкой. (Потом поменяемся)…
— Меняться — нельзя!
Тебя никто в этом говне питаться не заставлял, так что что в этом хорошего
P.S. к тому же рестораны не закрываются поэтому зря обрадовался
Почему говно то? Нормальный сетевой ресторан. Как и Мак дико сложный бизнес. Госденег 0. Куча студентов там - работает, питается. Думаете, они на брокколи на пару что ли кинутся. Нравится им.
они не уходят, они останавливают развитие. а с оставшихся ресторанов хотят отправлять деньги на "гуманитарные нужны" [Украины]. читай: на поддержку вооружения террористов
Попробуйте отзеркалить историю с Украиной и ДНР/ЛНР на Россию и Чечню в 90е года. Если не поможет, то медицина тут бессильна.
Не уверен, ЛДНР изначально были созданы с помощью военных формирований РФ, не обладаю инфой как там было в Чечне.
Нельзя так сразу. Это приведет к мгновенному взрыву пукана у пациента.
ТАМ ТИРАРИСТЫ БЫЛИ, ЖТО ПОНИМАТЬ НАДО
В чем хейт называя связаное с едой гавном ? Ты же вправе не ходить, не работать и т.д, к примеру мне плевать на эти рестораны быстрого питания и т.д я не ем там, не хожу туда, не работаю там, не называю своё мнение 🤷🏼♂️
Ну если это для вас говно, то просто не употребляйте, в чем проблема
Для него это вредная еда. В момент написания поста он ел черный хлеб, который макнул в масло и жир от сальца. Домашнее же, ну, невредное.
Ничего никуда не уйдёт. Свято место пусто не бывает. А макдаки и кеэфси уже давно принадлежат в России русским. Макдак чеченам, вроде. Ну, тоже россияне.
Я считаю нужно национализировать эти рестораны и не допустить направление русских денег на нужды Украины.
И рабочие места сохраним, и своим вооруженным силам не навредим, спонсируя таких террористов как Андрей Билецкий и его нацистов.
Все объединить в госкорпорацию РосПит, а ее руководителем назначить Пригожина. С каждого гражданина РФ будет взыматься налог на ежедневное питание в размере 300 р. в день и выдаваться талоны на обед.
Это там по Билецкому всё никак не могут попасть авиабомбами в Харькове?
Если бы вы видели фото и видео, на которых видно, кто сидел в тех заданиях, куда попадали ракеты, а эти люди очень любят сами себя снимать горделиво с оружием, то вы бы сейчас такие вопросы глупые здесь не задавали.
Ну-ка расскажи, пожалуйста, мне тупому, кто там сидит и в какой конфигурации?
И фото с видео в студию
Ещё интересно послушать про военную теорию, в которой якобы огневые точки в зданиях гасят неуправляемыми авиабомбами
Да-да, сейчас, штаны только подтяну. И каждому идиоту в интернете буду кидать фото того, кому служила базой Харьковская ОГА накануне ударов по ней.
Можешь и дальше ходить со спущенными. Там было полно гражданских служащих и те, кто атаковал, прекрасно об этом знали. Не хочешь ещё прокомментировать обстрелы жилых кварталов из Градов и крылатыми ракетами?
Авгиевы конюшни в твоей бестолковке это только твои проблемы. А то, что ты и такие как ты со своим особым видением реальности лезут к нормальным людям, на эту реальность влияния никакого не окажут.
Лечись
Хорошо, сейчас сяду, начну слушать только самые правдивые и объективные (украинские) источники информации, и сразу выздоровлю. Спасибо, что наставил меня.
Ты не слушай, а видео посмотри в первоисточниках — их там с лихвой
Тебе достаточно, умник, или ещё будешь свою пасть открывать???
Как вас земля таких носит
Может лучше меня знаешь, что на самом деле на этом видео из моего родного Николаева?
Все неправдо, миссия ОБСЕ зафиксировала, что на кадой авиабомбе скотчем была приклеена визитка Яроша.
Коротка у вас память, господа редакторы: https://vc.ru/food/62577-vtb-i-gruppa-investorov-kupili-krupneyshego-partnera-kfc-v-rossii
Так что, друзья, кушайте спокойно вашу курицу. А если переименуют обратно в Ростикс, так я порадуюсь только.
Надо что бы ещё и Макдональдс с бургеркинг свалили
Чтобы безработица просто на космический уровень вышла
На их месте может открыться какая нибудь «крошка картошка» или типа «чикен пицца»
В Москве ни один россиянин не потеряет работу если закроются кфс, мак и кинг)))
Вы видимо не в курсе, откуда растут ноги у крошки картошки))
Понятия не имею, привёл как фигуральный пример
Сударь, рЭстораны "Теремок" уже на низком старте.
Ты готов лично их сумму налогов вносить ради процветания здоровой нации?
Я свой вклад лично вношу, а свято место пусто не бывает
в России 160 производств которые работают исключительно для Макдональдса
Ну ты прежде чем подобное писать, готов их налоги платить? Или считаешь такие огромные холдинги появляются при помощи зубной феи?)
Пошли они в одно известное место. Осталось только ходить к те места, кто собирается прибыль отправлять на поддержку борьбы с нашим народом. Закрывайтесь и пусть на их место приедет наш Фёдор
И Апину слушать за протухшем столом у сортира. И попопукивать.
Ашот, если ты меня слышишь:
Открывай ещё две шаурмечные!
Смешно однако)Ну может быть более качественные натуральные продукты будут в приготовлении употреблять и ассортимент расширят))
Какие дикие
Кто
ГМО оружие вряд ли закроют в стране.
Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.
Она могла бы заменить Visa и Mastercard.
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…