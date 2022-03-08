Еда
Слава Шегай

Владелец KFC и Pizza Hut приостановит инвестиции в России, но рестораны не закроет Статьи редакции

Yum! Brands перенаправит полученную в стране прибыль на гуманитарные цели.

  • Американская корпорация также заявила, что на время остановит развитие ресторанов в стране.

Как и многие в мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине.

  • В России у неё около 1000 ресторанов KFC и 50 точек Pizza Hut — почти все из них развивают франчайзи.
  • 6 марта Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России, при этом производство молочной продукции и детского питания продолжится.

#kfc #pizzahut #днрилнр #новость

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Западные страны проводят специальную финансовую операцию по спасению экономики РФ от монополизма иностранных компаний.

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27
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Павел Морозов

По декапитализации

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4
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Danila Poyarkov

Декапитации

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TERROR reg

В Краснодаре набирает обороты тренд не покупать KFC, Macdak, Burger King

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3
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Danila Poyarkov

В Краснодаре скоро наберёт популярность тренд питаться дома гречкой без масла

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31
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Даниил

Ну вот. Чуешь как импортозамещение прёт. Водка своя, греча тоже. Красотища

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NotFop

Чувствую как греча вчера в Ленте стоила 400 руб за 2 кг. пачку.
Поэтому скорее всего макарошки и пюрешка с самогоном...

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Maxim Petrukhin

Особенно хорошо тут смотрится слово trend. Православно.

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2
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Slava Itprofi

Надо так: в Краснодаре зарождается традиция не вкушать заморские яства.

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Вик Бой

то чувство когда итак не питался там до того как это стало трендом

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–1
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- -

От KFC надо потребовать сменить логотип! Это безобразие, когда там изображен целый полковник США (страна НАТО).
Пусть на логотипе KFC будет потрет Шойгу в текущем стиле.

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11
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Danila Poyarkov

Откуда ж вас столько

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1
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ян вольский

И вас, которые не умеют в сарказм. Вам вообще интернет противопоказан

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0
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Maxim Petrukhin

Кто Шойгу-то потрет в итоге?

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Egor Komarov

Пускай закрывают лучше. И правильно, нечего всяким дерьмом травить русского человека. Своих национальных русских блюд хватает.

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7
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Илья Волочков
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5
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Egor Komarov

Делишес 🤌

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StargazerXIII

Слава богу уйдёт это говно. Безработных людей жалко, конечно

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–3
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- -

— Второе — тефтель с рисом или котлета с картошкой.
— Мне тефтель с картошкой.
— Тефтель — с рисом! Котлета — с картошкой!
— Мне тефтель с рисом, ему котлету с картошкой. (Потом поменяемся)…
— Меняться — нельзя!

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10
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Noname

Тебя никто в этом говне питаться не заставлял, так что что в этом хорошего
P.S. к тому же рестораны не закрываются поэтому зря обрадовался

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Maxim Petrukhin

Почему говно то? Нормальный сетевой ресторан. Как и Мак дико сложный бизнес. Госденег 0. Куча студентов там - работает, питается. Думаете, они на брокколи на пару что ли кинутся. Нравится им.

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8
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Romantiq

они не уходят, они останавливают развитие. а с оставшихся ресторанов хотят отправлять деньги на "гуманитарные нужны" [Украины]. читай: на поддержку вооружения террористов

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–12
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- -

Попробуйте отзеркалить историю с Украиной и ДНР/ЛНР на Россию и Чечню в 90е года. Если не поможет, то медицина тут бессильна.

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5
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Костя Гарин

Не уверен, ЛДНР изначально были созданы с помощью военных формирований РФ, не обладаю инфой как там было в Чечне.

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1
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- -

Нельзя так сразу. Это приведет к мгновенному взрыву пукана у пациента.

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1
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Костя Гарин

ТАМ ТИРАРИСТЫ БЫЛИ, ЖТО ПОНИМАТЬ НАДО

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1
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Rafa Ramazanov

В чем хейт называя связаное с едой гавном ? Ты же вправе не ходить, не работать и т.д, к примеру мне плевать на эти рестораны быстрого питания и т.д я не ем там, не хожу туда, не работаю там, не называю своё мнение 🤷🏼‍♂️

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Alexey QuQu

Ну если это для вас говно, то просто не употребляйте, в чем проблема

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Alexey

Для него это вредная еда. В момент написания поста он ел черный хлеб, который макнул в масло и жир от сальца. Домашнее же, ну, невредное.

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Oleg Milyaev

Ничего никуда не уйдёт. Свято место пусто не бывает. А макдаки и кеэфси уже давно принадлежат в России русским. Макдак чеченам, вроде. Ну, тоже россияне.

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Romantiq

Я считаю нужно национализировать эти рестораны и не допустить направление русских денег на нужды Украины.
И рабочие места сохраним, и своим вооруженным силам не навредим, спонсируя таких террористов как Андрей Билецкий и его нацистов.

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–12
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- -

Все объединить в госкорпорацию РосПит, а ее руководителем назначить Пригожина. С каждого гражданина РФ будет взыматься налог на ежедневное питание в размере 300 р. в день и выдаваться талоны на обед.

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7
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Danila Poyarkov

Это там по Билецкому всё никак не могут попасть авиабомбами в Харькове?

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2
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Romantiq

Если бы вы видели фото и видео, на которых видно, кто сидел в тех заданиях, куда попадали ракеты, а эти люди очень любят сами себя снимать горделиво с оружием, то вы бы сейчас такие вопросы глупые здесь не задавали.

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–4
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Danila Poyarkov

Ну-ка расскажи, пожалуйста, мне тупому, кто там сидит и в какой конфигурации?

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0
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Danila Poyarkov

И фото с видео в студию

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Danila Poyarkov

Ещё интересно послушать про военную теорию, в которой якобы огневые точки в зданиях гасят неуправляемыми авиабомбами

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Romantiq

Да-да, сейчас, штаны только подтяну. И каждому идиоту в интернете буду кидать фото того, кому служила базой Харьковская ОГА накануне ударов по ней.

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Danila Poyarkov

Можешь и дальше ходить со спущенными. Там было полно гражданских служащих и те, кто атаковал, прекрасно об этом знали. Не хочешь ещё прокомментировать обстрелы жилых кварталов из Градов и крылатыми ракетами?

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Romantiq

Авгиевы конюшни в твоей бестолковке это только твои проблемы. А то, что ты и такие как ты со своим особым видением реальности лезут к нормальным людям, на эту реальность влияния никакого не окажут.

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Danila Poyarkov

Лечись

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0
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Romantiq

Хорошо, сейчас сяду, начну слушать только самые правдивые и объективные (украинские) источники информации, и сразу выздоровлю. Спасибо, что наставил меня.

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Danila Poyarkov

Ты не слушай, а видео посмотри в первоисточниках — их там с лихвой

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0
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Danila Poyarkov
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–1
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Danila Poyarkov
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Danila Poyarkov
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Danila Poyarkov

Тебе достаточно, умник, или ещё будешь свою пасть открывать???

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Danila Poyarkov

Как вас земля таких носит

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Danila Poyarkov

Может лучше меня знаешь, что на самом деле на этом видео из моего родного Николаева?

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–1
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- -

Все неправдо, миссия ОБСЕ зафиксировала, что на кадой авиабомбе скотчем была приклеена визитка Яроша.

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Oleg Milyaev

Коротка у вас память, господа редакторы: https://vc.ru/food/62577-vtb-i-gruppa-investorov-kupili-krupneyshego-partnera-kfc-v-rossii

Так что, друзья, кушайте спокойно вашу курицу. А если переименуют обратно в Ростикс, так я порадуюсь только.

ВТБ и группа инвесторов купили крупнейшего…
В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, всего их в стране около 750.
vc.ru
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4
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А Ф

Надо что бы ещё и Макдональдс с бургеркинг свалили

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–4
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Павел Морозов

Чтобы безработица просто на космический уровень вышла

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3
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А Ф

На их месте может открыться какая нибудь «крошка картошка» или типа «чикен пицца»
В Москве ни один россиянин не потеряет работу если закроются кфс, мак и кинг)))

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–6
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Андрей Породзинский

Вы видимо не в курсе, откуда растут ноги у крошки картошки))

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6
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А Ф

Понятия не имею, привёл как фигуральный пример

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1
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Василий Степанофф

Сударь, рЭстораны "Теремок" уже на низком старте.

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4
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Александра Романова

Ты готов лично их сумму налогов вносить ради процветания здоровой нации?

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0
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А Ф

Я свой вклад лично вношу, а свято место пусто не бывает

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0
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Василий Степанофф

в России 160 производств которые работают исключительно для Макдональдса

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4
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Александра Романова

Ну ты прежде чем подобное писать, готов их налоги платить? Или считаешь такие огромные холдинги появляются при помощи зубной феи?)

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Евгений Кислов

Пошли они в одно известное место. Осталось только ходить к те места, кто собирается прибыль отправлять на поддержку борьбы с нашим народом. Закрывайтесь и пусть на их место приедет наш Фёдор

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Дмитрий Введенский

И Апину слушать за протухшем столом у сортира. И попопукивать.

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Rudolf Boiars

Ашот, если ты меня слышишь:
Открывай ещё две шаурмечные!

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1
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Sterdzhin Jim

Смешно однако)Ну может быть более качественные натуральные продукты будут в приготовлении употреблять и ассортимент расширят))

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0
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Дмитрий Введенский

Какие дикие

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Евгений Кислов

Кто

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Евгений Кузнецов

ГМО оружие вряд ли закроют в стране.

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