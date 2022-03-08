McDonald's временно закроет свои рестораны в России Статьи редакции
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Сеть временно закроет все свои 850 ресторанов в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главы компании Криса Кемпчински сотрудникам.
Компания продолжит платить зарплату 62 тысячам сотрудников в России. McDonald's также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине.
Запад уже начал проводить специальную операцию по оздоровлению россиян (сначала KFC, теперь Макдональдс))
Кфс работать будет, читать нужно внимательно
Может на оборот - будет
Да, сори исправил
Да, я понимаю, но тут в любой момент работать может превратиться в «закрытые», время же такое)
Вернём Ростикс
"Хочется курочки"?)
Да какое оздоровление. В фастфуде еда натуральнее, чем в магазине))) Даже сыр настоящий, как ни странно, и овощи свежие, а не после заморозки на складе, заодно опрысканные от мышей.
Ура! Наконец то дождались. Одна из благих вестей.
Похоже, что с нашими текущими чиновниками Россия никогда не достигнет дна. Бесконечное падение в бездну.
А за че минусы? По факту же сказал
Факты это что-то с доказательствами, с аргументами. А ветер ветренный это не совсем факты.
Его свои новореги вытянут плюсами, не волнуйтесь)
Ага там было -1, -2, -3 за минуту и за 5 секунд в режиме онлайн до +9 догнали. Прямо огранически...
Это было про ботов к посту evilnw, не переживайте.
Это так уход макдональдса задел? Интересные приоритеты, но мне кажется альтернатива макдональдцу, KFC и другим быстро найдутся если уйдут более чем на полгода, возвращаться будет тяжело.
О рабочих подумайте. Тут уже под 0.5 миллиона безработных намечается
Так написано же, их никто пока не увольняют, зарплату будут платить. Приостановить, не уйти. Но скажем так, именно с макдональца все же будет проще трудоустроиться. Гораздо печальней с определенными заводами, там нужно больше времени.
"пока не увольняют"
Вы читали статью? Написано же, продолжат платить зарплату.
Что за паникеры заголовочные? Вы же вроде не в марте зарегены на виси, на плечах голова должна быть, а не коробка из под холодильника.
У них больше 100 тысяч работает, а сохранят только части работников.
Тысячи людей без работы остались
Победа Теремка, победа России)
Предлагаю прост завтра с кофе машиной у мака встать с утра. Все ж за капучино перед работой поедут. Нафиг it
Володя молодец!) так поднять страну с колен надо уметь.
Вот тут то я точно жалеть не буду
Это точно.
Солидарен. Жаль, что временно приостановит
Да при чем тут жалеть. Сколько сейчас людей без работы будет
Это больше 100 тысяч рабочих мест(
Так им сохраняют зп
Только части работников. И явно ненадолго. Про рост цен и говорить не буду.
Какой рост цен в закрытом ресторане?
Дбл блт
Пока. А еще поставщики сейчас начнут недополучать заказы и интересно как это отразится на них.
Картошка, говядина и мука предназначенные для Мака пойдут в ХоРеКу и магазины
А сотрудники «по миру» ..
Так у магазинов все это уже есть от других поставщиков. Сильно больше им не понадобится. Мы же не про мелочевку говорим, а про еду на примерно 500-1000 тысяч людей в день судя по количеству точек. Кто-то в таком случае неминуемо останется с излишками.
*2
Это ещё и поставщики, которые все были местные. А это огромные объёмы продукции, которые теперь не нужны. А занять ещё сотня тысяч людей пойдёт в простой. Экономика штука простая.
Я помню, вроде белая дача под них строила комплекс, что б салаты поставлять.
Пох, вообще, был Макдак, станет русмак, как это было в Крыму и ДНР, ЛНР, сам мачник заявлял, что у него все поставщики производят продукцию в РФ.
100к безработных это вообще не пох, это удар по экономике
Сегодня пожрал, успел, буду с теплотой вспоминать. Счастливого пути.
Бааалин! Хорошие были туалеты :-(
А вот это неожиданно. Макдоналдс - якорный инвестор в России, не просто ресторан, но и производство. С девяностых. Их потом шеймить будет роспотребнадзор
Что ж, Бургер Кинг точно не уйдёт, франшиза принадлежит ВТБ капитал.
Осталось сменить вывеску у Мака и продолжать работать дальше.
Предлагаю везде снести маки, на их месте построить парковки для теремка
блин, теперь в Ростове почти не осталось бесплатных туалетов...
Остался только Астор...
две мясные котлеты гриль
Специальный соус, сыр
Огурцы, котлеты, лук...
Всё на булочке с кунжутом
Вот так... Лососни а не бигмак ))
А ведь это не только их непосредственные сотрудники - это еще и местные производители, поставщики продуктов…
Закупайтесь БигМаками глупцы!
Они не портятся даже в тепле)))
Нужно их запретить в ответ на санкции, которые ввели сша. Может сделаем петицию? Кстати, а где можно такую петицию сделать?
Переоценить символизм этого действия невозможно. В 1990 на Тверской в Москве были огромные очереди
Казалось, что вот она американская мечта - джинсы и бургеры, сейчас заживём.
Теперь же это символ заката той эпохи.
Видимо, и правда сейчас заканчивается одна эпоха и начинается другая.
А бургер кинг останется
Вряд ли..
Скорее всего в ближайшее время и от него услышим новости
Да просто национализируем и все, концепты уже давно готовы 😂
В России слабо развит фастфуд, так McD всех забивал качеством, так что это реальный шанс .... но есть одно НО.. .McD это не только пища, но еще и сервис и еда, а в Рашке даже на Манежке и ГУМ платные туалеты.... Рашка, это вообще не про сервис
ничего-себе... а так нельзя?
Только из него )
Привет бигмак за 250р
Скорее пока
МсИзоляция меню
Я думал они то останутся
Я буду скучать!!!
Китайская сеть придёт мукдональдс
И когда? Новость без даты - фигня какая-то. Успею хоть до 13го числа получить биг тейсти по 184 рубля или нет??!!!!
@Михаил Гончаров ты уже в гавно наверное?)
Надеюсь Додо Пиццу не заставят закрыть бизнес в РФ.
Kfc хотя бы оставьте
Здоровее будем)
Нет, мак зарегестрировал права на такие знает, только пиратить)
Пора учится шаурму делать. Стартап A класса будет
И зарплаты сохранят? А не поздно еще в эту макдачную устроится? 😂😂
Зато теперь "великая страна" будет опережать всех по индексу биг-мака.
"Шаурма, шаурма - самый лучший в мире еда!" (с) какая то песня
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Израильская фриланс-биржа Fiverr добавила продавцам из России возможность мгновенного вывода денег. Комиссия за него составляет всего 1% (прежде было больше, но точно не помню сколько. Кажется что-то около 15$). Ранее выводить средства с сервиса можно было только через две недели после принятия заказчиком работы.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.