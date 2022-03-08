Еда
Утренний украинец

McDonald's временно закроет свои рестораны в России Статьи редакции

На какой срок закрываются точки, неизвестно.

Сеть временно закроет все свои 850 ресторанов в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главы компании Криса Кемпчински сотрудникам.

Компания продолжит платить зарплату 62 тысячам сотрудников в России. McDonald's также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине.

#новость #mcdonalds

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83 83 комментария
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83 комментария
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Читатель VC

Запад уже начал проводить специальную операцию по оздоровлению россиян (сначала KFC, теперь Макдональдс))

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46
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Банальный Валера

Теремок с крошкой-картошкой — настало ваше время!

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13
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Иван Шеметов

Кфс работать будет, читать нужно внимательно

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6
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Андрей

Может на оборот - будет

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0
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Иван Шеметов

Да, сори исправил

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0
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Читатель VC

Да, я понимаю, но тут в любой момент работать может превратиться в «закрытые», время же такое)

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0
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Renat

Вернём Ростикс

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3
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Юности вольная птица

"Хочется курочки"?)

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0
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Юности вольная птица

https://www.youtube.com/watch?v=UPIkyNmuTrg

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Андрей Николаев

Да какое оздоровление. В фастфуде еда натуральнее, чем в магазине))) Даже сыр настоящий, как ни странно, и овощи свежие, а не после заморозки на складе, заодно опрысканные от мышей.

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3
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Роман

Ура! Наконец то дождались. Одна из благих вестей.

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0
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evilnw

Похоже, что с нашими текущими чиновниками Россия никогда не достигнет дна. Бесконечное падение в бездну.

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18
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El Duro

А за че минусы? По факту же сказал

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5
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Александр Антонов

Факты это что-то с доказательствами, с аргументами. А ветер ветренный это не совсем факты.

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1
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Alexey

Его свои новореги вытянут плюсами, не волнуйтесь)

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0
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Александр Антонов

Ага там было -1, -2, -3 за минуту и за 5 секунд в режиме онлайн до +9 догнали. Прямо огранически...

Это было про ботов к посту evilnw, не переживайте.

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0
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Александр Антонов

Это так уход макдональдса задел? Интересные приоритеты, но мне кажется альтернатива макдональдцу, KFC и другим быстро найдутся если уйдут более чем на полгода, возвращаться будет тяжело.

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–6
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El Duro

О рабочих подумайте. Тут уже под 0.5 миллиона безработных намечается

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7
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Александр Антонов

Так написано же, их никто пока не увольняют, зарплату будут платить. Приостановить, не уйти. Но скажем так, именно с макдональца все же будет проще трудоустроиться. Гораздо печальней с определенными заводами, там нужно больше времени.

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1
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Arron Stowne

"пока не увольняют"

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2
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Alexey

Вы читали статью? Написано же, продолжат платить зарплату.
Что за паникеры заголовочные? Вы же вроде не в марте зарегены на виси, на плечах голова должна быть, а не коробка из под холодильника.

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1
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Анастасия

У них больше 100 тысяч работает, а сохранят только части работников.

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1
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Anv

Тысячи людей без работы остались

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0
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Lucky boy

Победа Теремка, победа России)

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22
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Dmitry Semenikhin

Предлагаю прост завтра с кофе машиной у мака встать с утра. Все ж за капучино перед работой поедут. Нафиг it

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4
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Михаил Ефименко
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14
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Pavlo Melnyk

Володя молодец!) так поднять страну с колен надо уметь.

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10
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Mik Petrov

Вот тут то я точно жалеть не буду

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1
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Leopard

Это точно.

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2
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artёm rudomёtov

Солидарен. Жаль, что временно приостановит

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1
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Anv

Да при чем тут жалеть. Сколько сейчас людей без работы будет

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0
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Анастасия

Это больше 100 тысяч рабочих мест(

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4
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роман долгополов

Так им сохраняют зп

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2
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Анастасия

Только части работников. И явно ненадолго. Про рост цен и говорить не буду.

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9
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роман долгополов

Какой рост цен в закрытом ресторане?
Дбл блт

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0
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Rudolf Cunningham

Пока. А еще поставщики сейчас начнут недополучать заказы и интересно как это отразится на них.

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2
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Максим Попов

Картошка, говядина и мука предназначенные для Мака пойдут в ХоРеКу и магазины

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0
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Анна Тишина

А сотрудники «по миру» ..

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Rudolf Cunningham

Так у магазинов все это уже есть от других поставщиков. Сильно больше им не понадобится. Мы же не про мелочевку говорим, а про еду на примерно 500-1000 тысяч людей в день судя по количеству точек. Кто-то в таком случае неминуемо останется с излишками.

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0
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Ковтун Максим

*2
Это ещё и поставщики, которые все были местные. А это огромные объёмы продукции, которые теперь не нужны. А занять ещё сотня тысяч людей пойдёт в простой. Экономика штука простая.
Я помню, вроде белая дача под них строила комплекс, что б салаты поставлять.

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2
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Vlad Limbo

Пох, вообще, был Макдак, станет русмак, как это было в Крыму и ДНР, ЛНР, сам мачник заявлял, что у него все поставщики производят продукцию в РФ.

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–5
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Иван Шеметов

100к безработных это вообще не пох, это удар по экономике

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0
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R-Globus

Сегодня пожрал, успел, буду с теплотой вспоминать. Счастливого пути.

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5
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Igor Batkovich

Бааалин! Хорошие были туалеты :-(

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3
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Максим Кот

А вот это неожиданно. Макдоналдс - якорный инвестор в России, не просто ресторан, но и производство. С девяностых. Их потом шеймить будет роспотребнадзор
Что ж, Бургер Кинг точно не уйдёт, франшиза принадлежит ВТБ капитал.

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4
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Igor Batkovich

Осталось сменить вывеску у Мака и продолжать работать дальше.

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–1
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Иван Шеметов

Предлагаю везде снести маки, на их месте построить парковки для теремка

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3
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Vladimir

блин, теперь в Ростове почти не осталось бесплатных туалетов...

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3
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Mark

Остался только Астор...

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0
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SAMURAY

две мясные котлеты гриль

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3
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Alexey

Специальный соус, сыр

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1
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Максим Попов

Огурцы, котлеты, лук...

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1
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onlyDropped

Всё на булочке с кунжутом

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1
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Dennis Gerasimov

Вот так... Лососни а не бигмак ))

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Marina Firsova

А ведь это не только их непосредственные сотрудники - это еще и местные производители, поставщики продуктов…

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3
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Андрей Иванов

Закупайтесь БигМаками глупцы!

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1
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Evgeniy Dm

Они не портятся даже в тепле)))

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VnePolitiki

Нужно их запретить в ответ на санкции, которые ввели сша. Может сделаем петицию? Кстати, а где можно такую петицию сделать?

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Сергей Бирюков

Переоценить символизм этого действия невозможно. В 1990 на Тверской в Москве были огромные очереди
Казалось, что вот она американская мечта - джинсы и бургеры, сейчас заживём.
Теперь же это символ заката той эпохи.
Видимо, и правда сейчас заканчивается одна эпоха и начинается другая.

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1
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Yulia

А бургер кинг останется

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1
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S.Capusta

Вряд ли..
Скорее всего в ближайшее время и от него услышим новости

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1
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Артём Чупраков

Да просто национализируем и все, концепты уже давно готовы 😂

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Чит Чат

В России слабо развит фастфуд, так McD всех забивал качеством, так что это реальный шанс .... но есть одно НО.. .McD это не только пища, но еще и сервис и еда, а в Рашке даже на Манежке и ГУМ платные туалеты.... Рашка, это вообще не про сервис

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1
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Чит Чат

ничего-себе... а так нельзя?

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0
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Dennis Gerasimov
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1
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Leopard

Только из него )

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Pavel Prosvetov

Привет бигмак за 250р

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0
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Anv

Скорее пока

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John Eastwood

МсИзоляция меню

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Виталий Чухнов

Я думал они то останутся

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Александр Савин

Я буду скучать!!!

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Lukas Dexter

Китайская сеть придёт мукдональдс

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Андрей Николаев

И когда? Новость без даты - фигня какая-то. Успею хоть до 13го числа получить биг тейсти по 184 рубля или нет??!!!!

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Johnny Vorony

@Михаил Гончаров ты уже в гавно наверное?)

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Михаил Ефименко

Надеюсь Додо Пиццу не заставят закрыть бизнес в РФ.

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onlyDropped

Kfc хотя бы оставьте

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Полина Ищенко

Здоровее будем)

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Михаил

Нет, мак зарегестрировал права на такие знает, только пиратить)

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Артём Календжян

Пора учится шаурму делать. Стартап A класса будет

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Nikita Ilevskii
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Sam Esq

И зарплаты сохранят? А не поздно еще в эту макдачную устроится? 😂😂

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Andrii Chaika

Зато теперь "великая страна" будет опережать всех по индексу биг-мака.

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Dennis Gerasimov

"Шаурма, шаурма - самый лучший в мире еда!" (с) какая то песня

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