Fiverr остаётся в России и разрешает нашим пользователям ранний вывод денег

Израильская фриланс-биржа Fiverr добавила продавцам из России возможность мгновенного вывода денег. Комиссия за него составляет всего 1% (прежде было больше, но точно не помню сколько. Кажется что-то около 15$). Ранее выводить средства с сервиса можно было только через две недели после принятия заказчиком работы.