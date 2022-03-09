PepsiCo приостановит инвестиции и продажу напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости Статьи редакции
Компания на время откажется и от рекламы в стране.
- PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, говорится в её сообщении.
- Компания продолжит выпускать товары первой необходимости, например молочные продукты и детское питание.
- Это, по её словам, позволит поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок.
- 8 марта Coca-Cola заявила, что приостановит деятельность в России.
Если они поставят на паузу производство Lays, российский рынок ждёт передел целой отрасли, т.к. Пепси держит 70% рынка чипсов
Ну и чего, норм чипсы, лэйс химозное гавно
Бля, деда, это гораздо более химозное говно, чем лэйс
Пруфы
Они делаются из порошка, который покупают за бугром)
Я сам чипсы делаю с любым натуральным вкусом не хуже Лейс и принглс, это все легче простого. Рецепт ниже
Я не спорю.
Но РК делают по другому рецепту) И из зарубежного сырья, в отличие, кстати, от Лэйс, который режут из действительно русской картошки)
Химии скоро не будет, так что воленс-ноленс чипсы будут натуральными )
Когда картоха, масло и соль стали химозным гавном?
Что касается Русской картошки, то там все сложнее))
Не.
Не то.
Это воздушные - пеллетные - чипсы.
Другая совсем категория
Уже лучше.
Ага.
Это именно что чипсы
Картошку сварить, столочь, шарики скатать, двумя бумагами обложить, надавить, в масло эти плюшки кинуть – все
Лэйс делает чипсы из слайсов, а не из пюре, как Принглс.
Хотя и такая линейка у них есть - Стакс
Pringles надеюсь не уйдет.
Последняя уходящая компания пусть выключит свет в аэропорту
Свет нам хоть оставьте, пожалуйста!
Ну хорошо, но только один час в сутки и только по праздникам
Вот эти все новости о закрытии пепси, кока колы, Макдональдса и Старбакса.
Судя по всему, мы теперь похудеем все как нация. Станет как древние спартанцы - все накачанные и красивые, будем жить по 200 лет и полностью очистимся от тлетворного влияния.
Куда смотрит мировой сионизм и закулиса, ещё недавно управлявшая нашей элитой? Мы же перестаём вырождаться как нация. План Даллеса встаёт на паузу!
Ну, касательно худобы - и на каше можно отъестся отлично...
ПепсиКо принадлежат
«Лебедянский»: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет», сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода»,
«Вимм-Билль-Данн»: «J-7», «100 % Gold Premium», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Агуша», всего свыше 1000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков, — по сведениям, приведённым в «Википедии».
Ну здравствуй снова напиток Буратино и Дюшес :)
Я таки не удивлюсь, если химоза для производства окажется импортной
Буратино же выжимают из деревенных человечков. Это все знают
Это же сколько буратин надо настругать
Безработных хватит
Естественно импортная... Заявляю вам как бывший работник завода по розливу этих напитков.
Ну тогда будем пить чайный гриб. Он вроде на 100% свой. И будем продавать на розлив, в бочках. Осталось найти бочки
Комбучу пить будем. 0.5 чайного гриба не может стоить 200 рублей, а вот комбучи может)
Видно опытного маркетолога)
Ни разу не маркетолог, вспомнил шутку про крутоны просто
Байкал же!!!
На самом деле там продуктов, соков и товаров крайне много:
- PepsiCo это (Europe Sub-Saharan Africa (ESSA)) — производство и продажа напитков (Pepsi, 7UP, Pepsi Max, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Sandora, Lipton), снеков (Lay’s, Walkers, Doritos, Cheetos и Ruffles), молочной продукции («Чудо», «Агуша», «Домик в деревне») и других товаров в Европе и Чёрной Африке,
*в течение часа и Coca-Cola тоже рассказали об уходе, но не назвали точно о каких продуктах идёт речь.
- Coca-Cola Company производит концентраты, сиропы, безалкогольные напитки и полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками, как глобальными, так и региональными. Среди них: Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Добрый, Моя семья, Minute Maid[en] (сокосодержащие напитки), Powerade и др.
**данные из WiKi, а она, как вы знаете, частенько имеет не слишком точные и последние данные. Возможно охват этих компаний куда шире. Надо перепроверять.
Ну смотрится дискриминация по национальному признаку. Именно попытка остановить продажи продуктов питания, пуская даже не первой необходимости.
Возникает вопрос, а может стоит пересмотреть ранее сделки по покупки многих брендов с производствами в прошлом. Все таки для производителя fcmg подобное поведение просто не допустимо.
а ви что думали, что мир не увидет ваших зверств!? или вид думали что будете постоянно нападать на брата, на мирних людей и вам за ето ничего не будет? мир и все люди смотрят не риа новости и не соловьева )))) так что раша гуд бай! велком ту 60хх будете хуй дрочит на газету пидораси
Интеллект так и прет 👏🏽
Никогда мы не будем братьями
Вкус победы!
Вводят санкции на гастрит
Че не захотели молочку прикрывать ?) Дайте угадаю потом сырье брать негде будет да? Потому что молочное сырье дефицит если пепси так скосячит фермеры быстро и легко свое молоко распродадут и более не вернутся.
Не зря я расстроился 10 назад когда Пепсико купила Вимм-Биль-Данн
Это точно санкции?
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.