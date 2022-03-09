Снять с валютного счёта можно до $10 тысяч, остальное в рублях: ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной

В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.