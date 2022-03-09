Еда
Слава Шегай

PepsiCo приостановит инвестиции и продажу напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости Статьи редакции

Компания на время откажется и от рекламы в стране.

  • PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, говорится в её сообщении.
  • Компания продолжит выпускать товары первой необходимости, например молочные продукты и детское питание.
  • Это, по её словам, позволит поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок.
  • 8 марта Coca-Cola заявила, что приостановит деятельность в России.

#новость #днрилнр

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Soviet Pooh

Если они поставят на паузу производство Lays, российский рынок ждёт передел целой отрасли, т.к. Пепси держит 70% рынка чипсов

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9
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Банальный Валера

Вот и настал мой звёздный час!

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Ленин-гриб

Ну и чего, норм чипсы, лэйс химозное гавно

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Soviet Pooh

Бля, деда, это гораздо более химозное говно, чем лэйс

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12
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Ленин-гриб

Пруфы

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Soviet Pooh

Они делаются из порошка, который покупают за бугром)

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Ленин-гриб

Я сам чипсы делаю с любым натуральным вкусом не хуже Лейс и принглс, это все легче простого. Рецепт ниже

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Soviet Pooh

Я не спорю.
Но РК делают по другому рецепту) И из зарубежного сырья, в отличие, кстати, от Лэйс, который режут из действительно русской картошки)

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Александр Вербицкий

Химии скоро не будет, так что воленс-ноленс чипсы будут натуральными )

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Masha Chuichenko

Когда картоха, масло и соль стали химозным гавном?

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Soviet Pooh

Что касается Русской картошки, то там все сложнее))

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Soviet Pooh

Не.
Не то.
Это воздушные - пеллетные - чипсы.
Другая совсем категория

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Банальный Валера

Специально для вас!

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Zen

Уже лучше.

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Soviet Pooh

Ага.
Это именно что чипсы

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Ленин-гриб

Картошку сварить, столочь, шарики скатать, двумя бумагами обложить, надавить, в масло эти плюшки кинуть – все

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Soviet Pooh

Лэйс делает чипсы из слайсов, а не из пюре, как Принглс.
Хотя и такая линейка у них есть - Стакс

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GoodTrader Saian

Pringles надеюсь не уйдет.

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Акакий Зирбернштейн

Последняя уходящая компания пусть выключит свет в аэропорту

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8
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Danila Poyarkov

Свет нам хоть оставьте, пожалуйста!

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Акакий Зирбернштейн

Ну хорошо, но только один час в сутки и только по праздникам

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Сергей Бирюков

Вот эти все новости о закрытии пепси, кока колы, Макдональдса и Старбакса.
Судя по всему, мы теперь похудеем все как нация. Станет как древние спартанцы - все накачанные и красивые, будем жить по 200 лет и полностью очистимся от тлетворного влияния.
Куда смотрит мировой сионизм и закулиса, ещё недавно управлявшая нашей элитой? Мы же перестаём вырождаться как нация. План Даллеса встаёт на паузу!

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8
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Jonathan Lynn

Ну, касательно худобы - и на каше можно отъестся отлично...

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Gre Li

ПепсиКо принадлежат
«Лебедянский»: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет», сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода»,
«Вимм-Билль-Данн»: «J-7», «100 % Gold Premium», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Агуша», всего свыше 1000 наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков, — по сведениям, приведённым в «Википедии».

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5
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Peter Melnikov

Ну здравствуй снова напиток Буратино и Дюшес :)

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3
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Дмитрий

Я таки не удивлюсь, если химоза для производства окажется импортной

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1
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Василий Степанофф

Буратино же выжимают из деревенных человечков. Это все знают

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13
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Дмитрий

Это же сколько буратин надо настругать

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–1
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Danila Poyarkov

Безработных хватит

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0
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Рандомный Рандом
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Александр Медведь

Естественно импортная... Заявляю вам как бывший работник завода по розливу этих напитков.

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4
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Дмитрий

Ну тогда будем пить чайный гриб. Он вроде на 100% свой. И будем продавать на розлив, в бочках. Осталось найти бочки

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0
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Gutal1n

Комбучу пить будем. 0.5 чайного гриба не может стоить 200 рублей, а вот комбучи может)

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2
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Дмитрий

Видно опытного маркетолога)

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Gutal1n

Ни разу не маркетолог, вспомнил шутку про крутоны просто

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1
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Ан Оуэн

Байкал же!!!

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Иванка Сегодина

На самом деле там продуктов, соков и товаров крайне много:
- PepsiCo это (Europe Sub-Saharan Africa (ESSA)) — производство и продажа напитков (Pepsi, 7UP, Pepsi Max, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Sandora, Lipton), снеков (Lay’s, Walkers, Doritos, Cheetos и Ruffles), молочной продукции («Чудо», «Агуша», «Домик в деревне») и других товаров в Европе и Чёрной Африке,

*в течение часа и Coca-Cola тоже рассказали об уходе, но не назвали точно о каких продуктах идёт речь.
- Coca-Cola Company производит концентраты, сиропы, безалкогольные напитки и полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками, как глобальными, так и региональными. Среди них: Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Добрый, Моя семья, Minute Maid[en] (сокосодержащие напитки), Powerade и др.

**данные из WiKi, а она, как вы знаете, частенько имеет не слишком точные и последние данные. Возможно охват этих компаний куда шире. Надо перепроверять.

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Yan

Ну смотрится дискриминация по национальному признаку. Именно попытка остановить продажи продуктов питания, пуская даже не первой необходимости.

Возникает вопрос, а может стоит пересмотреть ранее сделки по покупки многих брендов с производствами в прошлом. Все таки для производителя fcmg подобное поведение просто не допустимо.

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Mike 2Night Beatz

а ви что думали, что мир не увидет ваших зверств!? или вид думали что будете постоянно нападать на брата, на мирних людей и вам за ето ничего не будет? мир и все люди смотрят не риа новости и не соловьева )))) так что раша гуд бай! велком ту 60хх будете хуй дрочит на газету пидораси

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Рафаэль Асриев

Интеллект так и прет 👏🏽

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Applied Spaceman

Никогда мы не будем братьями

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Илья Мишин

Вкус победы!

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Nata Sotnikova

Вводят санкции на гастрит

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Blackrock

Че не захотели молочку прикрывать ?) Дайте угадаю потом сырье брать негде будет да? Потому что молочное сырье дефицит если пепси так скосячит фермеры быстро и легко свое молоко распродадут и более не вернутся.

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Applied Spaceman

Не зря я расстроился 10 назад когда Пепсико купила Вимм-Биль-Данн

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Олег Семибратов

Это точно санкции?

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