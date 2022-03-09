Владелец KFC закроет 70 собственных ресторанов в России — всего их больше 1000, большинством управляют франчайзи Статьи редакции
Накануне компания заявила о приостановке инвестиций в российский бизнес.
- Yum! Brands приостановит работу своих ресторанов KFC в России. Компания также работает над соглашением с основным франчайзи о приостановке работы всех 50 ресторанов Pizza Hut в стране.
- За день до этого, 8 марта, компания объявила, что приостановит все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от местного бизнеса на гуманитарную помощь. Например, пожертвует $1 млн «Красному кресту», ЮНИСЕФ, «Международному комитету спасения» и другим.
- 1000 ресторан KFC открылся во Владивостоке в июле 2021 года, объявляла компания. Каждый год в России открывается около 100 ресторанов бренда. Они есть в 160 городах России, в них работают около 30 тысяч человек.
Пиздец это ж сколько народу окажется на улице в итоге
главное - мирное небо над головой.
Ааа, соррян, уже неактуально.
Главное - смирное население. Надеюсь тоже стане неактуально, проснутся ватники, когда их вышвырнут на улицу. Хотя не факт, могут и дальше терпеть, терпилы
"Пиздец это ж сколько народу окажется на улице в итоге". Был бы в России народ, мы бы жил в другой стране. Одни сплошь терпилы. А кто не хочет терпеть, тот в тюрьме
Ну не все прям в тюрьме, чего уж вы. Кто-то в Лондоне, кто-то в ОАЭ, кто на Кипре. У кого возможности поскромнее - Чехия, Польша. Главное со своей стратегией выживания определиться. Либо ты строишь из себя патриота, веря в то, что "рулевые" действительно действуют в интересах страны, и скрепно сидишь терпишь в своём петушином углу, либо устраиваешь свою жизнь и жизнь детей где-то, пытаясь им обеспечить максимальную физическую, юридическую и финансовую свободу.
Не на улице, а в рядах Вооружённых сил РФ! А что?! Там кормят, одежду дают какую-никакую, транспорт, командировки за границу, похороны оплачиваются на худой конец.
Вооо, здраво мыслите, позитивно, так и нужно. А то нытьё развели.
"похороны оплачиваются на худой конец". И живут по принципу - Лучше худой конец, чем ужас без конца
И не просто транспорт, целый танк могут дать для командировки за границу. Живи и радуйся... пока не встретишь бендеровцев
Хочешь попасть в Америку? Записывайся в ракетные войска!
Мульоны
С чего это народ окажется на улице? Кафешки работают, всё у них налажено. Почему бы им просто не сменить вывеску и продолжить работу, например?
Это думаешь быстро будет?
Надзиратель — заключенным:
— Сегодня вы будете есть котлеты: ты, ты, ты...
— А я?
— А ты пойдешь на фарш.
Ну что, все садить картошку через 2 месяца ?
вопросит. знак лишний
Уверен, что ряд предприимчивых рестораторов найдет решение, как на место KFC поставить сеть Курочка Чер Чи (кстати Черкизово один из ключевых поставщиков полуфабракотов)
То есть KFC работать все таки будет
Будет, но не в России
Жопой не читай
Скажите, мы уже победили загнивающий капитализм?)
В России да.
Насчет остального мира пока уточняем.
70 из 1000 закроют, какой смысл в панике?
Потому что потом они легко могут отозвать франшизу и закроются еще 930. Но опять же, паниковать надо не из-за KFC, а из-за того, что список уходящих бизнесов уже длиной с бороду Дамблдора.
отозвать то они могут, но никто не закроет рестораны, потому что вся продукция используется местная.
Так пусть франшизеры не отдают ее, госпади, и что эти чуваки сделают, в суд подадут? Ахаха.
Опять панику нагнетаете? Закрывают только 70, остальные остаются. Может опять станут Ростикс или назовут РусКурочка как-нибудь.
Ну так бы не кликбейтно было. Лучше написать: ЗАКРЫВАЕТСЯ KFC ЖЕСТЬ ЧИТАТЬ ДО КОНЦА!
А в конце ГОЛАЯ ПУГАЧЕВА ИЗМЕНИЛА ГАЛКИНУ ...
Теперь только в обзорах))
Правильно. а потом тц закроются - кто там у них что арендовать будет, а это еще кучу людей. но зато Величие растет
весело
Да за нас уже все уточнили. Точно да. Осталось денацификацию завершить.
Снявши голову по волосам не плачут
Рестораны, которыми владеет AmRest будут работать вроде как
А как все начиналось...
https://youtu.be/vuxGaqEsrPM
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