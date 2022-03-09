Еда
Маша Цепелева

Владелец KFC закроет 70 собственных ресторанов в России — всего их больше 1000, большинством управляют франчайзи Статьи редакции

Накануне компания заявила о приостановке инвестиций в российский бизнес.

  • Yum! Brands приостановит работу своих ресторанов KFC в России. Компания также работает над соглашением с основным франчайзи о приостановке работы всех 50 ресторанов Pizza Hut в стране.
  • За день до этого, 8 марта, компания объявила, что приостановит все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от местного бизнеса на гуманитарную помощь. Например, пожертвует $1 млн «Красному кресту», ЮНИСЕФ, «Международному комитету спасения» и другим.
  • 1000 ресторан KFC открылся во Владивостоке в июле 2021 года, объявляла компания. Каждый год в России открывается около 100 ресторанов бренда. Они есть в 160 городах России, в них работают около 30 тысяч человек.

#новость #kfc

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Пиздец это ж сколько народу окажется на улице в итоге

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Бабак Шаян

главное - мирное небо над головой.
Ааа, соррян, уже неактуально.

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6
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Идрисио

Главное - смирное население. Надеюсь тоже стане неактуально, проснутся ватники, когда их вышвырнут на улицу. Хотя не факт, могут и дальше терпеть, терпилы

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0
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Идрисио

"Пиздец это ж сколько народу окажется на улице в итоге". Был бы в России народ, мы бы жил в другой стране. Одни сплошь терпилы. А кто не хочет терпеть, тот в тюрьме

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3
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Solodin Iota

Ну не все прям в тюрьме, чего уж вы. Кто-то в Лондоне, кто-то в ОАЭ, кто на Кипре. У кого возможности поскромнее - Чехия, Польша. Главное со своей стратегией выживания определиться. Либо ты строишь из себя патриота, веря в то, что "рулевые" действительно действуют в интересах страны, и скрепно сидишь терпишь в своём петушином углу, либо устраиваешь свою жизнь и жизнь детей где-то, пытаясь им обеспечить максимальную физическую, юридическую и финансовую свободу.

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0
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Solodin Iota

Не на улице, а в рядах Вооружённых сил РФ! А что?! Там кормят, одежду дают какую-никакую, транспорт, командировки за границу, похороны оплачиваются на худой конец.

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2
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Бабак Шаян

Вооо, здраво мыслите, позитивно, так и нужно. А то нытьё развели.

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2
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Идрисио

"похороны оплачиваются на худой конец". И живут по принципу - Лучше худой конец, чем ужас без конца

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1
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Идрисио

И не просто транспорт, целый танк могут дать для командировки за границу. Живи и радуйся... пока не встретишь бендеровцев

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0
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Artem Borisenko

Хочешь попасть в Америку? Записывайся в ракетные войска!

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0
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SilanseR

Мульоны

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Vladimir Medvedev

С чего это народ окажется на улице? Кафешки работают, всё у них налажено. Почему бы им просто не сменить вывеску и продолжить работу, например?

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0
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Виталий Чухнов

Это думаешь быстро будет?

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Джон Картошкин

Надзиратель — заключенным:
— Сегодня вы будете есть котлеты: ты, ты, ты...
— А я?
— А ты пойдешь на фарш.

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0
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Дмитрий Филиппов

Ну что, все садить картошку через 2 месяца ?

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5
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Идрисио

вопросит. знак лишний

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Сергей Кашин

Уверен, что ряд предприимчивых рестораторов найдет решение, как на место KFC поставить сеть Курочка Чер Чи (кстати Черкизово один из ключевых поставщиков полуфабракотов)

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5
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Виталий Чухнов

То есть KFC работать все таки будет

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Никита Лежневич

Будет, но не в России

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8
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Виталий Чухнов

Жопой не читай

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0
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Анастасия

Скажите, мы уже победили загнивающий капитализм?)

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Виталий Чухнов

В России да.
Насчет остального мира пока уточняем.

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8
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Заходил вчера

70 из 1000 закроют, какой смысл в панике?

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1
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Сергей К

Потому что потом они легко могут отозвать франшизу и закроются еще 930. Но опять же, паниковать надо не из-за KFC, а из-за того, что список уходящих бизнесов уже длиной с бороду Дамблдора.

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1
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Заходил вчера

отозвать то они могут, но никто не закроет рестораны, потому что вся продукция используется местная.

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0
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Artem Borisenko

Так пусть франшизеры не отдают ее, госпади, и что эти чуваки сделают, в суд подадут? Ахаха.

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Andrei

Опять панику нагнетаете? Закрывают только 70, остальные остаются. Может опять станут Ростикс или назовут РусКурочка как-нибудь.

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Сергей Кашин

Ну так бы не кликбейтно было. Лучше написать: ЗАКРЫВАЕТСЯ KFC ЖЕСТЬ ЧИТАТЬ ДО КОНЦА!

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2
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ЛЕВ МАНЬЕР

А в конце ГОЛАЯ ПУГАЧЕВА ИЗМЕНИЛА ГАЛКИНУ ...

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1
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ЛЕВ МАНЬЕР

Теперь только в обзорах))

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Никита Кашонков

Правильно. а потом тц закроются - кто там у них что арендовать будет, а это еще кучу людей. но зато Величие растет

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1
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Milana Kuznetsova

весело

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Busygin Andrey

Да за нас уже все уточнили. Точно да. Осталось денацификацию завершить.

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Андрей Чуринов

Снявши голову по волосам не плачут

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0
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Eduard Belyavcev

Рестораны, которыми владеет AmRest будут работать вроде как

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0
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Allestor Krei

А как все начиналось...
https://youtu.be/vuxGaqEsrPM

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0
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Алексей

У нас в стране идёт десшаидиотизация

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–1
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Dimitri

Успешная операция по деблагосостоянизацие страны набирает обороты

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