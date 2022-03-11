Дорожает даже краска на коробки для пиццы: что последствия «спецоперации» сделали с фастфудом, ресторанами и кофейнями Статьи редакции
Придётся снова думать, какие продукты можно заменить местными (в этот раз будет сложнее). А что будет через месяц — совсем непонятно.
Российский рынок общепита тоже переживает кризис из-за «спецоперации» в Украине. Из-за санкций прямые поставки одних товаров подорожали в разы, а других — стали почти невозможны.
Рестораторы рассчитывают, что поставщики будут ввозить продукты в Россию через страны-посредники, ищут аналоги импортных товаров у отечественных производителей и собираются сами локализовать производство нужных ингредиентов.
Кризис будет тяжелее, чем в 2014 году: оборот некоторых ресторанов за первую неделю санкций упал на 50%, говорят предприниматели. Но закрывать заведения владельцы пока не планируют и стараются решать проблемы по мере их поступления.
Импортные продукты дорожают каждый день
Доля импорта продовольствия в России остаётся существенной. Например, страна импортирует более 90% семян сахарной свёклы, почти 60% семян кукурузы и около 70% подсолнечника.
Из-за кризиса и роста курса доллара цены на импортные овощи выросли на 40–50%. Особенно взлетел в цене зелёный болгарский перец — из-за ограничений на поставки из Турции и Ирана на рынке возник дефицит, рассказал директор по закупкам и логистике «Додо Пиццы» Владислав Мандрыка.
В ближайшее время сеть уберёт из меню картофельные оладушки, которые заказывала в Польше. При этом картофель-фри останется — его пиццериям поставляет агрохолдинг «Белая Дача».
Компания «Сибаристика», которая обжаривает кофе, поставляет его более чем 300 компаниям (в том числе «ВкусВиллу» и «Самокату») и управляет одноимёнными кофейнями, тоже получила новые цены от поставщиков.
Стоимость импортной кинзы, перца, кабачков, салата айсберг, ягод, сахара, альтернативного молока и других товаров поднялась в среднем на 20–30%, рассказал основатель компании Илья Сорокин.
Probka, «Рыба на даче», Mama Tuta и другие заведения ресторатора Арама Мнацаканова не импортируют продукты из-за рубежа напрямую, а закупают у дистрибьюторов с наценкой — даже вина собственных торговых марок. Многие продукты уже подорожали на 20–50%, говорит генеральный управляющий ресторанной группы Александр Батушанский.
Сейчас компания ведёт переговоры с поставщиками, ищет альтернативу этих ингредиентов и готовится пересмотреть ассортимент блюд с импортными компонентами в составе.
Поставщики ресторанного холдинга Buldozer Group, куда входят сети «Тануки» Eshak и Benvenuto, вели себя по-разному. Одни остановили поставки с 24 февраля до 9 марта, вторые отгрузили товары по старым ценам, а третьи — повысили цены на 40%, рассказал основатель холдинга Александр Орлов.
По данным Минсельхоза, российские производители полностью обеспечивают население мясом. Однако корма для скота импортные и будут дорожать, отмечает Дмитрий Левицкий, основатель попавшего в гид Michelin ресторана Riesling Boyz, компании для управления ресторанами Hurma Group и гастрономического фестиваля Gastreet в Сочи.
Что поменяют рестораторы
В «Додо» доля импортных ингредиентов 5%, рассказал Владислав Мандрыка. Важнейший из них — пицца-соус, который сети в основном поставляет итальянская компания Mutti. «Додо» планирует самостоятельно готовить соус из отечественных ингредиентов: и уже создала предодобренные образцы.
Упаковку для пицц и одноразовую посуду сеть производит самостоятельно, но использует импортные типографские краски. Если возникнут перебои в поставках пигментов, компания готова отказаться от брендирования упаковок.
«Сибаристика» успела закупить кофе для своих заведений на три-пять месяцев вперёд. Зерно для обжарки на продажу теперь придётся оплачивать по курсу Центробанка на день вывоза товара со склада, рассказал Илья Сорокин. Это связано с перебоями при контейнерных перевозках, объясняет предприниматель.
Запасов пакетов для кофе «Сибаристике» хватит на полгода, после чего компания планирует перейти на упаковку отечественного производства. Сорокин отказался от хозтоваров шведской фирмы Tork в пользу местных производителей.
Почему российские продукты не будут дешевле импортных
Александр Батушанский, генеральный управляющий ресторанов Арама Мнацаканова, не верит в полное импортозамещение. По его словам, с момента первых санкций зарубежных стран против России в 2014 году наши продукты даже не приблизились по качеству к импортным.
Сооснователь пивоварни и ресторанной группы Dreamteam, куда входят заведения «Пивная карта», Smoke BBQ и «Траппист», Алексей Буров рекомендует рестораторам заменять импортные товары на российские аналоги только в том случае, если Россия не экспортирует этот же продукт за границу.
Агрохолдинги «Мираторг», «Праймбиф», «ЭФКО», «Русагро», рыботорговцы и поставщики удобрений будут продавать большую часть продукции за рубеж, чтобы получить там валютную выручку, поясняет он. При этом для внутреннего рынка российские производители пересчитают долларовые цены в рубли по текущему курсу, поэтому их товар будет не дешевле импортного.
Что будет со спросом в общепите
Большинство рестораторов пока не готовы прогнозировать, как изменится спрос. Он будет зависеть от того, как упадут доходы населения и насколько подорожают блюда в заведениях.
- Рестораны Арама Мнацаканова подняли цены на 20%.
- «Сибаристика» повысит цены в кофейнях на 30–40%, а на обжаренный кофе для кафе и магазинов — от 5% до 20% в зависимости от сорта.
- Buldozer Group — на 35–40%.
По прогнозам Алексея Бурова, в ближайшее время потребительский спрос упадёт на 50–60%. Для ресторанного рынка это означает колоссальное сокращение занятости в секторе: без работы могут остаться миллионы людей по всей стране.
Поскольку рынок гостеприимства сильно влияет на десятки смежных отраслей, может сработать принцип домино: вслед за рестораторами пострадает бизнес тысячи подрядчиков, полагает Буров.
Оборот Buldozer Group в среднем упал на 30–50% за последние две недели, рассказал его владелец Александр Орлов. Пока компания остановила наём новых сотрудников. Если цены поставщиков будут расти, а трафик в ресторанах падать — придётся сокращать персонал и урезать оставшимся работникам зарплаты.
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