Еда
Маша Цепелева

VK и «Сбер» решили продать «Кухню на районе» — РБК Статьи редакции

Среди потенциальных покупателей — «Яндекс», говорят источники издания.

  • О том, что «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») хочет продать «Кухню на районе» сообщили РБК три источника на рынке электронной коммерции и один близкий к VK.
  • У сервиса есть несколько потенциальных покупателей, один из них «Яндекс», рассказал источник. Другой утверждает, что собственник «не даёт сервису увеличивать число заказов, чтобы не умножать убытки».
  • «О2О Холдинг» может закрыть «Кухню на районе» из-за «оптимизации бизнес-направлений холдингов», рассказал изданию ещё один источник на ИТ-рынке, знакомый с планами компании. Представитель «Яндекса» заявил, что компания не комментирует слухи. В VK и «Сбере» отказались от комментариев.
  • У «Кухни на районе» — ограниченный потенциал масштабирования, считает гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, такие «проекты строились с расчетом на рост капитализации, но это было актуально в той реальности, когда Россия была полноценной частью мировой экономики и российские активы были интересны инвесторам из Европы и США, а потребитель был другим».
  • «Кухня на районе» основана в 2017 году. «О2О Холдинг» купил больше 80% сервиса в конце сентября 2020 года. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году составила 2,4 млрд рублей, чистый убыток — 1,3 млрд рублей.
  • В декабре 2021 года Герман Греф сообщил, что «Сбер» продаст часть компаний из экосистемы. 11 марта «Ситимобил» (принадлежит «О2О Холдинг») объявил о закрытии, сотрудникам объяснили, что сервис перестал быть прибыльным.

#новость #кухнянарайоне #сбер #vk #яндекс

1709 просмотров
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19 комментариев
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Максим

Так вот какая она суверенная экономика, это когда три крупных компании перепродают друг другу стартапы

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25
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Сергей

Поменяются с Яндексом на Новости и Дзен

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8
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Mishka

Кухня на районе уйдет Яндексу, а Дзен - Сберу?

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3
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Andrey Yukin

Они хорошо начали, но цены ушли в гору. Все стало дорого и платно.

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2
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Marat Ahiar

Ситимобил все таки использовался для вывода денег из сбера получается?

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1
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За что нам это

Так и знал. Ребятам совсем плохо, то доставку платной сделали, то теперь уж вообще.

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unknown

доставку платную сделали чтобы выправить юнит-экономику, нельзя жечь деньги бесконечно

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2
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За что нам это

Сделали криво очень. Изучи их посты и комментарии.
Они всем обещали, что будет дешевле и прозрачнее, в итоге стало просто дороже. Ушла приличная часть клиентов.

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1
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ляг, отдохни

Поддержу. Некоторые порции стали значительно меньше (например, коул-слоу)
Заказы стала делать в два раза реже

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1
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За что нам это

Вообще жаль, что Рокетбанк очень нравился, что Кухня.

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2
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ляг, отдохни

Плюсую. Когда стартанула кухня, это в принципе стало прорывом. Возили быстро, возили вкусно, везде указывали кбжу, что важно тем, кто следит за питанием.
Было понятно, что долго не продержится вся эта история, но хотелось бы подольше :)
Штож.

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unknown

всё так, но лично я ушел из-за того что и качество ухудшилось :(

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0
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Эксперт во всем

Сейчас полетят все убыточные бизнесы и их сотрудники станут безработными из-за оптимизации костов

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Фрейм Иванов

Начали открываться вакансии на строительстве предприятий производства полупроводниковых элементов.
Можно перепрофилироваться

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Ruslan Fatikhov

Чисто по бартеру махнутся.

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Supneff

У нас в регионе уходит самокат и на самом деле обидненько (

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Andrew, просто Эндрю

Можно же поменять Дзен на Кухню и все довольны.

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Mik Petrov

Даже не знал о такой

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Russian lives matter

Реальная причина, большинство продуктов просто не поставить в РФ, или цены на них выбили всю юнит экономику.

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