Еда
Маша Цепелева

Краснодарский сервис курьерской доставки Broniboy привлёк 500 млн рублей Статьи редакции

Компания планирует подключить к доставке 6000 новых ресторанов и нанять 1000 курьеров.

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Broniboy привлёк деньги от «Краснодарзернопродукт», сообщил Forbes представитель стартапа. Стороны не раскрывают оценку компании и условия сделки.

Сервис потратит деньги на укрепление позиций в регионах и быстрый выход на операционную прибыль до конца 2022 года. В Broniboy утверждают, что количество заказов из-за кризиса не упало, а в южных городах — Анапе и Новороссийске — даже выросло.

В текущих [кризисных] условиях мы должны быстрее выходить на операционную прибыльность и одновременно думать о развитии и росте. Мы планируем создавать новые рабочие места, технологическую инфраструктуру для наших партнеров с перспективой дальнейшего роста по городам России.

Александр Радионов
сооснователь Broniboy

Broniboy работает в 17 городах России: Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Рязани и других. Кроме еды из ресторанов сервис доставляет безрецептурные лекарства и цветы.

Стартап запустили в 2017 году в Краснодаре Александр Радионов и Иван Труфанов. По собственным данным, оборот Broniboy по итогам 2021 года составил 363,2 млн рублей, выручка — около 125 млн рублей. Размер годового убытка в компании не раскрывают. По данным «Контур.Фокуса», убыток основного юрлица АО «Бронибой» — 40,3 млн рублей. По словам Радионова, Broniboy — лидер по выручке в Краснодаре, где также работает «Яндекс. Еда» и Delivery Club.

В 2020 году Broniboy привлёк 130 млн рублей от совладельца агропредприятия «Южная торговая компания» Сергея Тарана и совладельца агропромышленной группы «Краснодарзернопродукт», депутата Заксобрания Краснодарского края Алексея Сидюкова. В 2021 году действующие и новые инвесторы вложили в Broniboy еще 100 млн рублей, пишет издание.

Весной 2021 года основатели Broniboy говорили о планах провести IPO в ближайшие годы. Идею отложили из-за кризиса. «Сейчас эта история имеет совсем непонятные перспективы, поэтому мы решили, что будем сейчас планировать циклами на несколько месяцев вперед. Мы понимаем, что у нас есть доступный объём средств на несколько месяцев и есть задача вырасти», — заявил в марте 2022 года Труфанов.

Фото Broniboy

#новость #broniboy

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8 комментариев
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Андрей Фролов

по нынешнему курсу это что-то около двух пачек «Снегурочки»

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Главный космос

Сервис broniboy, а на фотке bronigirl. Непорядок. А за ребят рад. Желаю успехов!

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4
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Виталий Чухнов

Всё правильно.
У неё хуй.

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–2
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Игорь Карпов

А в чем утп?

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2
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Ковтун Максим

В том, что инвестиции привлекли)))

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2
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Макс Уайт

Красавцы!!! А то уже порядком надоело слушать какая вогруг ...опа)))
Ребятам успехов, а нам всем крепости и бодрости духа)))

P.S. Сам не в восторге от экономической ситуации, плачу...

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2
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Хозяин

Бронибой

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1
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Sergey Vasiliev

Бронибой - доставим быстро в любой час-пик

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