«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции
И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.
Руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов написал в блоге компании пост с объяснениями, как произошла утечка, что делает компания сейчас и что предпримет в будущем, чтобы такого не повторилось.
Об утечке узнали 28 февраля, а 1 марта начали предупреждать о ней пользователей, чьи данные попали в открытый доступ. Утёкшая информация — адреса, номера телефонов, имена в том виде, в каком они указаны в сервисе, а также даты и время заказов.
По словам Маресова, на карте, которую опубликовали в сети 22 марта, можно найти и другие данные — например, ФИО и адреса электронной почты. В сервисе считают, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний, которые оказались в открытом доступе.
Сейчас «Еда» пытается предотвратить распространение информации. Компания добивается блокировки сайтов, которые публикуют базу, а также связывается с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.
Компания уменьшила количество сотрудников, у которых есть доступ к приватным данным, а саму информацию переносит в более защищённое хранилище.
«Еда» рассказала, что закрыла систему, через которую получили доступ к информации, провела полный аудит безопасности и теперь будет чаще проводить проверки.
В будущем «Еду» подключат к инструменту, который позволяет пользователям удалять свои данные из сервисов компании. Восстановить их потом не получится.
Также компания сообщила, что продолжает расследование утечки.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор».
- В компании объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение информации вместе с надзорными и правоохранительными органами.
- 23 марта «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».
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Лааадно, прощаю
Спасибо тебе. В первый раз за сегодня улыбнулся🙂
Улыбайся почаще, родной, пожалуйста)
Кто-то должен был это скинуть)
Подконтрольная государству, крупнейшая it-компания России, вдруг упускает данные своих юзеров - все возможные, которыми она располагает. «формально, они не виноваты - их же взломали», но по факту данными теперь могут неофициально распоряжаться те, кому передача этих данных в официальном порядке без решения суда - запрещена законом. Норм ракировочка фактов. В западном стиле. Отгадайте с одного раза - единственный источник, который отныне имеет доступ к эти данным.
Зачем им данные еды? Да просто затем, что еду юзеры заказывают именно по тем адресам, по которым они реально живут, а не по тем, где формально прописаны. То есть если нужно будет прийти - адрес точный, на 100%, накладок не будет.
Если нужно будет получить доступ к переписке, не сомневайтесь - адрес эл.почты актуален.
Теперь повесточка заказным письмом точно дойдет. Возможно доставит ее курьер яндекс вместе с едой.
Сотрудники с паническими атаками справиться не могут, какие тут данные.
Лучший!)
когда вся страна узнала сколько жрёт Красовский.
я раньше думал, что Красовский педераст, а оказался просто пидор.
:))))
Опередил, только об этом подумал)
Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше.
Дорогой Яндекс! Во-первых, это, очевидно, уже совсем бесполезно - ваша база лежит везде, где только может лежать, и копия есть уже у каждого, кому она может быть хоть как-то полезна. Во-вторых, нет, это не всё, что вам остается - вам ещё остается помогать людям справиться с нанесенным по вашей вине ущербом - а он может быть очень разнообразен, от мошенников до сталкинга и насилия.
А чем конкретно тебе может помочь яндекс? Требовать помощи может каждый и это не плохо.
Но вот в этой ситуации - кажется абсурдом. Ну чем тут можно помочь? Выдать каждому новую квартиру с новым адресом?
ну например
Где мой купон на скидку?
Ладно "еда" - относительно популярный сервис (тут кстати деливериклаб заиграл новыми красками)
Go такси надеюсь не вскроют.. Вот это трындец будет. Доверия к "конторе" теперь на минималках
Платина же
Ваши данные слили в сеть: ФИО, номер телефона, адрес проживания, сколько бабла ты слил на ЯндексЕду за 6 месяцев. (Там даже коды от домофонов есть)
Этими данными могут воспользоваться кто угодно, как угодно. (Я думаю для закладчиков эти данные теперь самое то, учитывая коды от домофонов)
Все, что сделала ЯндексЕда для пользователей - это извинилась и попросила простить. Никаких бонусов, никаких купонов, никаких бесплатных доставок для пострадавших. Просто «простите».
Кто-то тут не так давно говорил от чего вы так Яндекс хаете, а я говорил говнари они без комментариев. А тут на тебе, комментарии от Яндекса пришли :))
Просто интересно, после того как курьеры начали писать Z на рюкзаках, средний чек вырос?
После этого давай до свидания
Если соседи, семейная пара с 6 этажа потратили 30к 🧐🧐 а я только 1к на роллы, значит ли что она ужасно готовит? Или это я просто нищеброд
и то и то скорей всего
Хорошо ни разу не заказывал на домашний адрес у этих чудаков. Один раз было дело на работу и то курьер украл заказ
Нашли виновных?
Это очень опасно, ведь понятно кто виноват)
Лучше бы рассказали кто виновен в утечке
Плюс 500 социаль плюс, двойной повышенный спрос на миска рис, кошка жена по подписка на Яндекс плюс в подарка
Лучше напишите, как Красильщик написал бы - «Мы должны признать - мы провалились, как сервис».
Довелось пообщаться с поддержкой ЯндексЕды, на любой вопрос - ответ шаблоном. Удалили зачем-то профиль, хотя я этого не просил 🤷🏻♂️
Удалили для вашего блага что бы нервы себе не тратили читая эти шаблонные ответы
Ребята, вы даже не представляете сколько пар разрушили. Мне уже несколько человек сообщило о том, что спалили половинки за изменой :)
Пусть нахуй идут.
Ножкам ив магаз и налом расчет
Я надеюсь что мой сервисный сбор пойдёт на повышение ставок в баг баунти.
Теперь ещё забавнее его платить.
Может хоть промокоды дадите?
Пошёл ты в жопу Роман Маресов вместе со своей дырявой едой.
Извиняться - знак вежливости и облегчает всякие отношения. Не знаю как вы, но у меня стало теплее на душе.
2-ой раз за квартал.
Извините нас, пожалуйста.
Прикольно) Переезд и услуги риелтора оплатят?