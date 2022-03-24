Еда
Вирусный алмаз

«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции

И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

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Руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов написал в блоге компании пост с объяснениями, как произошла утечка, что делает компания сейчас и что предпримет в будущем, чтобы такого не повторилось.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом.

Роман Маресов
глава «Яндекс.Еды»

Об утечке узнали 28 февраля, а 1 марта начали предупреждать о ней пользователей, чьи данные попали в открытый доступ. Утёкшая информация — адреса, номера телефонов, имена в том виде, в каком они указаны в сервисе, а также даты и время заказов.

По словам Маресова, на карте, которую опубликовали в сети 22 марта, можно найти и другие данные — например, ФИО и адреса электронной почты. В сервисе считают, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний, которые оказались в открытом доступе.

Сейчас «Еда» пытается предотвратить распространение информации. Компания добивается блокировки сайтов, которые публикуют базу, а также связывается с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Февральская утечка — беспрецедентный случай для «Яндекса», который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путём.

Роман Маресов
глава «Яндекс.Еды»

Компания уменьшила количество сотрудников, у которых есть доступ к приватным данным, а саму информацию переносит в более защищённое хранилище.

«Еда» рассказала, что закрыла систему, через которую получили доступ к информации, провела полный аудит безопасности и теперь будет чаще проводить проверки.

В будущем «Еду» подключат к инструменту, который позволяет пользователям удалять свои данные из сервисов компании. Восстановить их потом не получится.

Также компания сообщила, что продолжает расследование утечки.

  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор».
  • В компании объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение информации вместе с надзорными и правоохранительными органами.
  • 23 марта «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».

#новость #яндекседа

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45 комментариев
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Макс Смирнов

Лааадно, прощаю

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56
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Маленький велосипед

Спасибо тебе. В первый раз за сегодня улыбнулся🙂

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Макс Смирнов

Улыбайся почаще, родной, пожалуйста)

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17
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Dmitry Voloshin
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3
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Макс Смирнов

Кто-то должен был это скинуть)

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2
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Игорь Мягков
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2
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Субъективный космос

Подконтрольная государству, крупнейшая it-компания России, вдруг упускает данные своих юзеров - все возможные, которыми она располагает. «формально, они не виноваты - их же взломали», но по факту данными теперь могут неофициально распоряжаться те, кому передача этих данных в официальном порядке без решения суда - запрещена законом. Норм ракировочка фактов. В западном стиле. Отгадайте с одного раза - единственный источник, который отныне имеет доступ к эти данным.

Зачем им данные еды? Да просто затем, что еду юзеры заказывают именно по тем адресам, по которым они реально живут, а не по тем, где формально прописаны. То есть если нужно будет прийти - адрес точный, на 100%, накладок не будет.
Если нужно будет получить доступ к переписке, не сомневайтесь - адрес эл.почты актуален.

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13
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Базовый микроскоп

Теперь повесточка заказным письмом точно дойдет. Возможно доставит ее курьер яндекс вместе с едой.

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6
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Сергей S.L.

Сотрудники с паническими атаками справиться не могут, какие тут данные.

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14
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Oleg Borisov

Лучший!)

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2
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Максим Горький

когда вся страна узнала сколько жрёт Красовский.

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8
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Василий Степанофф

я раньше думал, что Красовский педераст, а оказался просто пидор.

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2
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ELENA BELICHKOVA

:))))

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1
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Илитный Иксперт
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8
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Дмитрий Каверин

Опередил, только об этом подумал)

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1
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Masha Kovalyova

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше.
Дорогой Яндекс! Во-первых, это, очевидно, уже совсем бесполезно - ваша база лежит везде, где только может лежать, и копия есть уже у каждого, кому она может быть хоть как-то полезна. Во-вторых, нет, это не всё, что вам остается - вам ещё остается помогать людям справиться с нанесенным по вашей вине ущербом - а он может быть очень разнообразен, от мошенников до сталкинга и насилия.

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6
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Maksim Egorov

А чем конкретно тебе может помочь яндекс? Требовать помощи может каждый и это не плохо.
Но вот в этой ситуации - кажется абсурдом. Ну чем тут можно помочь? Выдать каждому новую квартиру с новым адресом?

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0
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purr purr

ну например

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0
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Denis Timofeev

Где мой купон на скидку?

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5
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Себастьян берейро

Ладно "еда" - относительно популярный сервис (тут кстати деливериклаб заиграл новыми красками)
Go такси надеюсь не вскроют.. Вот это трындец будет. Доверия к "конторе" теперь на минималках

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4
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Владислав Егоров

Платина же

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3
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LobioL

Ваши данные слили в сеть: ФИО, номер телефона, адрес проживания, сколько бабла ты слил на ЯндексЕду за 6 месяцев. (Там даже коды от домофонов есть)

Этими данными могут воспользоваться кто угодно, как угодно. (Я думаю для закладчиков эти данные теперь самое то, учитывая коды от домофонов)

Все, что сделала ЯндексЕда для пользователей - это извинилась и попросила простить. Никаких бонусов, никаких купонов, никаких бесплатных доставок для пострадавших. Просто «простите».

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3
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Антон Антонов

Кто-то тут не так давно говорил от чего вы так Яндекс хаете, а я говорил говнари они без комментариев. А тут на тебе, комментарии от Яндекса пришли :))

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0
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Базовый микроскоп

Просто интересно, после того как курьеры начали писать Z на рюкзаках, средний чек вырос?

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0
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Евгений Ларин

После этого давай до свидания

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2
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Себастьян берейро

Если соседи, семейная пара с 6 этажа потратили 30к 🧐🧐 а я только 1к на роллы, значит ли что она ужасно готовит? Или это я просто нищеброд

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2
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Максим Кольцов

и то и то скорей всего

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3
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Евгений Ларин

Хорошо ни разу не заказывал на домашний адрес у этих чудаков. Один раз было дело на работу и то курьер украл заказ

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2
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Gosoo Gosoo

Нашли виновных?

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2
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Базовый микроскоп

Это очень опасно, ведь понятно кто виноват)

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–1
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Михаил Зеленин

Лучше бы рассказали кто виновен в утечке

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2
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Евгений Разманов
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2
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Совместный татарин

Плюс 500 социаль плюс, двойной повышенный спрос на миска рис, кошка жена по подписка на Яндекс плюс в подарка

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1
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Aleksandr Re

Лучше напишите, как Красильщик написал бы - «Мы должны признать - мы провалились, как сервис».

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0
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Влад Т

Довелось пообщаться с поддержкой ЯндексЕды, на любой вопрос - ответ шаблоном. Удалили зачем-то профиль, хотя я этого не просил 🤷🏻‍♂️

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1
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memesismylife

Удалили для вашего блага что бы нервы себе не тратили читая эти шаблонные ответы

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2
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Чувствительный Денис
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1
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Чувствительный Денис

Ребята, вы даже не представляете сколько пар разрушили. Мне уже несколько человек сообщило о том, что спалили половинки за изменой :)

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2
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Сергей Галкин

Пусть нахуй идут.
Ножкам ив магаз и налом расчет

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1
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Илья Коваленко

Я надеюсь что мой сервисный сбор пойдёт на повышение ставок в баг баунти.
Теперь ещё забавнее его платить.
Может хоть промокоды дадите?

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1
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Следующий кофе

Пошёл ты в жопу Роман Маресов вместе со своей дырявой едой.

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Илья Попов

Извиняться - знак вежливости и облегчает всякие отношения. Не знаю как вы, но у меня стало теплее на душе.

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1
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Юности вольная птица

2-ой раз за квартал.

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Кигхриль Vselensky

Извините нас, пожалуйста.

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purr purr

Прикольно) Переезд и услуги риелтора оплатят?

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