И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

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Руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов написал в блоге компании пост с объяснениями, как произошла утечка, что делает компания сейчас и что предпримет в будущем, чтобы такого не повторилось.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. Роман Маресов глава «Яндекс.Еды»

Об утечке узнали 28 февраля, а 1 марта начали предупреждать о ней пользователей, чьи данные попали в открытый доступ. Утёкшая информация — адреса, номера телефонов, имена в том виде, в каком они указаны в сервисе, а также даты и время заказов.

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По словам Маресова, на карте, которую опубликовали в сети 22 марта, можно найти и другие данные — например, ФИО и адреса электронной почты. В сервисе считают, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний, которые оказались в открытом доступе.

Сейчас «Еда» пытается предотвратить распространение информации. Компания добивается блокировки сайтов, которые публикуют базу, а также связывается с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Февральская утечка — беспрецедентный случай для «Яндекса», который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путём. Роман Маресов глава «Яндекс.Еды»

Компания уменьшила количество сотрудников, у которых есть доступ к приватным данным, а саму информацию переносит в более защищённое хранилище.

«Еда» рассказала, что закрыла систему, через которую получили доступ к информации, провела полный аудит безопасности и теперь будет чаще проводить проверки.

В будущем «Еду» подключат к инструменту, который позволяет пользователям удалять свои данные из сервисов компании. Восстановить их потом не получится.

Также компания сообщила, что продолжает расследование утечки.