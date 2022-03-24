Еда
Вирусный алмаз

«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN Статьи редакции

Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.

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Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями.

В том числе компания начала связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на его использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей, открыть его нельзя даже с VPN.

Сайт с картой при попытке включить его с VPN
  • 1 марта «Яндекс. Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор». В тот же день «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».

#новость #яндекседа

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46 комментариев
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Stas Reshetnikov

Только что открыл сайт через тор браузер )))

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13
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Oleg Zhuravlev

Ссылочку ??

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0
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Юрий Б.

Чтобы Яндекс закрыл уже vc?

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Алексей Хистер

У меня в торе не открылось только что

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Dmitry Porkhaev

Там база всего 1.1гб в зипе, все кто надо уже скачали

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9
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hakhagmon

ну-ну, 1гб

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1
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Костик Клявиньш

ну архив с csv у них был на 1гб

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4
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ivan krapivin

это наверное только по вашим заказам

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12
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Костик Клявиньш

был бы я хотя бы толстый, шутка была бы смешнее

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2
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ivan krapivin

ок. это отдельная бд на Луку Сафронова

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4
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Dmitry Kiselev

Все уже и так знают, что его вскормил Макдональдс)

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0
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Alexander Shibaev

SQL по очевидным причинам занимает заметно больше места, нежели csv

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1
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Oleg Zhuravlev

А где бы скачать можно ссылочку ?

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Никита Стрелков

Вот я тоже об этом сразу подумал.

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1
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First Name

Теперь РКН узнает про разделегирование((

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4
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Вадим Д.

Да, зря им рассказали.

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За что нам это

Просто держишь домен не в РФ и всё.

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Джона уик

Че это такое?

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Anton Klinskih

Эта битва будет легендарной!

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4
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Александр Мирошниченко

Только что открыл))

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3
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Я никто и звать меня никак

У меня уже не открывается ни из Штатов ни из Европы )

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hakhagmon

188.114.96.7 s******a.org
добавь в hosts и все будет работать))

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3
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Слабый клуб

DNS еще не обновились, в секунду-минуту-час это не происходит

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Слабый клуб

Либо это подтянулась инфа из локального кэша dns

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0
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Nesterov Igor

А что с заголовком?

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Nikolay Schamberg

Его разделегировали

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9
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Василий Петров

Было б интересно узнать, как так произошло? Это технический сбой или кто-то угнал базу? Есть ли шанс, что например вскроется база Яндекс.Go? Есть ли шанс, что можно будет скачать базу с переписками на почте Яндекса?

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2
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Алексей Горячев

Это мы ещё их банк не видели)

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2
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Dimitri

Яндекс в очередной раз спровоцировал эффект Стрейзанд и теперь эта жалкая база данных будет доступна на 100500 ресурсах.

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2
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Рикардо Иванов

Ну создадут зеркало, а кто хотел - то уже сделал копию или waybackmachine посмотрит.

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1
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Mishka

Лол, кек. Похоже, "Яндекс.Диск можно удалить только с Виндой" 2.0

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1
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Илья Табак

Cvs на 1.5 гига все скачать успели?

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hakhagmon

нет, только 11гб sql дампа

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Илья Табак

Наебал

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hakhagmon
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Илья Табак

Забавно вышло, особенно с размером)

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hakhagmon

делить архив не бросим ))

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Umbrella Corporation

Сайт то работает))) Может через их говнобраузер и не работает

VPS в Польше

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Георгий Пришкин

Сайт их открывается и база доступна к скачиванию не через дропбокс

Заблочили называется, видимо не там они заблочили

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Брат Серёга
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Евгений Торанов

Прям победа

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hakhagmon

пусть яндекс теперь попробует остальные сайты найти))

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Vania Ivanov

Ваша итарми, гуглится за пару кликов

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Алексей Горячев

Черти они - вот и все

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D. Trump

«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN!

Если к заголовку поставить восклицательный знак, то это будет даже звучать как достижение! :D Восторг! Триумф!

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Rax034

Какой смысл блокировки сайта, который просто показывает что данные слиты и удалить личную инфу с него можно позвонив по телефону?

"Мы обосрались и наложили огромную кучу посреди площади, поэтому решили исправится и накрыли кучу газеткой, чтобы ее никто не видел"

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«Мы подвели людей, которые пользовались нашим сервисом»: «Яндекс.Еда» извинилась за «беспрецедентную» утечку данных Статьи редакции

И объяснила, как борется с ней сейчас и что будет делать потом.

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