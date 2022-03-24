«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN Статьи редакции
Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.
Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями.
В том числе компания начала связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.
Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на его использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей, открыть его нельзя даже с VPN.
- 1 марта «Яндекс. Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а 23 марта сайт в России заблокировал «Роскомнадзор». В тот же день «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Еды».
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Только что открыл сайт через тор браузер )))
Ссылочку ??
Чтобы Яндекс закрыл уже vc?
У меня в торе не открылось только что
Там база всего 1.1гб в зипе, все кто надо уже скачали
ну-ну, 1гб
ну архив с csv у них был на 1гб
это наверное только по вашим заказам
был бы я хотя бы толстый, шутка была бы смешнее
ок. это отдельная бд на Луку Сафронова
Все уже и так знают, что его вскормил Макдональдс)
SQL по очевидным причинам занимает заметно больше места, нежели csv
А где бы скачать можно ссылочку ?
Вот я тоже об этом сразу подумал.
Теперь РКН узнает про разделегирование((
Да, зря им рассказали.
Просто держишь домен не в РФ и всё.
Че это такое?
Эта битва будет легендарной!
Только что открыл))
У меня уже не открывается ни из Штатов ни из Европы )
188.114.96.7 s******a.org
добавь в hosts и все будет работать))
DNS еще не обновились, в секунду-минуту-час это не происходит
Либо это подтянулась инфа из локального кэша dns
А что с заголовком?
Его разделегировали
Было б интересно узнать, как так произошло? Это технический сбой или кто-то угнал базу? Есть ли шанс, что например вскроется база Яндекс.Go? Есть ли шанс, что можно будет скачать базу с переписками на почте Яндекса?
Это мы ещё их банк не видели)
Яндекс в очередной раз спровоцировал эффект Стрейзанд и теперь эта жалкая база данных будет доступна на 100500 ресурсах.
Ну создадут зеркало, а кто хотел - то уже сделал копию или waybackmachine посмотрит.
Лол, кек. Похоже, "Яндекс.Диск можно удалить только с Виндой" 2.0
Cvs на 1.5 гига все скачать успели?
нет, только 11гб sql дампа
Наебал
Забавно вышло, особенно с размером)
делить архив не бросим ))
Сайт то работает))) Может через их говнобраузер и не работает
VPS в Польше
Сайт их открывается и база доступна к скачиванию не через дропбокс
Заблочили называется, видимо не там они заблочили
Прям победа
пусть яндекс теперь попробует остальные сайты найти))
Ваша итарми, гуглится за пару кликов
Черти они - вот и все
«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN!
Если к заголовку поставить восклицательный знак, то это будет даже звучать как достижение! :D Восторг! Триумф!
Какой смысл блокировки сайта, который просто показывает что данные слиты и удалить личную инфу с него можно позвонив по телефону?
"Мы обосрались и наложили огромную кучу посреди площади, поэтому решили исправится и накрыли кучу газеткой, чтобы ее никто не видел"