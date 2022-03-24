«Яндекс.Еда» добилась полной блокировки сайта с данными клиентов — его нельзя открыть даже с VPN!

Теперь он станет полностью недоступным для пользователей.

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Об этом «Яндекс.Еда» рассказала vc.ru. 24 марта компания извинилась перед пользователями из-за утечки данных и рассказала, как борется с её последствиями.

В том числе компания начала связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

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Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при котором владелец домена теряет право на его использование. В результате сайт становится недоступным для пользователей, открыть его нельзя даже с VPN.

Сайт с картой при попытке включить его с VPN