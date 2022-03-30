Клиенты «Яндекс.Еды» сообщили о подаче коллективного иска из-за утечки своих данных Статьи редакции
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
- Клиенты обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил директор по правовым вопросам юридической Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы заявителей.
- В иске участвуют 33 пользователя сервиса. По словам Фельдмана, еще около 300 человек отправили заявки, чтобы присоединиться к иску.
- Предмет спора — право требования компенсации морального вреда в связи с нарушением п. 2 ст. 17 закона «О персональных данных». Заявители требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого. Точную сумму определит суд с учётом обстоятельств.
- В пресс-службе суда уточнили, что иск пока не зарегистрирован. В «Яндекс.Еде» пока не ответили на запрос издания.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адреса электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 24 марта сервис добился полной блокировка сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
В этом году неожиданно актуальным для российского бизнеса оказался опыт стран, на протяжении многих лет живущих под санкциями. Именно он демонстрирует, что развиваться можно независимо от ограничений, наложенных другими государствами.
Лучший VPN – когда свой, и причин тому много: сторонние сервисы могут мониторить ваш трафик и хранить логи, скорость их бывает невысокой, встречаются проблемы оплаты и блокировки зарубежных VPN, частые капчи из-за спорной репутации IP адресов. Рассмотрим краткую инструкцию по быстрой настройке собственного VPN.
Больше всего данных о себе мы отдаем браузеру. Без опасений сохраняем пароли, данные банковских карт, подгружаем важные документы и фотографии. Логично, что именно эта площадка вызывает у злоумышленников интерес и ярое желание воспользоваться нашей доверчивостью. Для этого они создают вредоносные браузерные расширения или вносят изменения в уже…
Возможно, это однодневный эффект.
Им же уже 100 тысяч штрафа выписали? Куда больше то, ну?
А людям с этого что?
Они данные собирают, делают на этом бизнес, данные утекли, их косяк, пусть платят. Я бы по 100 тысяч додрала затребовала
И кстати, на гос органы так же надо бы подавать в суд. Тоже утекает все подряд
кстати, на гос органы так же надо бы подавать в суд
Что-то вы разогнались, может вам ещё и сахару с бумагой в магазины завести?
Действительно.
Для них это и так сумма большая!
Удивительно по-божески просят. Даже как-то маловато. Сейчас и суммы побольше удовлетворяют.
А вообще я не понимаю, как в Святойъ Русиъ могли появиться коллективные иски, эта мерзкая калька с Запада. Что дальше?! Однополые браки?!
Коллективный свальный грех же
Шведские семьи
Промокод на 200р дадут
Ещё извинятся, пообещают вернуться с новостями, а потом заблочат акк
Кстати, они сейчас очень охотно удаляют аккаунты.
Как мартышки, под копирку, но удаляют. У меня аж выискали аккаунт 2018 года какой-то.
Даже его не дадут увы
Писал в Сетевые свободы по иску после статьи на vc, забанили меня 😂
А ты правда думаешь, что кто то имеет право сам твои данные собрать и от твоего имени пойти в суд?
Звучит так, как будто ты сам не особо хочешь что то делать, но до других до****я на ровном месте.
Чисто барин, пришёл к юристам, которые БЕСПЛАТНО, готовы организовывать процесс, сразу с «что будем с этим делать?», будто ты им по 1ляму отваливаешь каждый месяц, за их работу…
Прям вымораживают такие люди
А что они хотят? Скриншот текстовой базы? То, с чего можно было делать скриншоты потёрли. Они же занимаются делом, коллективно, должен быть план
Скажем так, это не единственный сайт с этими данными, на этом же домене с другой доменной зоной был такой же сайт ещё пару дней назад, сейчас хз.
Как минимум не этично распространять кому то инфу о таком сайте, как максимум возможно и противозаконно.
Это твои перс. данные и уж найти сайт и зафиксировать скрином нарушение твоих прав можно самому, это не колоссальные усилия. Мое мнение, не более
Я, как истец, ниче не знаю ни про какие базы, разве нет? Да и csv если скрин сделаю, каковы шансы, что не скажут, что я сам этот текст настрочил.
Но я точно знаю, что данные мои слили. На saverudata они были. Saverudata больше нет.
Разве не их задача всё в одном месте собрать и инструкции раздать что делать? Тут сила в количестве истцов наверняка, я думаю. А с таким подходом много не наберёшь, имхо
Ты предлагаешь какому то кругу лиц, наделать скринов данных 3х лиц и хранить их у себя ? Или распространять ссылку на сайт с данными 3х лиц по запросу? Я правильно понял тебя?
Хочешь чтоб и их судили потом?
Проблема не в том, чтобы наделать скриншотов, а в том, что их нужно нотариально заверить.
Всю пачку им сразу заверить, не?
Ну ок, если реально есть нюансы, что по-другому никак, могли объяснить это следующим сообщением и я пошёл бы делать все как надо и заверять
А разница какая, я доверенность дам, чтобы они скрины делали, или я скрин сделаю и им пришлю? Храниться все равно будет у них. Проверять инфу со скрина они все равно будут
Например, я сделал скрин и меня не просили им его передавать на данный момент. И разница как раз в доверенности, например?
Думаю стоит закрыть этот пустой треп, тебе не ценны свои данные, ты не готовы из за них ничего делать. Все должны сделать за тебя.
Ну и ещё раз повторюсь, так вести переписки с людьми, которые не против тебе помочь… я б тоже забанил)
Ладно, с бесполезными я тогда может на эмоциях погорячился. Был не прав. Всего вам
Даже вот как. Я со своими проблемами прихожу к юристам, они мне отвечают, мы тебе помочь не можем, помоги себе сам. Как, что, куда, я как обыватель понятия не имею. В чем проблема доверенность составить и дальше они от имени истцов делают свои скрины?
И правильно сделали, с таким гонором уже после первого сообщения можно отправлять париться.
В первом сообщении что не так, скажите? Простой вопрос. Поздороваться забыл?
Если у них получится - предлагаю остальным тоже собраться. Нужно как-то уже наказывать за утечку данных. А то им всегда это сходит с рук
Так это, никто не мешает ещё вступить в их ряды.
Я согласен взять акциями Яндекса, чтобы не сильно вредить компании в сложной ситуации. 50 акций и будем считать дело улажено.
Почему 100.000, а не 100.000.000. проблема в том что, суд скажет 100.000 это много, вот вам по 5.000 и расходитесь. Но если эти данные попадут каким то плохим людям в руки. То для начала вас замучают звонками, ну а потом кто то придет домой к вам и скажет здесь проживает такой то такой то, да, открывайте, на вас долг висит в банке я судебный пристав, пришел за вашим имуществом.
Давно уже пора наказывать лаптей, сливающих ПДн, нужно ещё больше взыскивать, чтобы не повадно было.
.
Мне нравится
Интересно как 🤔
Так, а где-то можно проверить себя на наличие слитого адреса?
По хорошему Яша должен сам пойти на мирную и заплатить для своей же испорченной репутации. Хоть какой-то пиар в этой истории
Так и быть, я не буду подавать иск, за то, что все узнали что я купил тут бургер.) Все прям агенты ФСБ я смотрю
Да кому ваши данные вообще нужны😂😎 Мания величия. Или фобия. Дурдом