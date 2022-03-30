Куда вложить рубль в 2022

Мы никогда не даем инвестиционных советов. Но перечислим способы, которые на взгляд наших аналитиков помогут вам если не заработать, то хотя бы не потерять свои сбережения в сложный для нас всех момент. Вооружайтесь знаниями и, главное, – без паники.