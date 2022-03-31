«Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже и планирует продать бизнес в Лондоне — Bloomberg Статьи редакции
Компания открыла европейские подразделения в 2021 году.
- Yango Deli «изучает стратегические изменения» для своего бизнеса в Великобритании и Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к обсуждению источники. Компания изучает «продажу своего бизнеса в Лондоне и закрытие французского подразделения».
- Рынок гиперлокальной доставки в Лондоне ёмкий и конкурентный, заявил Forbes представитель «Яндекс.Лавки». Но компания «наблюдает серьёзный интерес к её британскому бизнесу со стороны конкурентов и инвесторов, рассматривает разные варианты развития». Например, у «Яндекса» есть опыт развития сервиса по франшизе на других рынках. Также Yango Deli в Лондоне показывает «хорошую динамику».
- В Париже компания действительно приостановит операции, решение принято ещё в начале февраля. «Это был пилотный проект с небольшим количеством дарксторов, и он не оправдал наших внутренних ожиданий», — сказал представитель «Лавки».
- «Лавка» начала работать в Париже в августе 2021 года под брендом Yango Deli, в Лондоне — в октябре 2021 года.
1638 просмотров
Минцифры предложило снизить налог для малого бизнеса в сфере ИТ на «упрощёнке» до 1% Статьи редакции
Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.
Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком Статьи редакции
А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.
Такси-сервис «Ситимобил» закроется 15 апреля Статьи редакции
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
Заказчик не планирует платить
Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
У Proton сбой: пользователи VPN-сервиса сообщили о проблемах с подключением и загрузкой страниц Статьи редакции
Пользователи ProtonVPN в разных странах сообщают о проблемах с подключением к сервису.
Прикрыли лавочку
Ничего,закроют в Париже,откроют в Воронеже!
"Пизже,чем в Париже,чем в Париже,пизже!"(с)
Ну это очевидно. Это видно по рейтингам в сторах. Следующей будет Янго в ЕС
Очевидно, что есть проблемы с денежными потоками
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Жаль ... так хочется что бы все работало
Чича купит, не пропадут))
«наблюдает серьёзный интерес к её британскому бизнесу со стороны конкурентов и инвесторов, рассматривает разные варианты развития»
белая девочка и пять негров.jpeg