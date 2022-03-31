Еда
Маша Цепелева

«Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже и планирует продать бизнес в Лондоне — Bloomberg Статьи редакции

Компания открыла европейские подразделения в 2021 году.

  • Yango Deli «изучает стратегические изменения» для своего бизнеса в Великобритании и Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к обсуждению источники. Компания изучает «продажу своего бизнеса в Лондоне и закрытие французского подразделения».
  • Рынок гиперлокальной доставки в Лондоне ёмкий и конкурентный, заявил Forbes представитель «Яндекс.Лавки». Но компания «наблюдает серьёзный интерес к её британскому бизнесу со стороны конкурентов и инвесторов, рассматривает разные варианты развития». Например, у «Яндекса» есть опыт развития сервиса по франшизе на других рынках. Также Yango Deli в Лондоне показывает «хорошую динамику».
  • В Париже компания действительно приостановит операции, решение принято ещё в начале февраля. «Это был пилотный проект с небольшим количеством дарксторов, и он не оправдал наших внутренних ожиданий», — сказал представитель «Лавки».
  • «Лавка» начала работать в Париже в августе 2021 года под брендом Yango Deli, в Лондоне — в октябре 2021 года.

#новость #яндекс

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6 комментариев
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Евгений Кузнецов

Прикрыли лавочку

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денис кравцов

Ничего,закроют в Париже,откроют в Воронеже!
"Пизже,чем в Париже,чем в Париже,пизже!"(с)

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Антон Штадлер

Ну это очевидно. Это видно по рейтингам в сторах. Следующей будет Янго в ЕС
Очевидно, что есть проблемы с денежными потоками

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Игорь Крафт

Жаль ... так хочется что бы все работало

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Андрей Захаров

Чича купит, не пропадут))

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Dima Kurilov

«наблюдает серьёзный интерес к её британскому бизнесу со стороны конкурентов и инвесторов, рассматривает разные варианты развития»
белая девочка и пять негров.jpeg

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