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Еда
Ануш Алексанян

Поставщики меняются, цены растут пока на 15-30%: что происходит в общепите спустя шесть недель «спецоперации» Статьи редакции

Многие проблемы всё ещё решаются «на ходу», но уже появились пределы, в которых рестораны, кафе, бары и кофейни стараются удерживать рост цен.

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В начале марта российские заведения общепита, когда говорили о наступившем кризисе, уже считали его более серьёзным, чем в 2014 году. С тех пор прошёл месяц — и некоторые рестораторы пришли к первым выводам, что нужно делать и как поступать.

Пока цены продолжают меняться в зависимости от проблем с поставками, косвенных проблем вроде дефицита чековой ленты и курса валюты. Причём они могут как расти, так и падать, как в некоторых кофейнях. Говоря о том, на сколько могут вырасти цены для клиентов, многие говорят о росте на треть и считают, что этого будет пока достаточно.

Рецепты корректируются, а порции уменьшаются

Ресторан «Марчеллис» привозит из Италии томаты в собственном соку, артишоки, каперсы, оливковое масло, оливки и маслины. Почти вся линейка консервации — это импорт, говорит бренд-шеф «Марчеллис»Никита Шачнев. На фоне «спецоперации» начались сбои в графике поставок: какие-то продукты задержались на таможне, другие нельзя было купить из-за дефицита. Поэтому цены выросли почти на все категории товаров.

Как сдерживать цены в ресторане, решаем в режиме «здесь и сейчас». Приходится перестраиваться, разрабатывать новые блюда и пересматривать ассортимент. Некоторые рецепты уже скорректированы, другие будут меняться в ближайшее время с учётом изменения цен на рынке.

Никита Шачнев
бренд-шеф «Марчеллис»

Некоторые категории «Марчеллис» заменит продуктами собственного приготовления — например, вяленые томаты, которые поставлялись из Италии. В том числе ресторан планирует расширить производство соусов. По словам Шачнева, этот процесс непростой, но выполнимый.

Есть и другие продукты, которые можно смело заменить российскими, добавляет он. Это зелень, мясные деликатесы и сыры, на которые «Марчеллис» перешел уже давно.

Выбор на российском рынке достаточно большой, и с каждым годом расширяется, а вместе с тем растет и качество. Но от всех импортных продуктов отказаться невозможно, поскольку нет аналогов. Это касается томатов в собственном соку, маслин, оливок, оливкового масла.

Никита Шачнев
бренд-шеф «Марчеллис»

Сеть быстрого питания Stardogs привозит из Европы специи, загустители для производства булочек и оболочки для колбас. В начале марта поставщики компании сообщили, что запасов этих продуктов у них хватит примерно на два-три месяца, а цены по ним подскочили уже на 15%.

Дальнейшая ситуация неясна, более длинные маршруты доставки могут повысить логистические наценки, говорит директор по маркетингу Stardogs Кирилл Пролеев. Сейчас заведению приходится снижать граммовку и уменьшать порции, чтобы компенсировать подорожание продуктов.

Стараемся не допустить роста цен на прилавке выше 30%. Но помимо продуктов, мы также используем импортное оборудование. Мы не знаем производят ли в России, например, кварцевые трубки для тостеров, которые подогревают наши булочки. Сейчас ищем альтернативы. Цены на упаковочные материалы тоже растут. Как выяснилось, в России не производят картон. Мы его привозили в основном из Финляндии, а поставщики заявили о повышении цен на 50%.

Кирилл Пролеев
директор по маркетингу Stardogs Кирилл Пролеев

Цены на кофе меняются каждую неделю

Ещё в начале марта импортёры кофе предупредили о возможных проблемах с его доставкой в Россию — логистика стала сложней и дороже из-за санкций и обвала рубля. Сеть кофеен Camera Obscura закупает кофе раз в неделю и каждый раз по разным ценам из-за курса валют. В какой-то момент кофе стоил практически вдвое дороже, чем в начале 2022 года, рассказали в компании.

Зёрна для обжарки мы закупаем у KLD в Москве. Это кофе из Эфиопии, Кении, Бразилии, Гондураса и Колумбии. Сейчас мы [по сравнению с пиком] снизили стоимость зерна в интернет-магазине на 20% и уменьшили наценку на него в опте. Но в кофейнях сдержать цены не удалось, напитки и десерты подорожали на 30%.

Анатолий Колягин

генеральный директор производства Camera Obscura Coffee

В цене выросли сахар и растительное молоко, поэтому от некоторых позиций пришлось отказаться и перейти к безлактозным продуктам местных производителей — например, Plan B и Nemoloko. В том числе подорожали одноразовые стаканчики и кассовая лента, говорят в Camera Obscura.

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Ещё в начале марта запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, писал РБК. Стоимость рулона подорожала в 3,6 раза — до 250 рублей. Тогда ФНС обещала временно не штрафовать продавцов за отсутствие бумажного чека.

С дефицитом кассовой ленты столкнулась также сеть Cofix, поэтому компания решила заменить бумажные чеки на электронные. В компании рассказали о задержках с поставками контейнеров из европейских портов после 24 февраля и росте цен почти на все продукты — от 5% до 50%.

Cofix – сеть доступных кофеен, и мы всегда работали над оптимизацией затрат. Но нужно понимать, что в нынешних условиях эта возможность ограничена, и у нас не останется другого выхода, кроме нового повышения цен. Прогнозы делать сложно, всё будет зависеть от наличия сырья на рынке и его закупочной стоимости.

Алексей Семёнов.
руководитель отдела цепочек поставок Cofix

У кофеен ABC Coffee Roasters проблем с поставками пока нет: компания закупает зелёное зерно, запасы которого ещё сохранились у поставщиков. Тем не менее, кофейня уже подняла цены на некоторые напитки на 10-20% и пересмотрела часть меню. В летнем сезоне, например, придётся отказаться от сока юдзу, цена которого выросла с 7000 до 25 000 рублей.

На случай дефицита мы подготовили антикризисное меню, так как поставщики говорят, что некоторые товары исчезнут с рынка. Мы всё-таки надеемся, что логистические цепочки перестроятся и найдутся способы привести все товары. Но если возникнут перебои будем использовать локальные продукты или покупать их у стран Азии и Ближнего Востока — например, травы и цветки.

Софья Раснер
соосновательница ABC Coffee Roasters

Бурбон не привозят, а ром стал сильно дороже

После начала «спецоперации» импортеры алкоголя приостановили поставки в Россию, в том числе крупнейшие Simple и Luding. 1 марта компании возобновили отгрузки, но цены скорректировали с учетом скачка курса валют. Например, стоимость вин поднялась на 15%.

Во время приостановки поставок некоторая продукция подорожала на 30%, говорит управляющая Mitzva Bar Ольга Михайлова. Уже через неделю остатки алкоголя дистрибьюторы начали продавать по новой цене, но часть напитков, например, бурбон, так до бара и не доехала. В Россию его уже не будут ввозить, последнюю партию так и не пропустили через границу, рассказывает Михайлова.

Весь алкоголь, на котором строилась работа Mitzva, был импортный. У нас еврейский бар, и многая продукция концептуально должна быть привезена из-за границы. Например, специи. А алкоголь у нас собран со всего мира — Израиль, США, Англия, Италия. От всего мы отказаться не можем, но какие-то напитки заменим. Например, водку можно найти такого же качества и по доступной цене. А вот бурбон в России не делают. Его, как и выдержанного рома, в ближайшие три года у нас точно не появится. Поэтому ром мы оставили тот же, хоть он теперь стоит сильно дороже.

Ольга Михайлова
управляющая Mitzva Bar

Меню кухни не изменилось, хотя себестоимость подлетела минимум на 20-25%, говорит Михайлова. Ценник в баре удаётся сдержать за счёт поиска альтернативы, но стоимость коктейлей в Mitzva уже выросла на 15%.

#общепит #импорт

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8 комментариев
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Ilya Zykov

Цены на кофе немного отскочили на снижении курса доллара, но никого это не должно успокаивать. Проблемы с поставками как были так и остаются. У поставщиков зеленки в РФ склады по коммерческой Бразилии почти пусты. Самое время закупиться кофе уже сейчас.
Последующие партии идут с повышением бакса на 3 за кг зеленого зерна. Стабильные поставки пока ожидаются с августа. Но это тоже, бабка надвое сказала. В ближайшее время по кофе сократится ассортимент и снова вырастут цены.

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Daniil Levi

вы в теме кофе? подскажите, что взять домой для кофемашины
раньше покупал italcaffe, был более чем доволен

какие бренды смотреть?

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Max Krou

Прям тыжкофейщик. Вы программист? почините утюг. Вы финансовый директор? в каком банке положить тыщу на вклад? Вы занимаетесь закупками кофе? какой кофе домой купить?

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Ilya Zykov

Ну ты спросил рекомендацию у сотрудника чайно-кофейной компании. Я сейчас порекомендую и тут куча минусовальщиков прибежит :)))
Так что, просто от души порекомендую брать продукты местных обжарщиков, они в большинстве ничем не хуже. При этом свежее, что важно для кофе.
Надо чтобы было похоже на italcaffe? Я так понимаю у них эпрессо-смеси в основном. Ну и смотри эспрессо-смесь. Только учти, что то что у них называется средней обжаркой, у местных будет скорее темной. Если на пачке указывалось соотношение арабики и робусты, подбирай такое же.
Если будет трудно определится пиши в личку.

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Daniil Levi

Предлагаю делать ставки, сколько будет стоить гамбургер после открытия макдака. Был 50-55р

Моя ставка - 65-70р

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Oleg Arkhangelsky

Франшизные макдаки до сих пор работают. Там как?

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Влад Смирнов

61 руб. на Ленинградском вокзале в Москве

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Юрий Б.

привозит из Италии
 привозит из Европы
а продуктовое эмбарго уже не работает?

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