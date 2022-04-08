Поставщики меняются, цены растут пока на 15-30%: что происходит в общепите спустя шесть недель «спецоперации» Статьи редакции
Многие проблемы всё ещё решаются «на ходу», но уже появились пределы, в которых рестораны, кафе, бары и кофейни стараются удерживать рост цен.
В начале марта российские заведения общепита, когда говорили о наступившем кризисе, уже считали его более серьёзным, чем в 2014 году. С тех пор прошёл месяц — и некоторые рестораторы пришли к первым выводам, что нужно делать и как поступать.
Пока цены продолжают меняться в зависимости от проблем с поставками, косвенных проблем вроде дефицита чековой ленты и курса валюты. Причём они могут как расти, так и падать, как в некоторых кофейнях. Говоря о том, на сколько могут вырасти цены для клиентов, многие говорят о росте на треть и считают, что этого будет пока достаточно.
Рецепты корректируются, а порции уменьшаются
Ресторан «Марчеллис» привозит из Италии томаты в собственном соку, артишоки, каперсы, оливковое масло, оливки и маслины. Почти вся линейка консервации — это импорт, говорит бренд-шеф «Марчеллис»Никита Шачнев. На фоне «спецоперации» начались сбои в графике поставок: какие-то продукты задержались на таможне, другие нельзя было купить из-за дефицита. Поэтому цены выросли почти на все категории товаров.
Некоторые категории «Марчеллис» заменит продуктами собственного приготовления — например, вяленые томаты, которые поставлялись из Италии. В том числе ресторан планирует расширить производство соусов. По словам Шачнева, этот процесс непростой, но выполнимый.
Есть и другие продукты, которые можно смело заменить российскими, добавляет он. Это зелень, мясные деликатесы и сыры, на которые «Марчеллис» перешел уже давно.
Сеть быстрого питания Stardogs привозит из Европы специи, загустители для производства булочек и оболочки для колбас. В начале марта поставщики компании сообщили, что запасов этих продуктов у них хватит примерно на два-три месяца, а цены по ним подскочили уже на 15%.
Дальнейшая ситуация неясна, более длинные маршруты доставки могут повысить логистические наценки, говорит директор по маркетингу Stardogs Кирилл Пролеев. Сейчас заведению приходится снижать граммовку и уменьшать порции, чтобы компенсировать подорожание продуктов.
Цены на кофе меняются каждую неделю
Ещё в начале марта импортёры кофе предупредили о возможных проблемах с его доставкой в Россию — логистика стала сложней и дороже из-за санкций и обвала рубля. Сеть кофеен Camera Obscura закупает кофе раз в неделю и каждый раз по разным ценам из-за курса валют. В какой-то момент кофе стоил практически вдвое дороже, чем в начале 2022 года, рассказали в компании.
В цене выросли сахар и растительное молоко, поэтому от некоторых позиций пришлось отказаться и перейти к безлактозным продуктам местных производителей — например, Plan B и Nemoloko. В том числе подорожали одноразовые стаканчики и кассовая лента, говорят в Camera Obscura.
Ещё в начале марта запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, писал РБК. Стоимость рулона подорожала в 3,6 раза — до 250 рублей. Тогда ФНС обещала временно не штрафовать продавцов за отсутствие бумажного чека.
С дефицитом кассовой ленты столкнулась также сеть Cofix, поэтому компания решила заменить бумажные чеки на электронные. В компании рассказали о задержках с поставками контейнеров из европейских портов после 24 февраля и росте цен почти на все продукты — от 5% до 50%.
У кофеен ABC Coffee Roasters проблем с поставками пока нет: компания закупает зелёное зерно, запасы которого ещё сохранились у поставщиков. Тем не менее, кофейня уже подняла цены на некоторые напитки на 10-20% и пересмотрела часть меню. В летнем сезоне, например, придётся отказаться от сока юдзу, цена которого выросла с 7000 до 25 000 рублей.
Бурбон не привозят, а ром стал сильно дороже
После начала «спецоперации» импортеры алкоголя приостановили поставки в Россию, в том числе крупнейшие Simple и Luding. 1 марта компании возобновили отгрузки, но цены скорректировали с учетом скачка курса валют. Например, стоимость вин поднялась на 15%.
Во время приостановки поставок некоторая продукция подорожала на 30%, говорит управляющая Mitzva Bar Ольга Михайлова. Уже через неделю остатки алкоголя дистрибьюторы начали продавать по новой цене, но часть напитков, например, бурбон, так до бара и не доехала. В Россию его уже не будут ввозить, последнюю партию так и не пропустили через границу, рассказывает Михайлова.
Меню кухни не изменилось, хотя себестоимость подлетела минимум на 20-25%, говорит Михайлова. Ценник в баре удаётся сдержать за счёт поиска альтернативы, но стоимость коктейлей в Mitzva уже выросла на 15%.
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Последующие партии идут с повышением бакса на 3 за кг зеленого зерна. Стабильные поставки пока ожидаются с августа. Но это тоже, бабка надвое сказала. В ближайшее время по кофе сократится ассортимент и снова вырастут цены.
вы в теме кофе? подскажите, что взять домой для кофемашины
раньше покупал italcaffe, был более чем доволен
какие бренды смотреть?
Прям тыжкофейщик. Вы программист? почините утюг. Вы финансовый директор? в каком банке положить тыщу на вклад? Вы занимаетесь закупками кофе? какой кофе домой купить?
Ну ты спросил рекомендацию у сотрудника чайно-кофейной компании. Я сейчас порекомендую и тут куча минусовальщиков прибежит :)))
Так что, просто от души порекомендую брать продукты местных обжарщиков, они в большинстве ничем не хуже. При этом свежее, что важно для кофе.
Надо чтобы было похоже на italcaffe? Я так понимаю у них эпрессо-смеси в основном. Ну и смотри эспрессо-смесь. Только учти, что то что у них называется средней обжаркой, у местных будет скорее темной. Если на пачке указывалось соотношение арабики и робусты, подбирай такое же.
Если будет трудно определится пиши в личку.
Предлагаю делать ставки, сколько будет стоить гамбургер после открытия макдака. Был 50-55р
Моя ставка - 65-70р
Франшизные макдаки до сих пор работают. Там как?
61 руб. на Ленинградском вокзале в Москве
привозит из Италии
привозит из Европы
а продуктовое эмбарго уже не работает?