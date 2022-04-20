Еда
Рая Хачатрян

Danone прекратила импорт в Россию растительного молока Alpro Статьи редакции

И минеральной воды Evian.

  • Компания объявила, что решила переориентировать российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Ей принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Простоквашино», а также «Тёма», Bebelac, Nutricia и другие.

  • Danone также добавила, что остановит новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов. В 2021 году компания потратила 3 млрд рублей на рекламу в стране.

  • Французский производитель отказался получать дивиденды и прибыль с российского рынка — её пожертвуют организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.
  • 5 апреля компания исключила полноценный уход из страны. «Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — сообщили в Danone.

#новость

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12 комментариев
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Aleksey Bobkov

Электорат такое не употребляет

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Олег Павлов

Очень удачно, при пристрастие к латте на банановом у меня ушло в том году, резко стало слишком сладко, может ковид вкусы изменил)

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Mishka

Да насрать на этот ваш Beyond Meat, тут хоть какой-то meat бы пожевать (с)

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Владимир Кондратьев

переходи на глясе.

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Anderson Silva

Растишка мне не помог. Я не вырос.😞

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evilnw

Его применяют внутривенно.

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Makar Homenko

Ой-ой а его кто-то пьёт? Оно же не вкусное!

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Oleg Nikolenko

Есть немало людей с непереносимостью лактозы. Ну и о вкусах не спорят

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Makar Homenko

Вроде же есть настоящее безлактозное? Или я не прав?

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Сергей Я

Да, есть. Alpro это для хипстеров.

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TLGM x Event

Мм... Данон

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Амидв Ваджранга

Рисовое было вкусное в кофе.

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