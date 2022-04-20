Danone прекратила импорт в Россию растительного молока Alpro Статьи редакции
И минеральной воды Evian.
Компания объявила, что решила переориентировать российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Ей принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Простоквашино», а также «Тёма», Bebelac, Nutricia и другие.
Danone также добавила, что остановит новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов. В 2021 году компания потратила 3 млрд рублей на рекламу в стране.
- Французский производитель отказался получать дивиденды и прибыль с российского рынка — её пожертвуют организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.
- 5 апреля компания исключила полноценный уход из страны. «Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — сообщили в Danone.
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Очень удачно, при пристрастие к латте на банановом у меня ушло в том году, резко стало слишком сладко, может ковид вкусы изменил)
Да насрать на этот ваш Beyond Meat, тут хоть какой-то meat бы пожевать (с)
переходи на глясе.
Растишка мне не помог. Я не вырос.😞
Его применяют внутривенно.
Ой-ой а его кто-то пьёт? Оно же не вкусное!
Есть немало людей с непереносимостью лактозы. Ну и о вкусах не спорят
Вроде же есть настоящее безлактозное? Или я не прав?
Да, есть. Alpro это для хипстеров.
Мм... Данон
Рисовое было вкусное в кофе.