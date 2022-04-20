Среди возможных покупателей — другой петербургский сервис «Dostaевский».

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Петербургский сервис доставки еды «2 Берега» может купить «Кухню на районе», пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к VK и «2 Берегам». По их словам, совместное предприятие «Сбера» и VK «O2O Холдинг» может бесплатно передать «2 Берегам» свой сервис с доплатой на его развитие.

Источник, близкий «O2O Холдинг», опроверг информацию о доплате и добавил, что на актив есть три-четыре потенциальных покупателя. Один из претендентов — другой петербургский сервис доставки «Dostaевский», заявил собеседник Forbes, близкий к «Кухне на районе».

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Кроме Санкт-Петербурга, «2 Берега» работает в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске и Великом Новгороде. По словам собеседника Forbes в одном из венчурных фондов, сервис известен тем, что скупает убыточные активы: например, сети ресторанов «Две палочки» и пиццерий Ollis.

В январе 2021 «Фонтанка» писала, что после покупки «2 Берега» закрыли большую часть точек: остались только две пиццерии Ollis из 15 и два ресторана «Две палочки» из восьми. По словам одного из собеседников издания, сервис не знал как развивать купленные бизнесы.

Покупка «Кухни на районе» позволит «2 Берегам» выйти на московский рынок dark kitchens, считает принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко. У сервиса, возможно, есть такой актив в Санкт-Петербурге: в 2021 году торговый знак сервиса доставки еды «Готово» перешёл одному из франчайзи «2 Берегов».

О решении VK и «Сбера» продать «Кухню на районе» сообщило в конце марта РБК. По словам источников издания, среди потенциальных покупателей был также «Яндекс».

В сервисах «2 Берега» и «Dostaевский» не ответили на запрос Forbes. Представители VK и «Сбер» отказались от комментариев.