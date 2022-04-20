«Сбер» и VK обсуждают продажу «Кухни на районе» сервису доставки «2 Берега» — Forbes Статьи редакции
Среди возможных покупателей — другой петербургский сервис «Dostaевский».
Петербургский сервис доставки еды «2 Берега» может купить «Кухню на районе», пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к VK и «2 Берегам». По их словам, совместное предприятие «Сбера» и VK «O2O Холдинг» может бесплатно передать «2 Берегам» свой сервис с доплатой на его развитие.
Источник, близкий «O2O Холдинг», опроверг информацию о доплате и добавил, что на актив есть три-четыре потенциальных покупателя. Один из претендентов — другой петербургский сервис доставки «Dostaевский», заявил собеседник Forbes, близкий к «Кухне на районе».
Кроме Санкт-Петербурга, «2 Берега» работает в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске и Великом Новгороде. По словам собеседника Forbes в одном из венчурных фондов, сервис известен тем, что скупает убыточные активы: например, сети ресторанов «Две палочки» и пиццерий Ollis.
В январе 2021 «Фонтанка» писала, что после покупки «2 Берега» закрыли большую часть точек: остались только две пиццерии Ollis из 15 и два ресторана «Две палочки» из восьми. По словам одного из собеседников издания, сервис не знал как развивать купленные бизнесы.
Покупка «Кухни на районе» позволит «2 Берегам» выйти на московский рынок dark kitchens, считает принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко. У сервиса, возможно, есть такой актив в Санкт-Петербурге: в 2021 году торговый знак сервиса доставки еды «Готово» перешёл одному из франчайзи «2 Берегов».
О решении VK и «Сбера» продать «Кухню на районе» сообщило в конце марта РБК. По словам источников издания, среди потенциальных покупателей был также «Яндекс».
В сервисах «2 Берега» и «Dostaевский» не ответили на запрос Forbes. Представители VK и «Сбер» отказались от комментариев.
- «Кухня на районе» основана в 2017 году. «О2О Холдинг» купил больше 80% сервиса в конце сентября 2020 года. По данным «Контур. Фокуса», выручка компании в 2020 году составила 2,4 млрд рублей, чистый убыток — 1,3 млрд рублей.
- В декабре 2021 года Герман Греф сообщил, что «Сбер» продаст часть компаний из экосистемы. 11 марта «Ситимобил» (принадлежит «О2О Холдинг») объявил о закрытии.
- Но в день закрытия, 15 апреля, холдинг сообщил, что продаёт технологическую платформу «Ситимобила», бренд и каналы привлечения клиентов петербургской компании People & People — владельцу «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.
Где брать бесплатные шрифты и что прочитать о кириллице — советует преподаватель курса «InDesign. Техника работы» Ник Недашковский.
Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup) спроектировал и разработал C++. Он также написал ряд книг об этом языке и больше ста научных статей. В интервью Evrone он рассказал, что думает о разнице между задуманным С++ и тем, как его используют сейчас, а также сообщил, что нового будет в новых версиях.
Инструкция по визуалу во «ВКонтакте» для предпринимателей и маркетологов от Студии Чижова. Рассказываем про отличия от Instagram* и даем практические рекомендации.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
Какой *Ops нынче нужен бизнесу? 10 лет назад ответ был единственно возможным: DevOps, конечно! Но в наши дни вариантов уже больше. Что это значит? Что DevOps как подход устарел или что он просто эволюционирует? Разберёмся сегодня с этими вопросами.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Мы проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте. Аналитика не самая утешительная. Рассказываем, как новая реальность ударила по НКО и их подопечным, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы помочь исправить грустное положение дел.
Не иронизирую, но даже не знал ни о "Кухне на районе", ни о сервисе доставки "2 берега", у последнего классное название, кстати.
Извините, но с какого вы города?) Пицца и рокетбанк вам о чем нибудь говорит?)
"С какого года пишите", скорее оО
Вы оба откуда? ИЗ города, ИЗ какого года. Хотя, учитывая «Кухню НА районе»…
Я с региона, кухни и двух берегов нет, но знаю про них давно.
2017)
КнР только в Москве же работает
Региональный центр, область первого порядка, недалеко от столицы.
Но у нас нет этих организаций, масса прочих, доставок тоже много.
Ну и про пиццу что-то такое слышал (-:
Извините, пожалуйста, но не могли бы вы пояснить термин "Область первого порядка"? Реально, интересно.
Легко! Это регионы, граничащие с Московской область.
Ещё есть регионы второго порядка.
Дальше - уже просто "остальные" или по округам.
Прошу прощения, а Калужская область, которая граничит непосредственно с Москвой, какого порядка?
Да и Гугл ничего о таком термине не знает
Не, я все областные города, граничащие с Московской областью, объездил, многие очень сильно понравились, особенно Калуга, Смоленск и Ярославль. Но называть это термином "Первый порядок"... Ну, такое, реально.
P.S. Сам из Москвы.
Странно конечно.
Это не супер еда по соотношению цена/качество, но по скорости они точно первые. Обилия их велосипедов доставки не заметить тяжело было в прошлые два года в Москве.
Не успевая сходить куда-либо с неохотой, но заказываю у них, потому что что через 20 минут курьер будет уже с едой.
Я.еда/лавка и самокат вытеснили.
Ну 50/50 по офису в центре сужу.
Да примерно такое же наблюдение
Все, что покупает 2Б тут же превращается в говно.
Применимо и к vk, сбер
Деливери Клаб
Согласен. Помню те видео на ютубе, где курьеры ели доставляемую пиццу в лифте)
Теперь их рацион значительно расширится!:) Не всё же пиццу точить.)))
Забавно, учитывая что 2берега крайне посредственная доставка еды, но видимо, поэтому и денег хватает на покупки других брендов.
Только недавно заметил "Кухню на районе"
Сидит на современном скутере, в новенькой форме, выглядит с иголочки, опрятный и располагающий к себе доверие - курьер.
Я даже на сайт их потом в приложение зашёл - по отзывам 4.9, всё то что я увидел на улице(ЦАО) было изложено сотнями хвалебных отзывов в апп сторе.
Ещё подумал ну ничего себе у Яндекса конкуренты появились, с ими то чумазыми курьерами и с униформой которую стирают разве что под дождём или когда в Москве реке доставщик принимает вечернюю ванну.
Во такие пирожки так сказать, теперь понятно почему убытки, доставка для людей оказывается не совсем выгодна в наше время..
Инвестиционный проект подразумевает выход в прибыль спустя годы. И так же рассчитывает на инвестиции внешние, зарубежные. Но поскольку внешний рынок закрыт на неопределенный срок, инвесторы избавляются от убыточного бизнеса, как и с ситимобил. К сожалению. Это всего лишь два месяца прошло, как нам закручивают гайки. Что будет дальше? Но тут, хорошо, что сервис будет работать дальше, ибо кухня приносит прибыль при условии остановки инвестиции в масштабирование
Судьба Рокета один в один: скитаться по перекупам и в итоге бесславно умереть. Когда уходит основатель, уходит душа
совместное предприятие «Сбера» и VK «O2O Холдинг» может бесплатно передать «2 Берегам» свой сервис с доплатой на его развитие.
нихуясе, а так можно было?
Если "занести" кому надо, но можно )
Удивительно как зомби-компании стали восприниматься как само собой разумеющееся и оценивают их в ярды, когда пару десятилетий назад их как раз отдавали за 1$, лишь бы избавиться от "чемодана без ручки"
Теперь и данные юзеров "Кухни" утекут )
2 Берега, насколько я понимаю, не топ-доставка. Когда спрашиваешь, где заказать вкусную еду в Питере, никто 2 берега не называет. Опасаюсь за Кухню. Да, они уверенно портились последнее время, но еда у них всё ещё нормальная, вкусно, и есть ощущение чего-то домашнего. Кажется, скоро всё это растворится, как дым.
Читал иногда про эту кухню. Неплохие кейсы тут выкладывал их основатель. Но, как всегда
Сокращение неликвидных активов. Все логично. У нас в стране было много интересных бизнесов-эксперемнтов. А сейчас извольте. Останется только то что гарантировано приносит прибыль.
Экосистема Сбера напоминает киновселенную DC
Ну а у Яндекса Marvel
А что с экономикой? Заказы на сколько упали?