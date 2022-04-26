Российский завод Valio продадут производителю колбасы «Велком» Статьи редакции
7 марта Valio объявила об уходе из России из-за «военной операции».
- Valio заявила, что «Велком» получит весь бизнес финской компании в России, включая права на бренд Viola и завод в селе Ершово Московской области.
- Российский производитель также сможет выпускать продукцию Valio под брендами, которые не вошли в сделку — но только в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022 года. Другие условия и сумму сделки стороны не разглашают.
- В 2020 году продажи Valio в России достигли €85 млн. Это примерно 5% от мировых продаж компании — €1,8 млрд. В 2021 году выручка российского подразделения составила до 8,14 млрд рублей (€102 млн), чистая прибыль — 320,47 млн рублей (€4 млн).
- В Ершово работают более чем 270 сотрудников — все они сохранят места. Всего Valio инвестировала в завод €70 млн, его максимальная мощность составляет 15 тысяч тонн в год.
- Российская компания «Велком» занимается производством колбасных изделий. Её основали в 1992 году супруги Раиса и Олег Дёмины. Сейчас у них есть небольшой пакет акций, а контроль принадлежит швейцарской Parintek.
- 19 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник написала, что бизнес Valio в России может купить группа «Русагро».
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Похоже, что Россию ждет технологическая жопа. Очень много зарубежных компаний сваливает с рынка, а значит не видать инвестиций и нового оборудования.
вы вообще дальше заголовка читать не умеете? Их забрала в управление швейцарская компания Parintek.
Но вообще новостники нормально байтят всепропальщиков, в первых абзацах для них корм, а самая суть внизу.
С подключением!
Держи в курсе
Будет сыр "Виола Тараканова"
ахах,хороший вариант,но Виола звучит по иноземному,вот Вера это по нашескому
Вот сейчас эти 270 сотрудников сидят и думают, а что же будет дальше... Конкретно для них вряд ли что-то очень хорошее) Хотя все же лучше так, чем совсем без работы остаться
Как что, колбасу из них сделать, да и все
Российская компания «Велком» занимается производством колбасных изделий. Её основали в 1992 году супруги Раиса и Олег Дёмины. Сейчас у них есть небольшой пакет акций, а контроль принадлежит швейцарской Parintek.
По факту Valio передали в управление Швейцарской компании, ничего личного - только бизнес.
Не будьте наивным..
Мы в курсе , все только на пользу ...
"контроль принадлежит швейцарской Parintek.", а когда Parintek решит уйти- останемся и без колбасы и без сыра?)
Когда решит уйти, будет то же, что происходит с Shell и Олегом Тиньковым - распродажа по той цене, которую предложат
А как вы думаете, почему развалился советский союз? Не было колбасы.
Это еще даже не цветочки
Свалио.
Больше всего интересует судьба сотрудников. Понятное дело. что пишут, что сохранят места, хочется верить, что все так и будет.
Ершовский завод успешно работает на местном сырье, рынок сбыта никуда не делся - всё на том же месте.
Руководители компании валио решили свалить отсюда,ничего нового
Valio: "Мы сваливаем"
Велком: "Ну и welcome!"
Комментарий недоступен
Колбаса у них неплохая.
Комментарий недоступен
Не самый плохой вариант.
Ну колбасы мне их нравятся...интересно что с сырами станет...
Хорошо что в агропромышленном комплексе наводят порядок. Стратегические агропредприятия должны принадлежать российским компаниям. Они же легко могли палочку какую-нибудь завести в эти продукты. Если бы их не купили, то через 3-4 дня палочку уже бы завозили стафилококковую, у меня есть пруфы, я их с собой принес.
Зашел в каталог и понял, что ничего из их продукции давно не покупаю, даже не знаю почему, и названия помню, но вот как-то не сложилось. Тем не менее, смена собственника это всегда стресс для компании, как там с Велкомом сложится в целом можно только догадываться, хотя тот же Мираторг и овощи продает, почему бы и нет. А веселым комментаторам по поводу "персонал на колбасу пустят" - ребят, вам там на диванчиках как, удобно пока? Вы где "задействованы", чего производите, кроме говна в форумах, пока другие пищевую промышленность спасти пытаются (и нехер тут о причинах возникновения ситуации рассуждать). Это в вашем идеальном мире - пришел в магазинчик и купил. А не хотите, чтоб ни денег ни продукции не было, друг друга есть начнете, не до шуток будет.