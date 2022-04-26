Еда
Рая Хачатрян

Российский завод Valio продадут производителю колбасы «Велком» Статьи редакции

7 марта Valio объявила об уходе из России из-за «военной операции».

  • Valio заявила, что «Велком» получит весь бизнес финской компании в России, включая права на бренд Viola и завод в селе Ершово Московской области.
  • Российский производитель также сможет выпускать продукцию Valio под брендами, которые не вошли в сделку — но только в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022 года. Другие условия и сумму сделки стороны не разглашают.
  • В 2020 году продажи Valio в России достигли €85 млн. Это примерно 5% от мировых продаж компании — €1,8 млрд. В 2021 году выручка российского подразделения составила до 8,14 млрд рублей (€102 млн), чистая прибыль — 320,47 млн рублей (€4 млн).
  • В Ершово работают более чем 270 сотрудников — все они сохранят места. Всего Valio инвестировала в завод €70 млн, его максимальная мощность составляет 15 тысяч тонн в год.
  • Российская компания «Велком» занимается производством колбасных изделий. Её основали в 1992 году супруги Раиса и Олег Дёмины. Сейчас у них есть небольшой пакет акций, а контроль принадлежит швейцарской Parintek.
  • 19 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник написала, что бизнес Valio в России может купить группа «Русагро».

#новость

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88 комментариев
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evilnw

Похоже, что Россию ждет технологическая жопа. Очень много зарубежных компаний сваливает с рынка, а значит не видать инвестиций и нового оборудования.

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Заходил вчера

вы вообще дальше заголовка читать не умеете? Их забрала в управление швейцарская компания Parintek.
Но вообще новостники нормально байтят всепропальщиков, в первых абзацах для них корм, а самая суть внизу.

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47 комментариев
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Alexey Shabolkin

С подключением!

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Egik

Держи в курсе

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Мудрая Гиена

Будет сыр "Виола Тараканова"

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Любовь Сотникова

ахах,хороший вариант,но Виола звучит по иноземному,вот Вера это по нашескому

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2 комментария
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Александр А

Вот сейчас эти 270 сотрудников сидят и думают, а что же будет дальше... Конкретно для них вряд ли что-то очень хорошее) Хотя все же лучше так, чем совсем без работы остаться

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Andre Macareno

Как что, колбасу из них сделать, да и все

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3 комментария
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Заходил вчера

Российская компания «Велком» занимается производством колбасных изделий. Её основали в 1992 году супруги Раиса и Олег Дёмины. Сейчас у них есть небольшой пакет акций, а контроль принадлежит швейцарской Parintek.

По факту Valio передали в управление Швейцарской компании, ничего личного - только бизнес.

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S.Capusta

Не будьте наивным..

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5 комментариев
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melkiyPadonok

Мы в курсе , все только на пользу ...

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Noblesse. tv

"контроль принадлежит швейцарской Parintek.", а когда Parintek решит уйти- останемся и без колбасы и без сыра?)

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Алексей Дымов

Когда решит уйти, будет то же, что происходит с Shell и Олегом Тиньковым - распродажа по той цене, которую предложат

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Илья Попов

А как вы думаете, почему развалился советский союз? Не было колбасы.

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2 комментария
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Pavel Pavel

Это еще даже не цветочки

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Михаил

Свалио.

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Илья Адамс

Больше всего интересует судьба сотрудников. Понятное дело. что пишут, что сохранят места, хочется верить, что все так и будет.

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Максим Горький

Ершовский завод успешно работает на местном сырье, рынок сбыта никуда не делся - всё на том же месте.

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2 комментария
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Евгений Смирнов

Руководители компании валио решили свалить отсюда,ничего нового

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Anton Gamskiy

Valio: "Мы сваливаем"
Велком: "Ну и welcome!"

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Андрей Мельник

Колбаса у них неплохая.

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Щитпостер на зарплате

Не самый плохой вариант.

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Makar Homenko

Ну колбасы мне их нравятся...интересно что с сырами станет...

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Philip Poteryahin

Хорошо что в агропромышленном комплексе наводят порядок. Стратегические агропредприятия должны принадлежать российским компаниям. Они же легко могли палочку какую-нибудь завести в эти продукты. Если бы их не купили, то через 3-4 дня палочку уже бы завозили стафилококковую, у меня есть пруфы, я их с собой принес.

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R-Globus

Зашел в каталог и понял, что ничего из их продукции давно не покупаю, даже не знаю почему, и названия помню, но вот как-то не сложилось. Тем не менее, смена собственника это всегда стресс для компании, как там с Велкомом сложится в целом можно только догадываться, хотя тот же Мираторг и овощи продает, почему бы и нет. А веселым комментаторам по поводу "персонал на колбасу пустят" - ребят, вам там на диванчиках как, удобно пока? Вы где "задействованы", чего производите, кроме говна в форумах, пока другие пищевую промышленность спасти пытаются (и нехер тут о причинах возникновения ситуации рассуждать). Это в вашем идеальном мире - пришел в магазинчик и купил. А не хотите, чтоб ни денег ни продукции не было, друг друга есть начнете, не до шуток будет.

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