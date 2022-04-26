Договор на ИТ-аутстаффинг: как не обжечься самому и не подпалить клиента

В этой статье мы решили раз и навсегда положить конец всем спорам и предложить отрасли шаблон договора на оказание услуг по модели ИТ-аутстаффинга. К разработке шаблона мы привлекли юристов из компании Runetlex, специализирующихся на IT-сфере.