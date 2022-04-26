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Еда
TJ

Курьеры Delivery Club в Москве жалуются на снижение оплаты и устраивают забастовки, а у лидера профсоюза прошли обыски Статьи редакции

Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.

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Профсоюз «Курьер»

Первые сообщения о забастовках в Москве появились 22 апреля — на следующий день после изменений условий оплаты, из-за чего курьеры жаловались на падение доходов на 20%. Сотрудники говорили об «обилии свободных слотов» в расписаниях, а курьеры столичного района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф.

25 апреля на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, сообщили в группе профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте». По данным администраторов сообщества, вышедших на акцию начали задерживать.

Представитель пресс-службы Delivery Club в разговоре с TJ отметил, что никаких массовых забастовок в компании не заметили.

Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно.

пресс-служба Delivery Club

Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше

До изменений пеший курьер получал 120 рублей за заказ и доплату в 40 рублей за расстояние в два и более км до ресторана, а также по 20 рублей за каждый км до клиента. Сейчас же плата за заказ сократилась до 90 рублей. Как отметили в профсоюзе «Курьер», в некоторых, «крайне редких случаях» новая схема позволяет заработать больше, но наиболее важная и надёжная часть заработка сократилась, что и возмутило курьеров.

Раньше за 2 км платили 40 рублей + 120 за заказ + 40 рублей за 2 км, итого [получалось] 200 рублей. А теперь за то же расстояние заплатят 170 рублей, и это по их [Delivery Club] примеру якобы выгодней. Я уж молчу если курьер будет рядом с кафе или рестораном.

курьер Delivery Club

В пресс-службе Delivery Club TJ сообщили, что тариф для курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. Прежний состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента.

Это связано с мерами, которые мы предпринимаем для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров. Мы развиваем направление доставки продуктов питания и B2B логистику, также мы расширили зоны доставки вокруг части ресторанов, чтобы они были доступны большему количеству пользователей — все это позволит увеличить количество заказов, доступных курьерам.

пресс-служба Delivery Club

По словам представителя компании, изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях. Подразумевается, что курьеры будут больше зарабатывать при доставке на большие расстояния, которые теперь «будут доминировать в общей массе заказов».

Однако курьеры жалуются, что это не первая попытка агрегатора сократить выплаты: до этого автокурьеров якобы начали «принудительно» переводить в статус велокурьеров, снимая с них доплату за километраж. В Москве это привело к резкому падению дохода — в среднем на тысячу рублей в день.

У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров

25 апреля, параллельно с сообщениями о забастовках курьеров, стало известно об обысках в квартире лидера независимого профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в рамках уголовного дела по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов. У него изъяли технику, а после обыска задержали и доставили в Следственный комитет для допроса.

В профсоюзе считают, что поводом для задержания Украинцева послужила его поддержка забастовки курьеров Delivery Club в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение активиста, формальным поводом для задержания Украинцева стала организация проведения незаконного митинга таксистов в подмосковном Сергиево-Посаде в конце 2021 года.

Кирилл Украинцев ранее несколько раз привлекался за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Московские суды назначали ему административные штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей и административные аресты от 5 до 10 суток.

Сейчас Украинцева привлекают по статье, которую неформально называют «дадинской» — по фамилии активиста Ильдара Дадина, которого задержали на митинге в поддержку Алексея и Олега Навальных в 2015 году. Суд отправил его под административный арест на 15 суток, а затем Басманный суд переквалифицировал дело по уголовной статье 212.1. Дадин был приговорен к трём годам колонии общего режима, после обжалования срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году приговор активисту отменил Президиум Верховного суда.

Дозвониться до адвоката Украинцева TJ не удалось.

#новость #deliveryclub #забастовки

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60 комментариев
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Подобный чувак

У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его…
 Фамилии (🥲)

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Александр Медведь

Думаешь из-за фамилии всё-таки?

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Bloody Kalash

Профсоюзы в России 😄😄😄

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Владимир Кондратьев

Не знал что они есть)

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Boris Bize

Закрыть эти «рабские» сервисы! Рассадник обезьяньей работы…

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Подобный чувак

Вам бы лишь бы закрыть. Вы лучше сами откройте что-нибудь и дайте людям работу.

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7 комментариев
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И животноводство

Правильно, запретить! Чтобы нельзя!

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1 комментарий
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Владимир Кондратьев

Не вижу ничего плохого в обслуживающем персонале. По крайней мере делом заняты, а не мобилы отжимают с лопатниками.

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evilnw

Очередные эффективные менеджеры придумали очередную "стимулирующую программу", чтобы меньше платить. Было бы круто, если бы руководство доплачивала из собственного кармана, если у большинства работников падал заработок после таких нововведений.

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Цифровые комплексы

Классический пример схлопывания рынка труда в конкретной сфере. Раздутая во время пандемии (и памятники курьерам ставили, ага) отрасль теперь корректируется.

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Y M

Помойка этот delivery, а некогда был лучшим сервисом доставки еды, особенно с вкусными промиками на 40% (кто шарит, те поймут)

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Ilya Konovalov

а что лучше? Яндекс с конским ценником? У деливери досихпор остается возможность заказывать с 30% скидкой через подписку.
То что у людей денег меньше стало, а курьеров меньше не стало, это почему-то никого не волнует. Возможно не туда выходят все-таки?

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D. Trump

Классический вариант, пока молодые, мы "копрорация бобра", клиентоориентированный сервис и все дела, после когда рынок занят, конкурентов нет, можно начать нагибать как работников так и клиентов, исходя из принципа "куда они денутся".
Все так работают, яндекс яркий пример, деливери второй.

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1 комментарий
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Царь Преисподни

Я думаю его из-за фамилии прессуют😙 А если серьезно это мрак просто… под шумок решили зарплаты людям срезать как по мне

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Дальний ключ

Пора новому Зощенко писать рассказ «Политическая фамилия».

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Михаил Желтухин

Вряд ли под шумок, у людей денег становится меньше, в кафе заказывают меньше. Курьер - работа с низким порогом входа, часть тех кто теряет работу/на простое пойдет в курьеры.

Итого заказов меньше, курьеров больше. Платить курьерам будут меньше.

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Влад Эфиров

Мейл во всей красе

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iFenixxZ Gaming Channel

Рынок очищается от пузыря. А этим импортным гражданам рекомендуется уехать по своим аулам и более не высовываться

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Егор Виноградов

Никогда такого не было и вот опять?

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Y M

Лучше дома готовить (так подумает типичный средний россиянин, пересмотрев свои расходы в кризисной ситуации). Проблема в том, что спрос упал на 18% в том же марте, а предложение пока не особо (да начали закрываться некоторые некрупные фуд-предприятия, но это ещё не обрело значимый характер). Цены все держат, а то и стараются накрутить, а расходы снизить - типичная бизнес-модель российского бизнеса в кризис.

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Mik Petrov

Хорошо Адольфом не назвали родители

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Артём Парушкевич

Заказываешь Деливери - спонсируешь Путлера. Фу

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Толстой

Или все таки малый бизнес, который тут пытается держаться?

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1 комментарий
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Виктор Корнеплод

Шизоид?

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DmitriyB

Курьерами в основном работают молодые ребята, в том числе студенты. Нужно просто дать возможность заработать, пусть это будет любая работа на выбор.
200-400р в час в зависимости от работы, пылесосить улицы, облагораживать газоны, садить деревья, класть тротуарную плитку и многое другое.
Города бы преобразились.

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Тима Косихин

Даже 200 рублей в час в миллионнике - это около медианной зарплаты на полноценной работе, не говоря уже о 400. Деньги на это кто выделит? Ответственность за всякие попорченные газоны и кривые деревья после этих студентов кто возьмёт?

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Сергей Сетров

В основном курьерами работают гости из зарубежья, которые приехали и "не поступили")

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Дальний ключ

О было уже, в прошлый раз они даже добились победы

https://vc.ru/140030

https://vc.ru/140863

Delivery Club уже пообещала рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить. Но требования активистов этим не ограничиваются.

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decebel_ka .

Самое смешное, что в деливери очень долго (с апреля 21) была доставка от 400 рублей либо бесплатная, либо 39 рублей.

Я ещё тогда писал в курьерских чатах, что это к хорошему не приведет и доставка так убыточна. Поэтому возможен исход к урезанию тарифов. Но всем было абсолютно....

В итоге недавно цену на доставку повысили в 2.5 раза (для клиентов) и урезали тарифы. Гениально.

Ну и смешной бред про сети быстрого питания, ведь при заказе из них такие сервисы получают с них минимальный профит из-за комиссии

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Кипарис Барбос

спрос упал, будет сейчас вообще без работы сидеть

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Ильнур C

А какие фастфуды закрылись? Мак, кфс, бургер кинг работают у нас, только ценники немного подняли...

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Маркетолог

Не очень понятно, они же не трудоустроены в Деливери, они работают в отдельной организации, пусть идут и просят у ней. Да и если нет работы или чет не устраивает, пусть уезжают домой, если там работа есть.

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Семён Бочкарёв

они же не трудоустроены в Деливери, они работают в отдельной организации
Для меня самым большим шоком является то, что подобного рода схемы работают. Одна прокурорская проверка, и Delivery убрали бы омерзительную схему работы через ООО Оманид.

Но не хотят.

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2 комментария
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Маркетолог

Минусуют кстати курьеры

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Nk

Так всё же нормально. Коммерческая фирма, капитализм, на первом месте деньги - а остальное только после увеличения чистой прибыли (может быть).

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Kesha Pazzy

....

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Kesha Pazzy

Но ситуация в Мск отличается. В Мск заказывают еду все кому не лень. И сразу же начинают экономить, когда падают доходы. Берегите москвичей))

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Поджог Сараев

у лидера профсоюза прошли обыски
 Интересно, если лидером профсоюза назначить нейросетку, под каким предлогом её будут нахлобучивать? Экстремизм?

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under construction

Вопрос решается просто. Для всех подобных работ выставить минимальный почасовой уровень оплаты труда. + *2 За переработку более 40 часов в неделю.

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Makar Homenko

Фамилия не понравилась?

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Makar Homenko

А что курьеры в VK не перейдут? Будут в Ашотские страны ходить нужные родине серверы доставлять!

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Сергей Сетров

А я один не могу найти юридически зарегистрированный профсоюз Кирилла Украинцева?
А то получается - собирает пожертвования на работу профсоюза, которого юридически нет....

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Извинись

Почему-то только наши люди не умеют бастовать. Киргизы и таджики разом начинают. Про казахов вообще молчу.

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Андрей Лямзин

С мая у Delivery должна заработать b2b доставка с фикс тарифом (в Москве 199 руб, до 10 кг и до 10 км), вот тогда сегодняшний тариф курьерам покажется сказкой. Будут с придыханием вспоминать былые времена.

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Константин Приветов

Было 200, стало 170. Весь сыр-бор из-за 30 руб? Ну 170 руб за заказ - неплохая оплата так-то.

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Ленинградский микроскоп

@Сломалось видео в статье не грузится.
какой-то странный маршрут - прокси через tjournal из видео в вк.

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