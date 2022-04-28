Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн в первом квартале Статьи редакции
Квартальная прибыль сети упала на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
- Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с $1,54 млрд до $1,1 млрд. Выручка увеличилась с $5,1 млрд до $5,6 млрд.
- $127 млн McDonald's потратила из-за «военной операции» на Украине. $27 млн ушли на аренду помещений, зарплаты сотрудникам и выплаты поставщикам.
- Компания списала запасы продуктов на $100 млн: из-за закрытых точек в России и Украине они, вероятно, испортятся.
- 8 марта сеть заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. Компания обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.
- До этого она также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине. В России и Украине находится только 2% всех ресторанов сети, но на них приходится около 9% мировой выручки, писало Bloomberg.
2618 просмотров
«Не понимаю, почему ему достался “Норникель“»: в 2008 году Олег Тиньков критиковал Владимира Потанина Статьи редакции
«Удачно родился».
Долю Тинькова в TCS Group купит компания Владимира Потанина, владельца «Норникеля» Статьи редакции
В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».
Кейс GigAnt: CRM и процессы для масштабирования проекта в HR-Tech
Команда Интроверта расскажет о том, как с помощью автоматизации процессов в amoCRM удалось сократить процесс вывода кандидата на подработку в 2 раза, а конверсию в квалификацию лида увеличить на 25%, подключив все каналы обращений в CRM 🤘
22 млн пользователей в день и потенциальные 18,9 млрд рублей выручки в год: что получит VK после покупки «Дзена» Статьи редакции
История роста и статистика сервиса.
Что-то мало новостей про расходы компаний РФ и самой страны, из-за «военной спец операции».
Ви що, пропагандисти?
Или не хотите людей расстраивать, с того какие суммы только на операцию ушли, не говоря уже про потери от санкций?
Возьми да и сам напиши. Для кого личные блоги делали?
Самое печальное, что когда ватаны прочитают новость, что Мак потерял 127 млн $, то будут радоваться ещё одной геополитической "победе".
// del, не в ту сторону воевать начал)
Пришёл в январе 2022 студентом в мак, устроился на первую ступень карьерной лестницы, пошла канитель в голову технологическая, так что каждую копейку отрабатываешь (мак отличная работа для старта карьеры!)
Наступил март 2022, сидишь тем же студентом, получаешь ту же зарплату в том же Макдональдсе, но ничего не делаешь
Здесь Путин переиграл вообще всех в мире. Межгалактическая победа
Улыбнуло! Спс!
В Уфе всё Макдональдсы работают, что очень радует. Где то они закрылись?
Почти везде закрылись. Есть регионы, где Маки работают по франшизе.
В Казани тоже работают. За все не скажу, но 4 ближайших ко мне - работают. KFC тоже работет, спросил когда закроют - сказали не закроют.
KFC собственные рестораны только закрыли. Те, что работают - франчайзи. Скорее всего так же и мак, и БК поступили
Ну да, но как пишут, качество там упало
в Петербурге например все закрылись. осталось 5 на вокзалах и в аэропорту.
Во! скоро полечу и пожру с радостью в Пулково)
На 2% 9 мировой выручки? Не кисло, теперь понятно почему они так хотят остаться и все сохранить
Не знаю кто там хочет остаться, но выручка какраз выросла))
Во-первых, в источнике речь про 2% продаж, а не ресторанов. Во-вторых, тут надо понимать, как работает компания Макдональдс: большинство ресторанов в мире - франшиза, большинство выручки компании Макдональдс - платежи от франчайзи, это практически чистый доход. Есть и управляемые напрямую рестораны, они генерируют немаленькую в абсолютных числах выручку, но там и очевидно большие расходы, это «настоящий» бизнес с не очень высокой доходностью. Вот в России и в Украине управляемых напрямую ресторанов было непропорционально много - поэтому они контрибьютили много в выручку, но не в продажи или доход. Доля РФ и Украины в общем доходе соответствует продажам - 3%.
как прекрасно жить в какой нибудь Уфе или Магнитогорске , никто про тебя не знает и мак закрывать не нужно
Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн в первом квартале
А на кого они напали? На Бургер Кинг?
Вернитесь, я соскучился по биг-маку :(
Приезжай в Уфу, здесь все Маки работают
Лучше обратить внимание на расходы РФ
Если Рая Хачатрян из проверенных источников почерпнула инфо, тогда есть надежда что уся заваруха скоро уляжется, т.к. поведением макдошки можно руководствоваться в качестве индикатора нормализации, ведь как ни крути макдошка встроен более чем гармонично в мировую экономику...
P.s. лично моё мнение...
Это какая получается интерпретация этого индикатора?
Сотрудников, взрощенных собственным потом, не распускают...
Ну так это временно)
Можно я не буду плакать?
Я 2-3 раза в неделю ем Биг Тейти только по скидке. Так что я тоже участвую в увеличении расходов, т.к. по полной цене не покупаю?
Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн
Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн
По всему выходит мы кушали за наличные.