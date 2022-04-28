Еда
Рая Хачатрян

Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн в первом квартале Статьи редакции

Квартальная прибыль сети упала на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

  • Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с $1,54 млрд до $1,1 млрд. Выручка увеличилась с $5,1 млрд до $5,6 млрд.
  • $127 млн McDonald's потратила из-за «военной операции» на Украине. $27 млн ушли на аренду помещений, зарплаты сотрудникам и выплаты поставщикам.
  • Компания списала запасы продуктов на $100 млн: из-за закрытых точек в России и Украине они, вероятно, испортятся.
  • 8 марта сеть заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. Компания обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.
  • До этого она также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине. В России и Украине находится только 2% всех ресторанов сети, но на них приходится около 9% мировой выручки, писало Bloomberg.

#новость #mcdonalds

2618 просмотров
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28 комментариев
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تقي

Что-то мало новостей про расходы компаний РФ и самой страны, из-за «военной спец операции».

Ви що, пропагандисти?
Или не хотите людей расстраивать, с того какие суммы только на операцию ушли, не говоря уже про потери от санкций?

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No Name

Возьми да и сам напиши. Для кого личные блоги делали?

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evilnw

Самое печальное, что когда ватаны прочитают новость, что Мак потерял 127 млн $, то будут радоваться ещё одной геополитической "победе".

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Dmitry Shmakov

// del, не в ту сторону воевать начал)

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Легкий кубок

Пришёл в январе 2022 студентом в мак, устроился на первую ступень карьерной лестницы, пошла канитель в голову технологическая, так что каждую копейку отрабатываешь (мак отличная работа для старта карьеры!)
Наступил март 2022, сидишь тем же студентом, получаешь ту же зарплату в том же Макдональдсе, но ничего не делаешь
Здесь Путин переиграл вообще всех в мире. Межгалактическая победа

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Артём Степанов

Улыбнуло! Спс!

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deadd 15

В Уфе всё Макдональдсы работают, что очень радует. Где то они закрылись?

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evilnw

Почти везде закрылись. Есть регионы, где Маки работают по франшизе.

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Дмитрий Струков

В Казани тоже работают. За все не скажу, но 4 ближайших ко мне - работают. KFC тоже работет, спросил когда закроют - сказали не закроют.

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Hnorr

KFC собственные рестораны только закрыли. Те, что работают - франчайзи. Скорее всего так же и мак, и БК поступили

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Мудрая Гиена

Ну да, но как пишут, качество там упало

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Art Kha

в Петербурге например все закрылись. осталось 5 на вокзалах и в аэропорту.

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Михаил Цветков

Во! скоро полечу и пожру с радостью в Пулково)

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Андрей

На 2% 9 мировой выручки? Не кисло, теперь понятно почему они так хотят остаться и все сохранить

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Can you not

Не знаю кто там хочет остаться, но выручка какраз выросла))

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Masha Kovalyova

Во-первых, в источнике речь про 2% продаж, а не ресторанов. Во-вторых, тут надо понимать, как работает компания Макдональдс: большинство ресторанов в мире - франшиза, большинство выручки компании Макдональдс - платежи от франчайзи, это практически чистый доход. Есть и управляемые напрямую рестораны, они генерируют немаленькую в абсолютных числах выручку, но там и очевидно большие расходы, это «настоящий» бизнес с не очень высокой доходностью. Вот в России и в Украине управляемых напрямую ресторанов было непропорционально много - поэтому они контрибьютили много в выручку, но не в продажи или доход. Доля РФ и Украины в общем доходе соответствует продажам - 3%.

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Иван Шеметов

как прекрасно жить в какой нибудь Уфе или Магнитогорске , никто про тебя не знает и мак закрывать не нужно

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Данный торшер

Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн в первом квартале
А на кого они напали? На Бургер Кинг?

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Gri

Вернитесь, я соскучился по биг-маку :(

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Мудрая Гиена

Приезжай в Уфу, здесь все Маки работают

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artem.kirillof

Лучше обратить внимание на расходы РФ

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Артём Степанов

Если Рая Хачатрян из проверенных источников почерпнула инфо, тогда есть надежда что уся заваруха скоро уляжется, т.к. поведением макдошки можно руководствоваться в качестве индикатора нормализации, ведь как ни крути макдошка встроен более чем гармонично в мировую экономику...
P.s. лично моё мнение...

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Nice Man

Это какая получается интерпретация этого индикатора?

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Артём Степанов

Сотрудников, взрощенных собственным потом, не распускают...

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Nice Man

Ну так это временно)

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Владимир

Можно я не буду плакать?

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Илья Волочков

Я 2-3 раза в неделю ем Биг Тейти только по скидке. Так что я тоже участвую в увеличении расходов, т.к. по полной цене не покупаю?

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Константин Пронин

Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн
Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн

По всему выходит мы кушали за наличные.

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