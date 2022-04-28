Расходы McDonald's из-за «военной операции» достигли $127 млн в первом квартале

Кейс GigAnt: CRM и процессы для масштабирования проекта в HR-Tech

Команда Интроверта расскажет о том, как с помощью автоматизации процессов в amoCRM удалось сократить процесс вывода кандидата на подработку в 2 раза, а конверсию в квалификацию лида увеличить на 25%, подключив все каналы обращений в CRM 🤘