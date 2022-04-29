Еда
TJ

«Боржоми» временно приостановила работу в Грузии из-за ситуации на Украине Статьи редакции

Компания не может получит доступ к некоторым счетам и валютную прибыль из-за санкций.

«Боржоми» приостановит работу обоих заводов 29 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IDS Borjomi Georgia.

С начала военных действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами.

заявление «Боржоми»

Компания принадлежит российской структуре «Альфа-Групп». В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США.

#новость #боржоми

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9 комментариев
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Ivelevit

Поздно пить Боржоми…)

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Nikolay Schamberg

Когда Боржоми отказало

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Викториан

очевидно, что это провокация запада, чтобы российские люди больше страдали после праздников, а кто-то и вообще заканчивал летально из-за проблем с почками. истребление народа!

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Вадим Д.

Геноцид фактически.
Ну нельзя же так, в самом деле.
А минералка хорошая, факи, хоть и ценник конский.

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Павел Байбахтин

и что теперь пить на утро после пьянки?

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Pavel Belogurskiy

Ессентуки

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Антон Большаков

Рассол

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Uncle Gluk

Причем тут Боржоми и Украина? Вода в Грузии, разлив там же.. или на на Украине пробки и бутылки делали, как шланги для BMW?

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Pavel Belogurskiy

Потому что владелец Альфа-Групп, читайте)

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