«Боржоми» временно приостановила работу в Грузии из-за ситуации на Украине Статьи редакции
Компания не может получит доступ к некоторым счетам и валютную прибыль из-за санкций.
«Боржоми» приостановит работу обоих заводов 29 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IDS Borjomi Georgia.
Компания принадлежит российской структуре «Альфа-Групп». В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США.
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Поздно пить Боржоми…)
Когда Боржоми отказало
очевидно, что это провокация запада, чтобы российские люди больше страдали после праздников, а кто-то и вообще заканчивал летально из-за проблем с почками. истребление народа!
Геноцид фактически.
Ну нельзя же так, в самом деле.
А минералка хорошая, факи, хоть и ценник конский.
и что теперь пить на утро после пьянки?
Ессентуки
Рассол
Причем тут Боржоми и Украина? Вода в Грузии, разлив там же.. или на на Украине пробки и бутылки делали, как шланги для BMW?
Потому что владелец Альфа-Групп, читайте)