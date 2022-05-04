Профсоюз «Курьер» объявил бойкот Delivery Club и призвал курьеров не выходить на смены Статьи редакции
Партнёров попросили удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку.
1 мая в группе профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте» появился пост о начале бойкота Delivery Club. Причиной называют отсутствие комментария компании по поводу новой системы оплаты, а также ареста Кирилла Украинцева, председателя профсоюза. На момент публикации в Delivery Club не ответили на вопросы об оплате труда курьеров.
Пользователей призвали удалить приложение службы доставки и ставить ему минимальную оценку. Сейчас рейтинг приложения в Google Play — 1,8, всего поставили оценки примерно полмиллиона человек. Рейтинг приложения в App Store — 4,6.
Профсоюз также призвал курьеров массово не выходить на смены, заявив, что «крупные фирмы» идут на переговоры только в случае, если это отражается на их прибыли.
21 апреля Delivery Club изменила систему оплаты, из-за чего на следующий день начались забастовки курьеров. Работники жалуются, что заработок упал с трёх до двух тысяч рублей в день. В компании забастовки отрицали.
27 апреля глава профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца за «неоднократное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия». По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.
Не бывает маленьких зарплат, плохих условий труда. Работа либо устраивает, либо не устраивает. Что касается заработных плат курьеров, то ранее, до февральской жизни она была просто выше рынка. За курьеров бились многие компании, переплачивали им. Зарплата курьеров, по сути неквалифицированный труд, была больше чем у многих квалифицированных сотрудников, экспертность которой нужно было достигать годами практики и годами учебы.
Та зарплата, которая была ранее и не должна остаться, это рынок. Самокат сворачивает Развитие, многие курьерские доставки, рентабельность падает. Разумеется это и курьеров должно было коснуться.
Не бывает маленьких зарплат, плохих условий труда. Работа либо устраивает, либо не устраивает.
За нормальные условия и зарплаты надо бороться, ровно как и пытался делать профсоюз курьеров. Позиция "не нойте и работайте" - позиция терпил и рабов. Свои права надо знать и защищать всегда, когда возможно. Пусть сейчас хоть общественный резонанс поможет.
Зарплата курьеров, по сути неквалифицированный труд, была больше чем у многих квалифицированных сотрудников, экспертность которой нужно было достигать годами практики и годами учебы.
Жду еще более логичного сравнения дохода блогеров или селебрити с врачами и учителями, это же тоже рынок?
Так у блогеров и селебрити так же резко упали доходы в связи с войной. Глупо было ожидать чего-то другого. Тут ещё и ковидные ограничения отменили окончательно.
Это на гидре у «курьеров» была ЗП такая, как ты пишешь. Перепутал, бывает🤗
72к за рабочий месяц? Курьеры там охуели слегка?
Не нон-стоп же они работают. У них свои графики есть 😅
Если работать 5/2 каждую неделю, то получается в районе 70к, это без учета коэффициентов. Сорян, но даже более квалифицированные и физически тяжелые профессии получают меньше. Просто потому что курьеры сосут бабки с IT не значит что они должны дохуя получать. Я вообще не понимаю этого сочувствия к курьерам, обычная физическая работа. Лучше бы начали писать как мало получают пожарные и скорая.
5/2 по 12-14 часов каждый день на бегу с утяжелителем сзади - это во твоему легко?
И даже если по нарисованному курсу мерить - это $1000 в месяц, вообще ни о чем. Я столько и даже чуть больше получал официантом, совмещая с учебой. Это была временная работа.
А люди, готовые за такие деньги работать на серьезных работах, на которые еще у учиться и уметь много нужно - вот к кому вопрос. Какого хрена?
Часто слышу, что гастарбайтеры демпингуют ЗП. А по факту, и наши не прочь за гроши свое время и знания попродавать. Даже не попродавать, а просто сдавать, как бутылки.
А я ебашил на стройке с 9 до 9 за 2000р в день и что-то никто не писал на VC как тяжело вязать опалубку. Ещё раз, это просто тяжёлая неквалифицированная работа. Пассаж про $ вообще не понял, ну давайте сейчас все привяжем к $ и заживем.
ты занимался армированием
Опалубку устанавливают
Тысяча долларов за пусть и тяжёлую, но не требующую никаких навыков работу это мало? При средней зарплате в стране в два раза меньше
Зависит от населенного пункта, где ты оплачиваешь на эти деньги еду, квартиру, коммуналку, транспорт.
Для Москвы - мало. Для Уренгоя - мало, для Уфы пойдёт. Для какой-нибудь Верхней-Тьму-Таракани — достойно :)
Опять таки, для высококвалифицированного специалиста мало, но не для курьера же. Разный порог вхождения в профессию
Так это it сосёт бабки с курьеров.
Без IT эти курьеры 50р получали за доставку роллов в хороший день.
Проверяется просто, будет ли прибыль у сервиса, если не будет курьеров? На мой взгляд нет.
Будет ли прибыль у курьеров если не будет IT сервиса деливери? На мой взгляд да.
Не нужно забывать что айти не берет деньги из воздуха, а только аккумулирует пользователей и создателей ценности.
Проверяется просто, есть шаурма с приемом заказов по телефону и шаурма с приложением. Шаурма с телефоном закрывается через месяц, а вместе с ней отправляется гулять курьер. Ну зато без ИТ сосущего.
Про пожарных и скорую это надо по другому адресу спрашивать, про учителей, кстати, тоже не забудьте, они тоже составляют большой процент курьеров, так и получается
Зачем хорошему учителю подрабатывать курьером, когда есть репетиторство?
затем что учеников еще найти надо, так называемую клиентскую базу. идут видимо те, у кого нет времени ждать и надо что то кушать.
Я понимаю, что в стране небольшие зарплаты у учителей, но не настолько уж, чтобы голодать. Лучше уж как специалист развиваться в свободное время, а не пиццу разносить. Да и вообще слабо представляю откуда у учителя время на курьерство со всеми околошкольными обязательствами
ну я тут вам не отвечу, полагаю что у каждого конкретного своя история, будь я учитель я бы тоже в сторону долгосрочности думала, нежели такого заработка. но ситуации бывают всякие, это я отрицать не стану
Ну так человек говорит про учителей, которые "составляют большой процент курьеров". Честно говоря, не понятно откуда это взято
ну либо только из вузов, либо я незнаю.. не пойму зачем тогда на препода учиться..
О, там самый главный навык — не разочароваться в первые годы практики работы с родителями учеников
кстати да..
Я встречала курьера, которая ушла с должности из университета потому что курьер больше зарабатывает. При том, у курьеров в возрасте вообще порой истории огнище!
Любой труд должен достойно оплачиваться
Читал где то ,что курьеры восстали ибо им снизили зп до 80 рублей вчас,а было 120 плюс премии
Без понятия,где вы 70 к нашли зп курьером делайвере,а можно ссылку на подтверждение?
Статью не читай @ комментарий пиши
Я прочитал,я даже по ссылке перешел,но нигде инфы про 70 к не увидел.
По ссылке как раз указываеться что ,цитата "Раньше за 2 км платили 40 рублей + 120 за заказ + 40 рублей за 2 км, итого ［получалось］ 200 рублей. А теперь за то же расстояние заплатят 170 рублей".
Нигде не указано что в среднем курьер получает в месяц 70 к.
В статье так же упоминаеться что якобы курьеры жалуються что получают теперь не 3 к а 2, к в день,но с чего взяли,что в день куртер зарабатывает эти 2 к.
Интересно бы узнать было пододробности,у меня знакомый подрабатывал месяц в яндекс доставке -сказал что работа скотская и в месяц получаеться 40-45 к
Я за виси слежу с 2018 года что-ли, и только ваш комментарий заставил меня таки зарегистрироваться. Лайк поставить не могу, так как коммент до регистрации. Поэтому посылаю ментальный лайк. 70 000 для работы которую может выполнять любой у кого есть руки, ноги и телефон ОЧЕНЬ неслабо.
В озон экспресс в декабре 21 года зп была не меньше 150т.р. В последние дни декабря курьеры зарабатывали по 15 тыс за смену
полагаю что ключевое слово в декабре, знакомый работал там, ни о каких таких суммах речь не шла, при этом вджобывают они там все будь здоров.
Так они и не бастуют.
Москва похудеет к лету. Принудительно:(
Слава аллаху
Что ещё можно сделать в плэймаркете: отфильтровать отзывы по последним и поставить на релевантных "этот отзыв был полезен". Сама работала в компании-посреднике (кто управляет курьерами, это всегда сторонние компании, а не аффилиаты DC). Всегда было скотское отношение к курьерам.
Социалисты... Хотите Венесуэлу?
уд
В последнее время столько вокруг делива негатива.
Ранее негатив был в более узком кругу просто)
Лично я уважаю курьеров за их труд и считаю их героями нашего времени, особенно когда они в ливень и дождь несут баярям пожрать.
Но объективности ради, как бы то ни было, это не куалофицированный труд, в который чтобы попасть, нужно просто иметь руки и ноги, и немного адекватности, все. Он не требует от кандидата не образования, не навыков, ничего. Но при этом курьеры спокойно способны зарабатывать довольно приличные деньги, намного выше порой даже чем профессии, в которых нужно и высшее образование и годы практики. Особенно как было во времена пандемии курьеры имели кучу бонусов и коэффициентов.
Сейчас коэффициенты сняли, ЗП вернулась до нормальных значений, курьеры бастуют, хотя сами не понимают что спрос рождает предложение.
Ой и что теперь будет? Их не того...это...самое...за экстремизм?
Никогда не заказывал курьера с едой. Сам хожу.
все мы знаем за что арестовали этого главу профсоюза))