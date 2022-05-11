Еда
Маша Цепелева

Производитель жидкой пищи Soylent выставил бизнес на продажу за $225 млн — Bloomberg Статьи редакции

Компания разработала напиток, способный заменить дневной рацион.

  • Производитель жидкого заменителя обычной еды Soylent «изучает стратегические варианты, включая продажу», пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы. Компания наняла консультанта для поиска покупателей.
  • Согласно документу, Soylent может получить минимум $225 млн после продажи исходя из её годового дохода. По прогнозам, в 2022 году он составит $75 млн. В 2021 году был $63,3 млн. Представители Soylent отказались от комментариев.
  • Почему компанию решили продать, неизвестно. С момента запуска основными клиентами Soylent были те, кто обычно забывает или не успевает поесть на работе. В последние годы компания пыталась переориентироваться на массовых потребителей, пишет издание.
  • Смесь Soylent состоит из углеводов, аминокислот, клетчатки и витаминов. Напиток может заменить дневной рацион. У производителя также есть протеиновые батончики и коктейли.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году компания привлекла $133 млн от венчурного подразделения Alphabet, Andreessen Horowitz и других.

#новость #soylent

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14 комментариев
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Кипарис Барбос

Жидкий хлеб

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Плохой пришелец

был бы это хороший бизнес, его бы никто не продавал

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Ed Ivanushkin

Футурама 😁

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Kesha Pazzy

Актуально. Постоянно забываю поесть на работе.
А каков он на вкус и цвет?
Вязкая жижа или вкусный бодрящий напиток?

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Sergey Tischenko

О, еда 1шт.)

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Цифровые комплексы

А кто смотрел фильм Зелёный сойлент? Наталкивает на интересные мысли..И состав в статье не раскрыт

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Щитпостер на зарплате

Sojaks

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Андрей Васильев

Где же Илон. На Марсе бы такое пригодилось

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Artemy

На сдачу от Твиттера!

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Вадим Д.

Жидкий заменитель обычной еды. Хорошо, что не жуткий.
Сарказм.
А серьёзно, прикольная должна быть штука, особенно если на вкус хороша.

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Илья Поспелов

Если есть проблемы с набором веса,крутая штука

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Андрей

А как же деградация мышц челюсти и десен?

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Artemy

Недоюникорнили

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Сергей Я

Зумеры изобрели NL и прочую лабуду.

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