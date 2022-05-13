Финский производитель каш и мюсли Nordic продал российский бизнес за €1,5 млн Статьи редакции
Новым владельцем стал производитель упаковки для продуктов из Подмосковья.
- Финская Raisio продала российский бизнес компании «Копэкер Агро». Власти зарегистрировали сделку 12 мая, все активы уже переданы покупателю. Права на товарный знак Nordic в России и Беларуси проданы эстонской компании Nordgate.
- Сумма сделки — €1,5 млн. Raisio оценила убыток от продажи российского бизнеса в €3,6 млн. Компания не раскрыла, будут ли теперь продаваться каши, мюсли и печенье под другой маркой.
- Кроме продуктов питания, Raisio продавала в России рыбные комбикорма под брендом Raisioaqua. На местный рынок приходилось около 65% поставок, но в начале марта 2022 года компания приостановила экспорт.
- Тогда же Raisio отозвала свой финансовый план на 2022 год из-за спецоперации в Украине, быстрого роста цен на зерно и неопределенности с доступностью сырья. В первом квартале выручка компании выросла на 15,9%, до €55,1 млн. Чистая прибыль сократилась на 15%.
- ООО «Копэкер Агро» зарегистрирована в Серпухове в 2016 году. По собственным данным, это «один из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания». Выручка в 2021 году составила 64,9 млн рублей, чистый убыток — 19,5 млн рублей.
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Никак не пойму, им дома компенсируют убытки или они реально готовы в минуса залететь, лишь бы покинуть Россию?
Меня интересует кто нам компенсирует убытки.
Они там справятся.
Довольно глупо переживать за богатые страны запада, сидя по уши
в нищете.
Очевидно, репутация им просто дороже
тому, что из России бывшие князья и княгини бежали в одном исподнем вы тоже удивляетесь?
Уходят, потому что бизнес не может больше работать в состоянии неопределенности. Уходят навсегда, поэтому фиксят любые убытки и если кто-то надеется, что они вернутся сразу на следующий день после окончания всех смертоубийств, то он глубоко заблуждается.
у них выбор простой - остаться и зашквариться (и умереть навсегда, никто в Европе не будет работать с компанией поддерживающей Россию), либо уйти с тяжелыми потерями и _может быть_ выжить
Варианты разные могут быть:
1. Опасение репутационных издержек
2. Вероятность попадания под вторичные санкции
3. Упала рентабельность в виду ухудшения делового климата в России.
4. Возникли технические проблемы и нарушились логистические цепочки.
5. Под шумок тупо отжали
6. ...
Конечно, им выгоднее потерять часть денег из за ухода. Чем нести репутационные риски которые могут обойтись в сотни раз дороже.
боятся своего правительства просто. За связи с Россией можно получить
А что может если они видят в дальнейшем убытки сильнее от того что тут останутся?🤔 +Репутация.
Просто я видел уход таких компаний, про которые впервые слышал. И они сильно далеки от розницы. Им понты с солидарностью не нужны
Неужели репутационный риск настолько велик, по их мнению и их продукцию на местном рынке заскамят?
Всё просто, напечатают дополнительные евро и компенсируют компании убытки, "завалят ничем не обеспеченными деньгами".
они просто не хотят прибыль по курсу Сбера выводить
Кроме России есть огромное количество стран) Просто Россия ближе и рынок большой был. Перепрофилируются на другие страны, новую логистику сделают и так далее) На первых порах конечно могут и в минус уйти хороший.
Репутация превыше всего. Потерять репутации стоит намного дороже.
В Европе никто не будет покупать бренд ,который активно продается в Рашке
Вот и продали за бесценок
Их купили чуваки, которые за 6 лет(с 2016 по 2022) смогли достичь этого:Выручка в 2021 году составила 64,9 млн рублей, чистый убыток — 19,5 млн рублей.
Че т тоже не понял, мож млрд? Что за лидер с оборотом в 60 лямов, да и продажа бизнеса за 1,5 евро?
И так будет с каждым, кто с Россией болтаться будут. Даже самые бедные наши люди смогут скупить их всех! *
Дёшево. Мы бы тут в комментах с пацанами скинулись и купили.
Май 2022, скидываемся на кашку всем VC.
блин, как-то дешево они продали. Реально, бежали как будто бы
Финляндия так-то в данный момент готовится к военной агрессии со стороны России, военные силы стягивают к границе
https://www.bbc.com/russian/features-61239776
Финская Раисио продала российский бизнес))
"Сумма сделки — €1,5 млн. Raisio оценила убыток от продажи российского бизнеса в €3,6 млн."
Так и хочется написать, "крысы бегут с корабля", но смысл видится совершенно иной. Разговор совсем не про крыс, а про вынужденное бегство с корабля. Напрягает сильно конечно.
Это просто у вас в голове отрицательный образ крыс. На самом деле - крысы умнейшие животные, и бегством с тонущего корабля часто даже подсказывали морякам о проблеме.
Да и это вполне рациональное поведение - бежать с корабля, который не спасти.
ну так вынуждены бежать они не из-за нестабильного курса или протеста против спецоперации, а из-за санкций. в юридическом или в практическом применении в зависимости от страны бренда.
при всём желании тут сложно рф приплести, как нехороших пацанов.
Крысы тоже врядли просто так бегут, у всех своя "вынужденность")
Когда уже выйдет последняя новость с заголовком: «Последняя зарубежная компания покидает РФ...»
как говорится, завтрак/кашу отдай...
очень грустно наблюдать как день за днем новые фирмы продают свой бизнес и сваливают
Раисия уходит из России!
Бизнес по цене премиальной квартиры в Москве) неплохо)
Почему разрешают выводить им деньги из России
потому что отдают задешево
Лидеры в производстве упаковки с чистым убытком в 19.5 млн.
Может у них в прошлом году массовые инвестиции в производство.
Убыток на этапе развития это нормально
Жалко их
Как компания с выручкой в 66 млн.руб. покупает бизнес за 1,5 млн.евро ? Кто-то их банков дает малому бизнесу с долгами такие займы? Может продали сами себе?
Вы немного ошиблись- за 1,5 млн. евро.Как компания с выручкой в 66 млн.руб.
Ждали пока рубль подорожает...
1.5 миллиона евро
Очень печально((( Хороший производитель был
Не переживайте, продадут, потом через пару лет выкупят обратно.
Продали в 2.5 раза дешевле
я у мамы бизнесмен
Боясь за репутацию все больше стран уходят с Российского рынка, но о этого хуже не становится
Просто на складах еще порядочно запасов. Надо ждать когда они закончатся.
у меня уже безусловный рефлекс, если кто то уходит, надо пойти, купить это напоследок. только когда сказали что сапсанов больше не будет, я сумел себя удержать в руках...
Только начал закупать..
Теперь у каши будет новый слоган: ложечку за маму, за папу, за страну! С вкраплением латинского)