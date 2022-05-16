CoolCola, Fancy и Street: «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite Статьи редакции
С «классическими вкусами» оригинальных напитков.
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Как отмечает производитель, новая линейка — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».
В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite, а в дизайн CoolCola добавлен синий цвет. Похожие цвета — синий, белый и красный — использует Pepsi.
- В марте 2022-го Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
- В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
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Прям точно такая же, но только хуже и дороже. Стоит еще добавить - уникальная отечественная разработка не имеющая аналогов в мире.
Пробовали?
Не думаю, что мое мнение бы изменилось.
А, понятно
🤔
И хоть бы одну без сахара сделали
Упускаете. Сахар — это генетическая скрепа. Скорее появится кола со вкусом гречки, чем без сахара 😂
Кул Кола Zero
Ну подсуетились, молодцы.
Хотя могли бы и какую-нибудь Квасолу или ФантоКвас (как Фантомас) организовать.
Выглядит, на удивление, нормально.
На заре эпохи нулевых я сидел в каком-то чатике, в котором была автозамена любого мата на словосочетание "у меня нет слов"
Так вот: у меня нет слов, у меня нет слов, у меня нет слов
Видимо он и тут есть, иначе должно быть что-то типа - CиFилиS
Ну это победа.
К неймингу аналога Pepsi мы не готовы морально.
«С едва заметными нотками говна».
"Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite"
Я, канеш, не дизайнер, но говорить "повторяют" не стал бы. Ну типа цветовая гамма такая же, заглавные буквы тоже те же, но на этом всё.
Хоспаде, стыдно-то как ...