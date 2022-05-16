Еда
Шумный Женя

CoolCola, Fancy и Street: «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite Статьи редакции

С «классическими вкусами» оригинальных напитков.

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Как отмечает производитель, новая линейка — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».

В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite, а в дизайн CoolCola добавлен синий цвет. Похожие цвета — синий, белый и красный — использует Pepsi.

  • В марте 2022-го Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
  • В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

#новость #очаково

412 просмотров
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17 комментариев
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Game Topia

Прям точно такая же, но только хуже и дороже. Стоит еще добавить - уникальная отечественная разработка не имеющая аналогов в мире.

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Алеоп

Пробовали?

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Game Topia

Не думаю, что мое мнение бы изменилось.

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Алеоп

А, понятно

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Российские аналоги

🤔

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Андрей Фролов

И хоть бы одну без сахара сделали

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Павел Евграфович

Упускаете. Сахар — это генетическая скрепа. Скорее появится кола со вкусом гречки, чем без сахара 😂

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Паша Казаков

Кул Кола Zero

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Вадим Д.

Ну подсуетились, молодцы.
Хотя могли бы и какую-нибудь Квасолу или ФантоКвас (как Фантомас) организовать.

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Пришелец

Выглядит, на удивление, нормально.

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Паша Казаков

На заре эпохи нулевых я сидел в каком-то чатике, в котором была автозамена любого мата на словосочетание "у меня нет слов"

Так вот: у меня нет слов, у меня нет слов, у меня нет слов

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Game Topia

Видимо он и тут есть, иначе должно быть что-то типа - CиFилиS

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Sofia K.

Ну это победа.

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High Stakes

К неймингу аналога Pepsi мы не готовы морально.

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From Siberia to London

«С едва заметными нотками говна».

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Слегка Придурковатый

"Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite"

Я, канеш, не дизайнер, но говорить "повторяют" не стал бы. Ну типа цветовая гамма такая же, заглавные буквы тоже те же, но на этом всё.

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Я никто и звать меня никак

Хоспаде, стыдно-то как ...

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