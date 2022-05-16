McDonald's окончательно уйдёт из России — компания продаст свой бизнес в стране Статьи редакции
Сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, говорит источник ТАСС.
- McDonald's начала процесс продажи российского бизнеса — в него входит 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек, пишет Associated Press.
- Компания намерена найти местного покупателя сети, который бы платил зарплату работникам ресторанов до тех пор, пока сделку не закроют.
- McDonald's заявила, что перед продажей планирует сначала убрать золотые арки и другие символы бренда со своих ресторанов. В результате ухода McDonald's планирует зафиксировать убыток от $1,2 млрд до $1,4 млрд.
- Источник ТАСС в компании сообщил, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню, а также продолжит сотрудничество с поставщиками, более 90% из которых — российские.
- 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату.
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Да уж, я помню как первый открылся и уж точно не думал, что увижу закрытие последнего.
цикл замкнулся
А в остальном, прекрасная маркиза
Все Horror Show, все Horror Show!!
Эпоха закончилась
Главное чтобы возле новых ресторанов (под новым брендом) были зарядки для электрокаров "Москвич".
Робот Федор готов принять ваш заказ
Ну или хотя-бы овёс с сеном)
😂😂бля, угараю
Очень жаль!
Думаю многие понимают, что уходит не просто общепит и рабочие места, а уходят целые технологии с рынка 😔
Никто никуда не уходит. Делают вид только.
Конкретно, например какие?
К сожалению именно так
Уходит целая эпоха 😉
какие нафиг технологии , у нас их и не было никогда
зачем вывески-то снимать? Перевернул букву, делов-то на 5 минут
Зачем переворачивать?
Уверен, что быстро найдётся покупатель.
Схема очень проста.
Потанин?
Макдоналдс и в целом ресторанный бизнес (особенно таких масштабов) – это не простая схема
Схема проста, но она выстроена и работает при определенном менеджменте. Если его не будет - смысл во всем этом, когда управление пошло по одному месту.
Ждём открытие СберДоналдс:)
Яндекс.Бутер
Занимаюсь общепитом. Такой проект без менеджмента, системы контроля, отлаженной системы поставщиков, сильном маркетинге — умрет. Никто его не потянет.
вот и настоящие эксперты подъехали
почему это всё должно резко потеряться? Макдональдсу в России уже 30 лет. Давно уже компания управляется внутри почти полностью гражданами РФ. Продажа по сути мало что поменяет, если ничего в компании не менять и не ломать
Все это остается на прежнем месте, просто оформляются документы так, чтобы у общественности не было претензий. И все. Весь контроль, весь менеджмент на месте. Парни, огромные производства так переоформляют, не чета закусочным, там технологии и контроль в миллиард раз выше и серьезнее. Просто переоформляют доки, типа ушли.
Скрепбургер в ГосМаке - наше будущее)
А что случилось?
Шутка приелась
Студенты теперь могут позводить себе питаться исключительно в мишленовских ресторанах.
😂
Она утонула
Новый мем?
Получается, уйдёт только название?
Не совсем, в официальном заявлении компании написали, что официальное меню нельзя будет использовать новому бренду. Соответственно кто-то покупает сеть с цепочкой поставок, а рецептов биг мака не оставят
Всё верно
Да и хер бы с ним. Уже не будет так как прежде. Пора смириться.
На проекте с 22 апр 2022
Блядь, да как вам вообще в голову пришло написать такую чушь в Международный день мирного сосуществования???
Все мы прекрасно знаем, что они «продадут» его своему доверенному лицу в России. Бизнес, есть бизнес.
схема отработанна еще со времен Славной Революции в Англии,продаем доверенному лицу,он платит долями подозрительно похожими на прибыли,ну и разумеется в любой момент мы можем разорвать конракт,скажем из-за дискриминации геев-таджиков
Гудбай, Америка, о-о-о...
Да уж, с такими бигтейсти мне стали слишком малы мои тёртые джинсы))
В Крыму Макдональдс называться , драйв кафе и отлично работает . Так и на материке будет
Читал отзывы, где сравнивают с оригиналом. Сравнение в худшую сторону
И есть то, что в Крыму якобы аналог мака - невозможно! А ценник такой же.
Крутой арт кстати
Ага, и вернётся под новым брендом
Статью прочти
новость прочитай
«Бутерторг» нормально, по нашему, по советски, я щитаю
Happy meal будет «трапезная вечеря»
И купит их Мираторг
Мда, все детство и осознанную жизнь помню макдональдс, часто кушал его после школы и будучи студентом, любил заказывать иногда перекусить или поужинать, заходил попить кофе и перекусить с кем-то. Всю мою осознанную жизнь макдак сопровождал меня и я им пользовался, кфс тоже вкусно конечно, но меню другое, а бк ужасен... так обидно и жалко что любимая сеть с которой связано столько событий в жизни, уходит
В бк картошка лучшая
про пописать забыл
.
Вали на свой Тжорнал
Поняли, что спецоперация еще черт знает сколько будет идти, и совершенно невыгодно "временно закрывать рестораны", видимо, решили просто другой бренд основать. Поменяют вывеску на входе, а так, для потребителей как я понял, по сути ничего не меняться. Тем более, если 90% поставщиков из России.
Так уйдет или сменит бренд? Одна половина новости противоречит другой.
Не совсем понимаю. Так они продают свой бизнес и ищут местного покупателя или в июне открываются под другим брендом? Вроде как это 2 противоположности в одной новости? Поправьте, если я не прав
ну ты думаешь кто-то купит бизнес, чтобы его закрыть??)))
Класс 👍🏼
«Ищет вилы в сарае на даче с мыслями о Кремле»
Да где уже это дно от которого мы должны оттолкнуться... неужели ещё глубже 🤦🏻♂️
Теперь мы читаем книгу "Иран. Том 2. Из князи в грязи"
Уже и реклама есть для вновь открывшегося бутерторга
https://youtu.be/T_eyQvtE-p4
Вот как так получилось?
Совки обвиняли демократов в том, что они променяли все достояние страны на кока-колу, макдоналдс и джинсы.
Но по факту первый макдоналдс открылся в СССР, первые джинсы и кола приехали сюда также в СССР. А при демократах всего этого не стало, Мак ушел, Колы больше нету, брендовые шмотки тоже исчезли. И достояния страны тоже нету.
Демократы это кто? Путин и компания?
Клоун ушел, полковник остался
Ещё повоюем.
В офисе Бургер Кинга зафиксировано несколько инфарктов от счастья
Хм... А в Новосибирске так и останутся как сейчас - работающими?
А "источнику ТАСС" как-то не особо верится - вполне возможно что "для успокоения" - дескать "все тихо-мирно, просто вывеску поменяют, че вы".
Насрать вообще
Надеюсь, что тот, кто купит, обойдётся без трешовых названий вроде РусМак, РосМак, NashMac
РосОбщПитРестТорг
Будет как рядом в новости про замену Колы, спрайта и фанты?
ZacDonalds?
Z-Donald's
Z-Cola
Zprite
Zanta
aVtoZac-Don
А я смеялся год назад, когда в Крыму видел мимикрирующие под западные бренды местные точки общепита..
А что именно тебя посмешило ? Разницы в меню между Макдональдс и ДрайвКафе в Крыму нет . Кельвин кляйн и босс тоже самое
Будет МакПутинс, например
Двойной санкцбургер
У франшизы арку тоже заберут?
Не должны. Пишут же, что бренд меняют из-за того, что продают рестораны, а франшизные продать они не смогут
Был Макдак станет Магдаг
.
Перееходим на здоровую еду (P/S заведения до сих пор работают)
нашбургер, пирожок иван калита и чашечку руссиано! мне вот что интересно - те, кто продают бизнес в РФ - им деньги выводить за пределы РФ разрешают? учитывая что с той стороны блочат ЗВР и угрожают национализацией.
Маки в России помоечные, самые норм фастресты это в РБ. Хорошо что ушли
кажется, вы в чешских не были просто
ТАСС: McDonald's под новым брендом заработает в России уже в июле
Бренд сохранит сотрудничество с поставщиками, более 90% из которых — российские.
Печальненько, на самом деле
В Америке был?
Был.
А Биг Мак ел?
Ел.
Ну и как он?
Да так...
Пошутили и хватит...
Переживём.
NashMc😁😉
McVanya
НашДак будет чтоли? 🤔
Ушла эпоха, получается...
Это прорыв 🤣
Нееет 😰😰😰
вернут биф а-ля рус и ролл селедка под шубой?
Татарский вариант
А что случилось? Почему возобновляются?
Ждём РосМак
Чет я вообще ничего не понял. Они уходят и ищут покупателя, который бы выкупил их магазины. Но при этом на самом деле они никуда не уходят, а будут тут работать с лета, просто под другим брендом, при этом СОХРАНИВ текущий коллектив и тд. 2 вопроса:
1) Нахера искать покупателя, если самому надо?
2) На западах этот реверанс оценят или там совсем тупые? Вроде как ушел, но на деле только табличку с названием сменил. Детский сад какой-то
Скорее всего они уходят окончательно, но из-за масштабов (производства и сотрудников) им никто не разрешит развалить уже существующую систему. Так что они обязаны найти покупателя который в течении определенного кол-ва лет будет обязан сохранить точки общепита, без массового увольнения сотрудников и поддержкой уже существующих контрактов (у них еще многие продукты со своего производства уходят в другие компании).
*это как закрывается старый детский садик, но нового владельца обязуют сделать в нем косметический ремонт и на протяжении 3-5 лет оставить там дошкольное учреждение, курсы, кружки и пр. После этого срока новый владелец может делать с землей и зданием что он пожелает.
Зато у нас будет Дядя Ваня)
Ушла эпоха хэппимила.
Жаль, хотя кажется все уже итак попрощались. Интересно что с франшизами будет
ZdonaldZ
"Дядя Ваня" будет. Кринж, пиздец, конечно.
Ушла эпоха
Здоровее будем
McPutin's давайте уже тогда...
Если честно, то, скорее всего, как и большинство "ушедших", просто переоформят документы - и на этом все. Так же и будут торговать.
Макдак будет -уверен)
Видела открытие первого в своём городе,не ожидала увидеть и закрытие))Ощущение,что с Маком и эпоха ушла)
А прикиньте что новый ресторан под новым брендом, станет супер популярным и выкупит в итоге Макдоналдс.
Wакдональдс
Взгрустнулось 🥲
было очевидно..
Откровенно, сеть в последнее время так сильно испортилась, то перестал туда ходить. Раньше ходил может 1 раз в квартал.
Прям даже не знаю, что будем мы теперь кушать )
Чего, какие 62 тысячи человек в 850 ресторанах? Что за идиот и для каких идиотов это придумал? Это получается почти 1000 человек в 1 ресторане работает. Чем они там занимаются?