Еда
Шумный Женя

McDonald's окончательно уйдёт из России — компания продаст свой бизнес в стране Статьи редакции

Сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, говорит источник ТАСС.

  • McDonald's начала процесс продажи российского бизнеса — в него входит 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек, пишет Associated Press.
  • Компания намерена найти местного покупателя сети, который бы платил зарплату работникам ресторанов до тех пор, пока сделку не закроют.
  • McDonald's заявила, что перед продажей планирует сначала убрать золотые арки и другие символы бренда со своих ресторанов. В результате ухода McDonald's планирует зафиксировать убыток от $1,2 млрд до $1,4 млрд.
  • Источник ТАСС в компании сообщил, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню, а также продолжит сотрудничество с поставщиками, более 90% из которых — российские.
  • 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату.

#новость #mcdonalds

9311 просмотров
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225 комментариев
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Годовой кран

Да уж, я помню как первый открылся и уж точно не думал, что увижу закрытие последнего.

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Виктория Никанорова

цикл замкнулся

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S.Capusta

А в остальном, прекрасная маркиза
Все Horror Show, все Horror Show!!

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Михаил Желтухин
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1 комментарий
Orca

Эпоха закончилась

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Denis Logunovich

Главное чтобы возле новых ресторанов (под новым брендом) были зарядки для электрокаров "Москвич".

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VS

Робот Федор готов принять ваш заказ

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ATM-Tech

Ну или хотя-бы овёс с сеном)

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Евгений Старцев

😂😂бля, угараю

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ВК

Очень жаль!
Думаю многие понимают, что уходит не просто общепит и рабочие места, а уходят целые технологии с рынка 😔

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Gosoo Gosoo

Никто никуда не уходит. Делают вид только.

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19 комментариев
Kir Lazare
McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню, а также продолжит сотрудничество с поставщиками, более 90% из которых — российские.
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1 комментарий
Ivan Bindus

Конкретно, например какие?

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3 комментария
Алексей Шлыков

К сожалению именно так

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Павел Воронов

Уходит целая эпоха 😉

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Станислав Панов

какие нафиг технологии , у нас их и не было никогда

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maximus

зачем вывески-то снимать? Перевернул букву, делов-то на 5 минут

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Павел

Зачем переворачивать?

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Алексей Дымов

Уверен, что быстро найдётся покупатель.
Схема очень проста.

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Василий Степанофф

Потанин?

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4 комментария
Артем Гарбарт

Макдоналдс и в целом ресторанный бизнес (особенно таких масштабов) – это не простая схема

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2 комментария
Иван Васильев

Схема проста, но она выстроена и работает при определенном менеджменте. Если его не будет - смысл во всем этом, когда управление пошло по одному месту.

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15 комментариев
Aleksei Menshikov

Ждём открытие СберДоналдс:)

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Михаил Октябрьский

Яндекс.Бутер

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Sergey Ryabov

Занимаюсь общепитом. Такой проект без менеджмента, системы контроля, отлаженной системы поставщиков, сильном маркетинге — умрет. Никто его не потянет.

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Василий Степанофф

вот и настоящие эксперты подъехали

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8 комментариев
Андрей Геращенко

почему это всё должно резко потеряться? Макдональдсу в России уже 30 лет. Давно уже компания управляется внутри почти полностью гражданами РФ. Продажа по сути мало что поменяет, если ничего в компании не менять и не ломать

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3 комментария
Штуки из труб

Все это остается на прежнем месте, просто оформляются документы так, чтобы у общественности не было претензий. И все. Весь контроль, весь менеджмент на месте. Парни, огромные производства так переоформляют, не чета закусочным, там технологии и контроль в миллиард раз выше и серьезнее. Просто переоформляют доки, типа ушли.

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AE1

Скрепбургер в ГосМаке - наше будущее)

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Дмитрий Михайлович

А что случилось?

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Михаил Желтухин

Шутка приелась

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Василий Степанофф

Студенты теперь могут позводить себе питаться исключительно в мишленовских ресторанах.

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1 комментарий
Игорь

😂

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Алексей

Она утонула

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Валерий Альбертович Жмышенко

Новый мем?

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2 комментария
Знакомый инструмент

Получается, уйдёт только название?

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Екатерина

Не совсем, в официальном заявлении компании написали, что официальное меню нельзя будет использовать новому бренду. Соответственно кто-то покупает сеть с цепочкой поставок, а рецептов биг мака не оставят

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9 комментариев
Алексей Дымов

Всё верно

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Sergio Sergios

Да и хер бы с ним. Уже не будет так как прежде. Пора смириться.

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color

На проекте с 22 апр 2022

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17 комментариев
Noblesse. tv

Блядь, да как вам вообще в голову пришло написать такую чушь в Международный день мирного сосуществования???

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Евгений Билина

Все мы прекрасно знаем, что они «продадут» его своему доверенному лицу в России. Бизнес, есть бизнес.

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Алексей Сладков

схема отработанна еще со времен Славной Революции в Англии,продаем доверенному лицу,он платит долями подозрительно похожими на прибыли,ну и разумеется в любой момент мы можем разорвать конракт,скажем из-за дискриминации геев-таджиков

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1 комментарий
Виктория Никанорова

Гудбай, Америка, о-о-о...

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Юности вольная птица

Да уж, с такими бигтейсти мне стали слишком малы мои тёртые джинсы))

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1 комментарий
Maxim Saranyuk

В Крыму Макдональдс называться , драйв кафе и отлично работает . Так и на материке будет

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Мурад Муртазалиев

Читал отзывы, где сравнивают с оригиналом. Сравнение в худшую сторону

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Лилия Алексеева

И есть то, что в Крыму якобы аналог мака - невозможно! А ценник такой же.

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1 комментарий
Знакомый инструмент
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Orca

Крутой арт кстати

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StargazerXIII

Ага, и вернётся под новым брендом

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Греческий рак

Статью прочти

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1 комментарий
Garmonbon

новость прочитай

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1 комментарий
Buck Mulligan
под новым брендом

«Бутерторг» нормально, по нашему, по советски, я щитаю

Happy meal будет «трапезная вечеря»

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Илюша Шантарамка

И купит их Мираторг

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1 комментарий
Иван Петров

Мда, все детство и осознанную жизнь помню макдональдс, часто кушал его после школы и будучи студентом, любил заказывать иногда перекусить или поужинать, заходил попить кофе и перекусить с кем-то. Всю мою осознанную жизнь макдак сопровождал меня и я им пользовался, кфс тоже вкусно конечно, но меню другое, а бк ужасен... так обидно и жалко что любимая сеть с которой связано столько событий в жизни, уходит

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No Name

В бк картошка лучшая

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Ilia

про пописать забыл

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Delije

.

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Дмитрий Филиппов

Вали на свой Тжорнал

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Максим Мюллер

Поняли, что спецоперация еще черт знает сколько будет идти, и совершенно невыгодно "временно закрывать рестораны", видимо, решили просто другой бренд основать. Поменяют вывеску на входе, а так, для потребителей как я понял, по сути ничего не меняться. Тем более, если 90% поставщиков из России.

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Valentin Budaev

Так уйдет или сменит бренд? Одна половина новости противоречит другой.

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Семён Морозов

Не совсем понимаю. Так они продают свой бизнес и ищут местного покупателя или в июне открываются под другим брендом? Вроде как это 2 противоположности в одной новости? Поправьте, если я не прав

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Маркетолог

ну ты думаешь кто-то купит бизнес, чтобы его закрыть??)))

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2 комментария
Green Base

Класс 👍🏼

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Pushkareva Ekaterina

«Ищет вилы в сарае на даче с мыслями о Кремле»

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Андрей

Да где уже это дно от которого мы должны оттолкнуться... неужели ещё глубже 🤦🏻‍♂️
Теперь мы читаем книгу "Иран. Том 2. Из князи в грязи"

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Buck Mulligan

Уже и реклама есть для вновь открывшегося бутерторга

https://youtu.be/T_eyQvtE-p4

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Максим

Вот как так получилось?

Совки обвиняли демократов в том, что они променяли все достояние страны на кока-колу, макдоналдс и джинсы.

Но по факту первый макдоналдс открылся в СССР, первые джинсы и кола приехали сюда также в СССР. А при демократах всего этого не стало, Мак ушел, Колы больше нету, брендовые шмотки тоже исчезли. И достояния страны тоже нету.

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Владимир Соколовский

Демократы это кто? Путин и компания?

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Sergey Kovalev

Клоун ушел, полковник остался

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Щитпостер на зарплате

Ещё повоюем.

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Ivan Susanin

В офисе Бургер Кинга зафиксировано несколько инфарктов от счастья

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ilia

Хм... А в Новосибирске так и останутся как сейчас - работающими?

А "источнику ТАСС" как-то не особо верится - вполне возможно что "для успокоения" - дескать "все тихо-мирно, просто вывеску поменяют, че вы".

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artёm rudomёtov

Насрать вообще

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Андрей Геращенко

Надеюсь, что тот, кто купит, обойдётся без трешовых названий вроде РусМак, РосМак, NashMac

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Василий Степанофф

РосОбщПитРестТорг

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Александр Соколов

Будет как рядом в новости про замену Колы, спрайта и фанты?
ZacDonalds?

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Максим

Z-Donald's
Z-Cola
Zprite
Zanta

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Noblesse. tv

aVtoZac-Don

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Цифровые комплексы

А я смеялся год назад, когда в Крыму видел мимикрирующие под западные бренды местные точки общепита..

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Maxim Saranyuk

А что именно тебя посмешило ? Разницы в меню между Макдональдс и ДрайвКафе в Крыму нет . Кельвин кляйн и босс тоже самое

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6 комментариев
Я никто и звать меня никак

Будет МакПутинс, например

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Василий Степанофф

Двойной санкцбургер

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Иван

У франшизы арку тоже заберут?

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Греческий рак

Не должны. Пишут же, что бренд меняют из-за того, что продают рестораны, а франшизные продать они не смогут

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Alik Ganiev

Был Макдак станет Магдаг

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Андрей Геращенко

.

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Юрий Хрусталев

Перееходим на здоровую еду (P/S заведения до сих пор работают)

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Денис Колокольцев

нашбургер, пирожок иван калита и чашечку руссиано! мне вот что интересно - те, кто продают бизнес в РФ - им деньги выводить за пределы РФ разрешают? учитывая что с той стороны блочат ЗВР и угрожают национализацией.

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Фёдор Хан

Маки в России помоечные, самые норм фастресты это в РБ. Хорошо что ушли

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danil nik

кажется, вы в чешских не были просто

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Own glow

ТАСС: McDonald's под новым брендом заработает в России уже в июле

Бренд сохранит сотрудничество с поставщиками, более 90% из которых — российские.

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Denis Hardenberg

Печальненько, на самом деле

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Dmitriy Filippov

В Америке был?
Был.
А Биг Мак ел?
Ел.
Ну и как он?
Да так...

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color

Пошутили и хватит...

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СвяТой_ТапоК

Переживём.

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cepera

NashMc😁😉

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AAAAA

McVanya

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NotFop

НашДак будет чтоли? 🤔

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Дмитрий Беговатов

Ушла эпоха, получается...

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Bobrdobr

Это прорыв 🤣

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Red Boy

Нееет 😰😰😰

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Антон Теплоухов

вернут биф а-ля рус и ролл селедка под шубой?

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Михаил Лукьянов

Татарский вариант

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Anton Innokentievich

А что случилось? Почему возобновляются?

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Пилюль

Ждём РосМак

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Андрей Николаев

Чет я вообще ничего не понял. Они уходят и ищут покупателя, который бы выкупил их магазины. Но при этом на самом деле они никуда не уходят, а будут тут работать с лета, просто под другим брендом, при этом СОХРАНИВ текущий коллектив и тд. 2 вопроса:
1) Нахера искать покупателя, если самому надо?
2) На западах этот реверанс оценят или там совсем тупые? Вроде как ушел, но на деле только табличку с названием сменил. Детский сад какой-то

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Иванка Сегодина
Чет я вообще ничего не понял.

Скорее всего они уходят окончательно, но из-за масштабов (производства и сотрудников) им никто не разрешит развалить уже существующую систему. Так что они обязаны найти покупателя который в течении определенного кол-ва лет будет обязан сохранить точки общепита, без массового увольнения сотрудников и поддержкой уже существующих контрактов (у них еще многие продукты со своего производства уходят в другие компании).

*это как закрывается старый детский садик, но нового владельца обязуют сделать в нем косметический ремонт и на протяжении 3-5 лет оставить там дошкольное учреждение, курсы, кружки и пр. После этого срока новый владелец может делать с землей и зданием что он пожелает.

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Orca

Зато у нас будет Дядя Ваня)

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Щитпостер на зарплате

Ушла эпоха хэппимила.

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Михаил Зеленин

Жаль, хотя кажется все уже итак попрощались. Интересно что с франшизами будет

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A.A. Rayskiy

ZdonaldZ

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Gosoo Gosoo

"Дядя Ваня" будет. Кринж, пиздец, конечно.

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Ксения Серяпина

Ушла эпоха

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Евгений Алиев

Здоровее будем

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Павел Гросс-Днепров

McPutin's давайте уже тогда...

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Штуки из труб

Если честно, то, скорее всего, как и большинство "ушедших", просто переоформят документы - и на этом все. Так же и будут торговать.

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роман долгополов

Макдак будет -уверен)

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Юлия

Видела открытие первого в своём городе,не ожидала увидеть и закрытие))Ощущение,что с Маком и эпоха ушла)

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Петр Иванов

А прикиньте что новый ресторан под новым брендом, станет супер популярным и выкупит в итоге Макдоналдс.

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Denis Novikov

Wакдональдс

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Christina

Взгрустнулось 🥲

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Кипарис Барбос

было очевидно..
Откровенно, сеть в последнее время так сильно испортилась, то перестал туда ходить. Раньше ходил может 1 раз в квартал.

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Антон Тарасов

Прям даже не знаю, что будем мы теперь кушать )

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Mikhail Novikov

Чего, какие 62 тысячи человек в 850 ресторанах? Что за идиот и для каких идиотов это придумал? Это получается почти 1000 человек в 1 ресторане работает. Чем они там занимаются?

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