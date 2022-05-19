Почему курс доллара падает, а цены все равно растут — на примере еды

Если вкратце — потому что сейчас дорожает логистика, а полностью локализованных продуктов практически нет.

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Объясняет Октавиан Низамов, лидер проекта «Донер 42» — стартапа Dodo Brands.

Разберу наш «Классический» донер, он состоит из разных ингредиентов: мяса, овощей, соусов и специй. Часть этих ингредиентов — локальная, а часть — импорт. К примеру, куриное азу в маринаде. Основное сырье — российское куриное бедро. Импортная составляющая в азу — специи.

И так везде, в России практически нет товаров, которые полностью делаются из отечественного сырья. В подавляющем большинстве случаев какая-то часть импортная, например, молоко. Молоко, понятно, наше, но упаковка — импортная. Консерванты — импортные. Бумага: основное сырье наше, но оборудование для производства и отбеливатель — импортные. И так далее.

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Импорт зависит от курса валюты и логистики. В большей части от логистики. Сейчас с ней есть проблемы:

Многие перевозчики отказались работать с Россией. Получается, что спрос на перевозки остается высоким, а предложение падает. Логично, что цена на перевозки из-за этого растет. Часть поставщиков испытывает усложнение цепочек поставок → удлиняется цикл оборота денег → деньги дорожают.

Продолжается бойкот на морские перевозки. Логистические цепочки становятся мультимодальными: грузы возят авто- и железнодорожным транспортом, а это дороже, чем просто морем.

Поставщики меняют условия по отгрузкам. Раньше давали внушительные отсрочки до 14–30 дней, теперь отсрочки уменьшают либо переводят на предоплату → деньги дорожают.

99% ингредиентов мы покупаем у производителей. Лишь две-три позиции берем в рознице — в Metro. Мы заказываем большие объемы, например, 4 тонны чесночного соуса, 9 тонн мяса и так далее. Эти партии приезжают к нашему логисту на склад, оттуда мы постепенно покупаем их.

Цикл от момента размещения заказа нами до момента получения товара на склад иногда занимает до двух месяцев. В конце февраля мы были вынуждены закупить довольно ощутимые партии товаров на пике цен. У нас длинный цикл оборота ингредиентов, нам нужно один-два месяца, чтобы обернуть эти партии и заказать новые по (возможно) сниженным ценам.

До тех пор, пока мы не израсходуем эти партии товара, новые партии по сниженным ценам мы не закупим. Следовательно, снижать отпускные розничные цены мы тоже не можем, у нас моментально вырастает Unit Cost, и мы будем работать в убыток. Подорожали, в том числе:

Все соусы, у который импортная составляющая до 50%.

Азу (из-за специй, к том же подорожали корма для птицы).

Специи для куриного бульона.

Импортный халапеньо.

Импортные огурцы.

Картофель фри.

Пропала европейская черная смородина, привозим из Китая. До кризиса цена была в районе 80 рублей за 1 кг, сейчас — 400-450 рублей за 1 кг.

Из-за «спецоперации» многие страны (Россия, Украина, Индия) ввели эмбарго на экспорт зерновых. Дорожает и будет еще дорожать мука, из которой мы делаем наши лаваши. Дорожает растительное масло из-за ограничений экспорта.

Из-за плохого урожайного 2021 года выросла цена на картофельные продукты — картофель фри, картофельные дольки. До кризиса брали 1 кг за примерно 87 рублей, сейчас — за 138 рублей.