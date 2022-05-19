Почему курс доллара падает, а цены все равно растут — на примере еды Статьи редакции
Если вкратце — потому что сейчас дорожает логистика, а полностью локализованных продуктов практически нет.
Объясняет Октавиан Низамов, лидер проекта «Донер 42» — стартапа Dodo Brands.
Разберу наш «Классический» донер, он состоит из разных ингредиентов: мяса, овощей, соусов и специй. Часть этих ингредиентов — локальная, а часть — импорт. К примеру, куриное азу в маринаде. Основное сырье — российское куриное бедро. Импортная составляющая в азу — специи.
И так везде, в России практически нет товаров, которые полностью делаются из отечественного сырья. В подавляющем большинстве случаев какая-то часть импортная, например, молоко. Молоко, понятно, наше, но упаковка — импортная. Консерванты — импортные. Бумага: основное сырье наше, но оборудование для производства и отбеливатель — импортные. И так далее.
Импорт зависит от курса валюты и логистики. В большей части от логистики. Сейчас с ней есть проблемы:
- Многие перевозчики отказались работать с Россией. Получается, что спрос на перевозки остается высоким, а предложение падает. Логично, что цена на перевозки из-за этого растет. Часть поставщиков испытывает усложнение цепочек поставок → удлиняется цикл оборота денег → деньги дорожают.
- Продолжается бойкот на морские перевозки. Логистические цепочки становятся мультимодальными: грузы возят авто- и железнодорожным транспортом, а это дороже, чем просто морем.
- Поставщики меняют условия по отгрузкам. Раньше давали внушительные отсрочки до 14–30 дней, теперь отсрочки уменьшают либо переводят на предоплату → деньги дорожают.
99% ингредиентов мы покупаем у производителей. Лишь две-три позиции берем в рознице — в Metro. Мы заказываем большие объемы, например, 4 тонны чесночного соуса, 9 тонн мяса и так далее. Эти партии приезжают к нашему логисту на склад, оттуда мы постепенно покупаем их.
Цикл от момента размещения заказа нами до момента получения товара на склад иногда занимает до двух месяцев. В конце февраля мы были вынуждены закупить довольно ощутимые партии товаров на пике цен. У нас длинный цикл оборота ингредиентов, нам нужно один-два месяца, чтобы обернуть эти партии и заказать новые по (возможно) сниженным ценам.
До тех пор, пока мы не израсходуем эти партии товара, новые партии по сниженным ценам мы не закупим. Следовательно, снижать отпускные розничные цены мы тоже не можем, у нас моментально вырастает Unit Cost, и мы будем работать в убыток. Подорожали, в том числе:
- Все соусы, у который импортная составляющая до 50%.
- Азу (из-за специй, к том же подорожали корма для птицы).
- Специи для куриного бульона.
- Импортный халапеньо.
- Импортные огурцы.
- Картофель фри.
Пропала европейская черная смородина, привозим из Китая. До кризиса цена была в районе 80 рублей за 1 кг, сейчас — 400-450 рублей за 1 кг.
Из-за «спецоперации» многие страны (Россия, Украина, Индия) ввели эмбарго на экспорт зерновых. Дорожает и будет еще дорожать мука, из которой мы делаем наши лаваши. Дорожает растительное масло из-за ограничений экспорта.
Из-за плохого урожайного 2021 года выросла цена на картофельные продукты — картофель фри, картофельные дольки. До кризиса брали 1 кг за примерно 87 рублей, сейчас — за 138 рублей.
А ещё подорожала упаковка из-за дефицита бумаги в России — подложки, чековая лента, этикетки. Только стаканы пока не дорожают, но и то потому что у нас большой запас, заказанный до кризиса.
То есть просто написать, что курс рубля к доллару и евро ручной, у Донера 42 не хватило смелости?
плюсую
Неужели со смородиной проблемы? Чем европейская и китайская лучше нашей?
А её возможно нет в таких количествах. Работал на складе в Мск, который делает полезные батончики для Азбуки вкуса и ВкусВил, так основной ингредиент привозили из Ирана. Так же знаю, что какой-то из Российских соков, который есть на полке в каждом магазине, тоже делается на импортном яблочном пюре. Сады Придонья или что-то там про Кубань.
У нас ничего нет вообще, замещать нечем даже)
Вот бизнес идея хорошая)) выращивать смороду. Интересно свежая она нужна или замороженая. Долго сморода не лежит
Дело в том, что европа и запад долгое время добивалось построения нашей экономики таким образом чтобы нам было не выгодно производство вообще всего. Вот собрать зерно, продать его в европу и купить у них мясо выращенное на это зерно - дешевле, чем самим заниматься фермерством. Добыть нефть, продать ее Японии, а потом сплавать к ним за топливом для лодки дешевле чем заправится у себя на пристани. То же самое и со смородиной. Наверное.
Другими словами, если в ызахотите занятся выращиванием смородины, то после нескольких дней анализа поймете, что она будет в разы хуже и дороже привозной. Хуже в плане внешнего вида, пользы может и больше будет. Размер, цвет и т.д. будет не такой. А ещё есть такая фигня, как экология, которая у нас уже вся засрана, а ещё инфраструктуры нет. У них все создавалось веками, а у нас после распада СССР все пруды построенные для орашения засрали до той стадии, что даже почистить уже нельзя. А это в свою очередь делает все деревни и хозяйства просто непригодными для выращивания богатого урожая. Создавать все с нуля ни один бизнес не потянет, так как в прошлые разы этим занималось правительство.
Техники у нас тоже нет. Если собирать вручную, то нужно очень много рук. А это либо армия работающих за ЗП в 3т.р, либо смородина по цене черной икры.
И самое главное, что мои слова вообще могут быть ложными, так как я это просто из головы беру без каких-либо документальных подтверждений. Но скорее всего они точны до жути.
Европа здесь не причем, а про издержки вы правы. Высокая налоговая нагрузка + слабо развитая транспортная доступность + мало квалифицированных работников, а не синяков, готовых работать за тарелку супа. Все это приводит к тому что выращивать что то у нас получается дороже чем где бы то не было. И это не только про с/х, но и в целом про производство.
Смотрите, они у нас покупают нормальное зерно и делают из него два вида корма - годный и полный треш. Вот свой скот они откармливают первым, а скотину для нас вторым. Этим самым они и сбивают цену у нас. Нам становится не выгодно растить самим. А они на этом отбивают стоимость затрат на корм. Получается, что мы им чуть ли не бесплатно его отдаем. То же со всем. Тот же стиральный порошок. Бренд один, стоимость одна, но у них он в пять раз качественнее чему у нас. Они живут за счет нас.
Проблем нет, просто наши фермеры не готовы выращивать дешево. Производительность низкая, а издержки (зарплаты + налоги + транспорт) высокие. У Европы и Китая получается дешевле даже с учетом транспортировки.
Ага, картошку из египта возят, это же вообще безумие.
Почему курс доллара падает, а цены все равно растут — на примере еды
Потому что вас Набиулли
хорошая статья
То есть во всем виноват временной лаг? А как будет потом, когда будет следующая закупка?
P.S: У меня друг логист жалуется что возить что-то санкционное ему совершенно нечего (а возможности есть), потому что в РФ есть уже все что нужно.
смешно.
Потому что "курс доллара" в нынешней "российской экономике" - не более чем надпись на заборе.
Ещё никогда доллар не падал так высоко!
Октавиан, my ass! Вот называют же некоторых...
Статья классная👍