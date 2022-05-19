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Еда
Маша Цепелева

McDonald’s продаст российский бизнес франчайзи Александру Говору — он управляет ресторанами сети в Сибири Статьи редакции

Всего 25 точек в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

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По условиям сделки, Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.

Александр Говор / biz.a42.ru

Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами. Он также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

  • 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.
  • 16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.

#новость #mcdonalds

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63 комментария
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Алексей Алексеев

Радует, что не очередному олигарху, а человеку, который действительно разбирается в бизнесе Макдональдса

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Антон Родионов

погуглил. владелец шахт и параходов. продал шахту, купил нефтяной завод. олигарх очередной.

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1 комментарий
Венiамiн Моряк

Здесь ключевое что именно купили. Купили. По закону. А не так что отжали чужие деньги как это сделали в ЕС.

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Сидор

Как вы поняли, что он разбирается в бизнесе Макдональдс?

Разбираются управляющие «ресторанов».

А он владелец.

И судя по его позднему присоединению к франчайзи Мака, этот мини-олигарх - витрина для прикрытия интересов тех, кому не надо светится перед народом.

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S.Capusta

Главное, чтобы не называли клиента "сударь" или "сударыня" ..

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2 комментария
Иванка Сегодина

Выглядит это немного странно. Сейчас у Александра 25 точек, он их развивал и вкладывался с 2015 года, а теперь он нашёл деньги на покупку ещё 850+ заведений, производственных ферм, логистики и пр. сопутствующего.
*скорее всего тут помогли и неплохо так. Другой вопрос, как это все будет работать и существовать через 3-5 лет.

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1 комментарий
Stanislav

Хотелось бы верить. Но очень вероятно, что если не будет эффективности, то тупо завалят льготными кредитами и поддержкой дабы выдержать марку- вот, мол, смотрите, мы и без ваших технологий умеем!

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Demid An

Ура

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Alexey Shabolkin

Что будет с меню и техкартами? Одни из главных мерил успеха.

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Andrey Kulakov

По началу, наверное ничего, а со временем начнутся экономия и замены)

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Родион Аветисов

А что с ними будет если он и так работает по франшизе?
Все обновления, меню и тд входит в пакет франшизы.

Не зря же он платит роялти

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2 комментария
Nikita

Думаю, будет +- тоже самое, что и до ухода с рынка.

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Александр Фокин

Возможно появятся "Сибирские пельмени"

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Венiамiн Моряк

Запад: мы заберем ваши активы просто так хотя это и незаконно
Россия: выкупаем бизнес у компании которая сама решили уйти, при этом сохраняя инфраструктуру и рабочие места.
Либерахи: опять кровавая гэбня что-то у кого-то отжала)))

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Архаров Петр

Если у тебя квартиру купят с дисконтом 50%, будешь рад?

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1 комментарий
Allestor Klei

Мда, новость печальная. Т.е обратное возвращение вряд ли будет в ближайшие годы

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Дмитрий Кораблёв

это будет мак, просто с другим названием.

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10 комментариев
Мирослав Вселюд

Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Обратное возвращение будет после. До этого будет война и санкции

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2 комментария
Дарья Смирнова

Да кому он нужен, обычные булки! Жалко только ребят, которые там работали за копейки!

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Андрей Колесников

Мне одному показалось что он на Олега Табакова похож?

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Поджог Сараев

5 комментариев и все адекватные. Видимо, киберсотня из ципсо ещё не добралась.

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Александр Добриневский

Рестики от франшизы ведь ничем не отличаются от обычных маковских по вкусу?

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Мария Ермакова

нет

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Мокрый дебаркадер

Вообще нет

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ilia

Вопрос: откуда у него столько денег?

Всего 25 заведений "держит" неспроста же. А тут более 850, локации многие дорогие, года штат не сокращать...

И ведь даже кредит такой не выдаст никто, тем более по сегодняшним временам и без залога огромного.

Так что, наверное, тоже "на самом верху" или около согласовали...

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Артем П.

Складчина!

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Пришелец

Согласен, похоже на ширму какую-то.

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Peachylol

А меню в итоге остаётся же ?

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Дмитрий Кораблёв

да, только названия другие будут

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Никита Борисов

Быстро же это стало известно

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Олег Комаров

Зин, откуда бабки?

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Динар

Крошка-картошка стайл теперь будет

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RomanAno

Интересно справится ли, тут 25 было ресторанов и привалило после несколько сотен...

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vmp

Вместо МакДака будет АлеГов?

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Anton Zakharov

"У Саши" коротко и просто

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Sergey Vasiliev

Ох уж эти шакалы пиндосы, только и думаю о том как бы на своих рабских галерах оставить на теперь уже целых 2 года молодежь православную нашу. А могли бы просто сибаста и скатертью дорожка

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ROME

Интересно на чьи кровные покупка 700+ ресторанов? Может он просто номинал?

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Макс Бруквин

А может там за 2 рубля все. Нигде не говорят цифру и что ещё важнее, что это будет. Это будет не Макдональдс по франшизе. Это будет нечто другое.
Так что может просто продали за 2 рубля с условием сохранить персонал и отношения с поставщиками

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Nikita

То есть будет всё тоже самое?

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Артем П.

Кто теперь будет клоуном?)))

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Дмитрий Дмитриев

В Оренбурге так мак вообще не закрывали,там он видимо считается градообразующим предприятием

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AIAIAI

DcMonald's

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lomar

Тсс, никому не Говори!

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Александр Либертайм

«Вы[ГОВОР]».

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