Всего 25 точек в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

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По условиям сделки, Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.

Александр Говор / biz.a42.ru

Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

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Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами. Он также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.