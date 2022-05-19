McDonald’s продаст российский бизнес франчайзи Александру Говору — он управляет ресторанами сети в Сибири Статьи редакции
Всего 25 точек в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
По условиям сделки, Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.
Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами. Он также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
- 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.
- 16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.
Радует, что не очередному олигарху, а человеку, который действительно разбирается в бизнесе Макдональдса
погуглил. владелец шахт и параходов. продал шахту, купил нефтяной завод. олигарх очередной.
Здесь ключевое что именно купили. Купили. По закону. А не так что отжали чужие деньги как это сделали в ЕС.
Как вы поняли, что он разбирается в бизнесе Макдональдс?
Разбираются управляющие «ресторанов».
А он владелец.
И судя по его позднему присоединению к франчайзи Мака, этот мини-олигарх - витрина для прикрытия интересов тех, кому не надо светится перед народом.
Главное, чтобы не называли клиента "сударь" или "сударыня" ..
Выглядит это немного странно. Сейчас у Александра 25 точек, он их развивал и вкладывался с 2015 года, а теперь он нашёл деньги на покупку ещё 850+ заведений, производственных ферм, логистики и пр. сопутствующего.
*скорее всего тут помогли и неплохо так. Другой вопрос, как это все будет работать и существовать через 3-5 лет.
Хотелось бы верить. Но очень вероятно, что если не будет эффективности, то тупо завалят льготными кредитами и поддержкой дабы выдержать марку- вот, мол, смотрите, мы и без ваших технологий умеем!
Ура
Что будет с меню и техкартами? Одни из главных мерил успеха.
По началу, наверное ничего, а со временем начнутся экономия и замены)
А что с ними будет если он и так работает по франшизе?
Все обновления, меню и тд входит в пакет франшизы.
Не зря же он платит роялти
Думаю, будет +- тоже самое, что и до ухода с рынка.
Возможно появятся "Сибирские пельмени"
Запад: мы заберем ваши активы просто так хотя это и незаконно
Россия: выкупаем бизнес у компании которая сама решили уйти, при этом сохраняя инфраструктуру и рабочие места.
Либерахи: опять кровавая гэбня что-то у кого-то отжала)))
Если у тебя квартиру купят с дисконтом 50%, будешь рад?
Мда, новость печальная. Т.е обратное возвращение вряд ли будет в ближайшие годы
это будет мак, просто с другим названием.
Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Обратное возвращение будет после. До этого будет война и санкции
Да кому он нужен, обычные булки! Жалко только ребят, которые там работали за копейки!
Мне одному показалось что он на Олега Табакова похож?
5 комментариев и все адекватные. Видимо, киберсотня из ципсо ещё не добралась.
Рестики от франшизы ведь ничем не отличаются от обычных маковских по вкусу?
нет
Вообще нет
Вопрос: откуда у него столько денег?
Всего 25 заведений "держит" неспроста же. А тут более 850, локации многие дорогие, года штат не сокращать...
И ведь даже кредит такой не выдаст никто, тем более по сегодняшним временам и без залога огромного.
Так что, наверное, тоже "на самом верху" или около согласовали...
Складчина!
Согласен, похоже на ширму какую-то.
А меню в итоге остаётся же ?
да, только названия другие будут
Быстро же это стало известно
Зин, откуда бабки?
Крошка-картошка стайл теперь будет
Интересно справится ли, тут 25 было ресторанов и привалило после несколько сотен...
Вместо МакДака будет АлеГов?
"У Саши" коротко и просто
Ох уж эти шакалы пиндосы, только и думаю о том как бы на своих рабских галерах оставить на теперь уже целых 2 года молодежь православную нашу. А могли бы просто сибаста и скатертью дорожка
Интересно на чьи кровные покупка 700+ ресторанов? Может он просто номинал?
А может там за 2 рубля все. Нигде не говорят цифру и что ещё важнее, что это будет. Это будет не Макдональдс по франшизе. Это будет нечто другое.
Так что может просто продали за 2 рубля с условием сохранить персонал и отношения с поставщиками
То есть будет всё тоже самое?
Кто теперь будет клоуном?)))
В Оренбурге так мак вообще не закрывали,там он видимо считается градообразующим предприятием
DcMonald's
Тсс, никому не Говори!
«Вы[ГОВОР]».