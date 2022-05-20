Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей Статьи редакции
В марте об утечке рассказывала «Яндекс.Еда» — после этого в сети появился сайт с данными клиентов.
- В интернете опубликовали телефоны клиентов и информацию о заказах, сообщил Telegram-канал In4security. В компании подтвердили утечку и заявили, что она не затрагивает банковские реквизиты, пишет РБК. Delivery Club извинился перед пользователями и сообщил, что начал расследование. После него компания проведёт дополнительный аудит внутренних систем.
- По данным Telegram-канала «Утечки информации», в базе содержится 250 млн строк данных: это имена, номера телефонов, адреса доставки и электронной почты, сумма и дата заказа с 25 мая 2020-го по 4 июля 2021-го, IP-адреса. В Delivery Club на момент написания заметки в сервисе не уточнили vc.ru, скольких пользователей затронула утечка.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды». Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
- 18 мая в сети опубликовали обновлённый сайт с данными клиентов «Яндекс.Еды». На нём появилась информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников. Тогда в Delivery заявляли, что на сайте не их данные. На момент написания заметки в сервисе не уточнили vc.ru, связана ли обнаруженная утечка с информацией на сайте.
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В очередной раз напомню публике, что все людоедские чебурнетные законы вводились как раз под предлогами защиты персональных данных россиян и защиты детей от чего-то там
Получат штраф 60 тыс. руб. и принесут "глубочайшие извинения".
Пока терпилы терпят - так и будет. Увы.
Всё с Яндекса копируют негодники.
Яндекс первым открыл новое сверхприбыльное направление бизнеса. Нельзя отставать от конкурента.
А есть хоть один российский сервис, который был не дерьмовый и данные бы из него не текли как сквозь решето ?
А то из какого-нить фейсбука данные не утекали никогда
а фб за утечку заплатил штраф в 60к деревянных рублей как это сделал Яндекс?
А то, что данные утекали из фэйсбука как-то противоречит вопросу автора?
Или это классическое «а в Америке негров линчуют!»?
Двач.
0 дней без утечек данных... Страна превращается в утопию открытого общества, где каждый будет знать о друг друге все))
Они сильно подвели нас.
И вы туда же :(
какой-то странный челендж и доставок еды, интересно, кто следующий
К кому обратятся сверху, тот и следующий.
Откуда сверху?
Да
Никогда такого не было, и вот опять
Не хочу дарить свои данные всем,но и пользоваться доставками прекращать не собираюсь,то что они не защищают данные пользователей просто ужасно
Как же они заебали, честное слово. Ничем пользоваться нельзя без того, чтобы твои данные стали доступны всем и каждому.
Система защиты персональных данных у доставок
Вот так закажешь пирожок,а узнаёт об этом вся страна))