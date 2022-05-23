Еда
Маша Цепелева

Кофейни Starbucks уйдут из России — бренд больше не будет представлен в стране Статьи редакции

Сеть не работает в России с 10 марта.

  • Starbucks приняла решение уйти из России. Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством.
  • Компания не уточнила, будет ли продавать свой бизнес, но заявила, что «бренд больше не будет представлен в России».
  • 23 источник Sota в компании сообщил, что Starbucks ликвидирует юрлицо «Кофе Сирена», под которым бренд работает в России.
  • Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня сети открылась в Москве в 2007 году.
  • По данным базы «Контур Фокуса», выручка юрлица в 2021 году составила 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — 199,2 млн рублей.
  • Starbucks приостановила бизнес в России с 10 марта, включая поставки сырья и работу кофеен. Компания продолжала поддерживать своих сотрудников.

#новость #starbucks

6775 просмотров
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242 комментария
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Ярослав Богданов
Sturbucks приняла решение уйти из России. Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством.

как бы то не было, вот за это респект

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Телефунтик

Я вообще считаю что в стране должны быть все сервисы:от дешманских до лакшери.Ходить туда или нет должен решать я,а не какой-то ебанат из Думы или пересидент.

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7 комментариев
Лаврентий Петренко

Согласен, отличается от "Российский поставщик ИТ-решений Softline сократил сотрудникам зарплаты на 25%, выяснил Forbes."

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3 комментария
Константин Д

Комментарии типичного тонкого ценителя кофе: "он нам и нахой нинужон этот ваш Старбакс. Дорохо и невкусно".

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Цифровые комплексы

Люди, которые пили кофе в кофиксе и втайне облизывались проходя мимо витрин СБ ))

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4 комментария
Василий Степанофф

Все так. Дорого и не вкусно. Но Старбакс же любят не за это.

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Лёха Литвинов

Дорого? Если сравнивать с конкурентами, то нет. +- та же цена. Но качество сильно хуже. А так конечно очень грустно, что теряем 2000 рабочих мест.

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5 комментариев
Dmitrii Nesterenko

А мне нравилось. Жаль конечно что наше меню отличалось от Канадского но все же было классное заведение.

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Vasiliy

да и хер с ним
дорогой, невкусный кофе

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Телефунтик
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1 комментарий
R-Globus

Это верно, они и сами это признавали. Вот только концепция у них была построена не на "пожрать" а на атмосфере, приходишь в приятное заведение, где можно посидеть, побеседовать и поработать, а то и книжки почитать. И у этой концепции была своя публика, как и у мака, где все друг об друга жопами труться с подносами и чо-то орут. Чуете разницу? Хотя о чем это я...

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30 комментариев
darkAlert

согласен что кофе необоснованно дорогой, да еще и история со следами фикалий в айс кофе подкосила мой желание к ним ходить.
Но вот что "и хер с ним" крайне не согласен, поэтому минус

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5 комментариев
Цифровые комплексы

За дешёвым и "вкусным" в кофикс?

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9 комментариев
color

Зато кофейные напитки отличные, тот же фраппучино например.

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MedievalRain

Хер с ними, рабочими местами и уплачиваемыми налогами?

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Конечно. Подумаешь 2000 рабочих мест, и налоги.

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За что нам это

Даёшь старт комментарием про то, как там было невкусно и дорого от людей, которые ничего там не покупали.

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Max Bernberg

Так если и правда невкусно, то зачем там покупать? Старбакс ведь не про хороший кофе. Он про понты и постики в инсту.

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17 комментариев
Виктор Корнеплод

Даёшь старт комментов защитников объективно среднего (по всем параметрам) кофе

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Илья Попов

Люди устали от плохих новостей и хотят отвлечься. Понятное чувство.

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Рафаэль Алиев

И откроется с новым лого )

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Джахор Дырдырдаев
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Sergey Tischenko

Как любителю кофе, мне не жаль.

Как человеку, понимающему в экономике, очень жаль. Это серьёзный удар по экономике и репутации.

Да и в Питере не так много мест, где ночью можно выпить сносный кофе, так что чуть-чуть жаль персонально Старбакс на Невском.

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Иван Саблин

На ютубе набери Кофейный патруль в Санкт-Петербурге, там обзор хороших кофейн от от Бравоса.
В Питере тьма хороших кофейн и даже есть обжарщики вроде Восход кофе у которых жарит кофе чемпион мира по обжарке

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16 комментариев
Илья Попов

Разумеется, плохо и для экономики. И для людей. Сколько уже остались без работы, некоторым товарищам по хрену.

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1 комментарий
Soulis

Ночью действительно, но если говорить о дне, то у нас немало локальных хороших кофеен. Впрочем, хотя я пью кофе почти каждый день, но не являюсь его тонким ценителем.
А по экономике действительно ещё один удар, хотя и далеко не из самых сильных в серии. Скорее всего мы их огребём ещё и могут быть они гораздо сильнее.

Впрочем, как говорит наш народ, великолепно знающий историю и фиксирующий изменение миропорядка "нахой не нужен ваш Старбакс и без него выживем!".

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1 комментарий
Vladyslav

Неплохо.

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Интересный украинец

Черт, флэшбэк из детсада… и комки в манной каше… Неееет😱

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4 комментария
Michael Pupkin

Прям как в пышечной в Питере

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color

И что бы пенка от молока была обязательно.

Буэээээ

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Лёха Литвинов

я буду скучать по их пережаренному зерну (нет)

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Лёха Литвинов

но вот кружки они классные продавали, надо признать

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Sketch Turner

Удивительные люди в комментариях к статье, конечно. У них массовый уход брендов, а они и рады. И ведь никто не понимает, что как бы тебе не нравился бренд, столь массовый уход ни к чему хорошему не приведёт. Молодцы, отрабатывают свои 15 рублей.

Быдло захватило VC.ru.

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Рядовой череп

Друг, все понимают что это очень плохо, тут все говорят именно о вкусе их кофе. Не агрись.

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Иван
У них массовый уход брендов, а они и рады.

Но и горя большого нет. Бренды сами уходят. Одно дело когда государство блокирует инсту, а другое - когда бренд сам принял решение.

Тот же Леруа-мерен остался, бизнес-процессы его остались, ну, поменяются там пул поставщиков у которых, якобы, высокая моральная ответственность на более приземленных, и будем жить дальше.

Те же США дали зеленый свет себе и Южной Корее на бытовую электронику, сервисы и автомобили (ю. корее).

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Характерный огонь

Тоже самое писали и про Мак и про Levi's сегодня.

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3 комментария
Парень

Ну если разобраться, то это очередной двуличный бренд без четкой стратегии. Не хочешь поддерживать военных действий? Ок. Тогда пусть пояснят какого хера они не закрывались в странах НАТО во время бомбежек Ирака, Ливии, Югославии, Сирии, Афганистана? Когда эти сволочи откровенно вооружали и обучали в той же Сирии террористов?

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Аноним
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Вячеслав Осадчий

Где теперь сидеть с важным видом с макбуком и фрапучино?…

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Alexander Weber

Макбуком?

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5 комментариев
Mikhail Shamov

В обновлённой макдачке

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Арбитражный ящик

Шоколадница же ещё есть)

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

В Baggins / Etlon

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Михаил

На передовой.

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Дмитрий Веселов

Skuratov круче 😉👍🏻

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Творческий файл

Омич детектед. А вообще лучше рисового чая нет ничего. Наверное.

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6 комментариев
Пришелец

Ну экс-генпрокурор явно круче какой-то кофейни)

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Тимур Елисеев

сейчас будет срач, как там невкусно и дорого
при этом вечно все столики заняты и очередь

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Рядовой череп

Прощай невкусная робуста. Ты была почти питебельна с топингами

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Lukas Dexter

Цены такие ломили, что люди кредиты брали , чтобы кофе попить 😁

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неформат

«бренд больше не будет представлен в России» в моём и ещё тысяче городов он итак никогда не был представлен

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Ivelevit

Интересно а когда сам кофе, как напиток, уйдет из России, будут писать, что он был вреден для здоровья? И мацестинский чай наше всё?

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S.Capusta

Будем Иван-чай пить, что ещё остаётся..

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Михаил Качалов
как напиток, уйдет из России

- сомнительно, так как в СССР кофе (с перебоями) был, причем не какая то гнусная робуста, а вполне приличная арабика (правда иногда это перемежалось неделями на цикории). Кофе всё же не в ФРГ или Финляндии выращивают, так что не стоит впадать в пессимизм

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1 комментарий
Алена

Каким бы кофе у них не был, а за такой красивый уход - моё уважение. Сотрудники, уверена, очень благодарны

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Евгений Дроздов

Кружки Moscow резко подорожают на Avito.

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Malinka27

Ни разу не пила там кофе) Не пью кофе, предпочитаю какао… Но, конда уходит фирма это не вопрос- нужна она или нет кому то, а это сотни рабочих мест. Куда пойдут все эти тысячи людей из ушедших фирм ?(

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Антон Картон

В другие сети кофеен

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Юности вольная птица

Ну вот, и готовые стаканы с ледяным Маккиато из Ленты и АВ тоже пропадут?(

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Рядовой череп

Аааааа, ты меня напугала вчера

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2 комментария
Sasha Bor

Время вернуться Республике Кофе. Была в Питере в 00х такая сеть. Закос под Старбакс 1/1 и История уже есть

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Иван Саблин

Кофейная индустрия в России одна из лучших в мире, нет проблем.
Вот к примеру один из лучших обжарщиков Росcии, у них есть карта на сайте кофеин, работающих на их зерне. Смотрите свой город

https://theweldercatherine.ru/map/

— The Welder Catherine
кофе для дома, офиса, кофейни
theweldercatherine.ru
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Андрей

Всеравно не сможем себе его позволить))

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useless uS

Surf Coffee <3

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Интересный украинец

У них кофейни по 3м2, как шпроты в банке. Во всяком случае те, что я видел.

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1 комментарий
Макс Бруквин

Да правильно, пусть уебывают. Такой рынок теряют.!!! Целый 1% от оборота!! Ещё приползут.

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R-Globus

Да, 400 р за напиток дороговато, понимаю)

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4 комментария
Константин Приветов

Никогда не был в Старбаксе. Вообще не видел его в РФ никогда)

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Dimitri

В Москве и Питере они в очень популярных местах были. Про другие регионы не могу сказать.

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1 комментарий
Artem Kravchenko

15 человек на 1 кофейню, нихера себе

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Artem Kravchenko

И это без кухни так то

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Egor Tulupov

🥲

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Volodya Agadzhanov

За Старбакс реально обидно, всегда можно было посидеть в ноуте, потусить(…

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Сергей Леопольдович

Просто. Оставлю. Для тех кто не.
https://vc.ru/food/406577-kak-ya-poddelal-kofe-starbucks-i-pozhalel-ob-etom

Как я подделал кофе Starbucks и пожалел об этом…
Русалка уплыла, и слава богу? Нет, я не городской сумасшедший, которому мерещатся русалки. Просто…
vc.ru
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Nikolay Pomeschenko

а ведь пост не про качество кофе и уровень сервиса. и не про кофе вообще :(

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Ксения Денежкина

Разве это не слёзы? Что такое 200 млн для такого бренда. Или это из-за пандемии?
Неудивительно, что они уходят.
Если только как рекламу рассматривать, чтобы по приезду в другие страны узнавали.

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Иван Шеметов

по такой логике бизнес можно везде закрыть , ведь везде будут копейки по сравнению с США

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Верчу-Кручу
+ надо в прибыль включить отчисление в матер. конторку за использование товарного знака и прочего, прочего, прочего
Прибыль локального юр лица не есть прибыль региона в рамках всего бизнеса.

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Soulis

Думаю, что ранее они планировали продолжить развитие, потому что со скрипом, периодическими наступаниями на грабли имперского величия, но страна как-то двигалась вперёд. А с нашей стороны давали людям работу так то, да и уходят социально ответственно.

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S8dAS

Это же оптимизация налогов.

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1E0P4RD

Многие бренды было жалко, когда уходили, но вот эти вонялки пусть валят. Хоть в ТЦ будет можно нормально находиться без их мерзкой вони.

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Дмитрий Вилов

Подход замечательный. Спасибо тем, кто пробивал это решение и добился результата. Уверен, среди этих людей будут и те, кто это прочитает.

Как продукт этот бренд я не любил, но решение сохраняет за компанией замечательное послевкусие. Молодцы!

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Юлия Баранова

Жаль(

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Buck Mulligan

Штош
https://youtube.com/shorts/z3Y8UpsIXG0?feature=share

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Kesha Pazzy

Аяз, твой выход!

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Vangelis

Людей жаль
Если брать сам бизнес - то ваще пооохер на старбакс. Понимаю, многие будут плакать без кофе по 400р
Я вот плакал по кока-коле

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Dimitri

Кока Кола вроде ещё везде есть. Рано плакать.

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Василий Степанофф

Очень жаль...На глаза ценителей напитков из кофейных углей приходят большие слезы.

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Даниил Шведов

+2000 работников кофикса😼😼😼

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Виктор Корнеплод

.

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Nuber5

Жаль, кружки у них клёвые

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Green Base

А куда теперь пойдут все эти инфоцыгане с маками ?

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Александр

Редко брал это кофе слишком пережаренное. Лучше подороже у их соседей взять, а вот когда рядом не было приходилось брать этот.
Да же Варламов говорит, что кофе SB 💩

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Никого Нету
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Сергей Леопольдович

Картинка не вся загрузилась? )))

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Сложный цвет

Ждём Потанина и 130 новых кофеен «Звездарублик»

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Вадим Д.

Тендет на импортозамещающее название ещё не объявили?
НашБакс, РусБакс – пусть пользуются (-:

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Мурад Муртазалиев
Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством

Компания из Омерики сделает для российских рабочих больше, чем государство

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Иван Иванов

О нет, как же так? Скажите, любители этого кофе, релокушеньки бездушные - мы все умрем теперь да?((((

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Илья О.

О нет, где же теперь модным фрилансерам сидеть и томно попивать кофе????

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Nikolay Ivanov

Скопировать их и закрыть этот вопрос навсегда. В стане должны быть созданы пиратские партии и особые экономические зоны, где можно подражать.

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Ксения Шумик

Альтернативу кофе найдем, но жаль рабочие места

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ilia

Ля, ребят, неужели вернутся кафе-мороженое, просто кафе и, возможно, чайные?!)

Ну это так, ироничный горьковатый юморок...

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Спортивный самолет

Одно время я был большим поклонником Starbucks и пил кофе только там, но несколько лет назад отправил их в свой персональный бан, когда прочитал, что они уходят от налогов в UK. Я перешёл на Costa, Nero и локальные кофейни. Пару лет назад снова попробовал кофе в Старбаксе и какой это был ужас. Подозреваю что дело в том что за эти годы я перестал пить кофе с сиропами, а без добавок кофе в Старбаксе ужасен.
Выбирайте лучше локальные кофейни - в них тоже можно уютно посидеть и кофе там как правило гораздо вкуснее и дешевле. К тому же в отличие от мультинациональной корпорации они не уходят от налогов.

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Сергей Леопольдович

Costa, Nero и локальные кофейни в UK?

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2 комментария
Лысый криптоинвестор

Вот так преступление века! Бизнес оптимизирует налоги вместо того, чтобы отдать всё на какую-нибудь бесполезную левую правительственную программу

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1 комментарий
Псков Бурито

Starbucks Раша самый отвратительный в мире. На Белой площади постоянно туалеты не работали, столики узкие, разеток нет, музыка орет, грязища - от Starbucks там было только название

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Псков Бурито
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Dan

Кофе - дрянь, ценник неоправданно высокий.

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Веселый Одессит

Переименуют в СтарбаГГс и продолжат работу, повезло тому кто выкупит с хорошей скидкой!
Молодцы, уходите, нам нужно развивать экономику, а не платить всяким западным брендам за одно лишь название!

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