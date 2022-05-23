Еда
Маша Цепелева

Сеть кофеен Starbucks уйдёт из России — бренд больше не будет представлен в стране Статьи редакции

Сеть не работает в России с 10 марта.

  • Sturbucks приняла решение уйти из России. Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством.
  • Компания не уточнила, будет ли продавать свой бизнес, но заявила, что «бренд больше не будет представлен в России».
  • 23 источник Sota в компании сообщил, что Starbucks ликвидирует юрлицо «Кофе Сирена», под которым бренд работает в России.
  • Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня сети открылась в Москве в 2007 году.
  • По данным базы «Контур Фокуса», выручка юрлица в 2021 году составила 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — 199,2 млн рублей.
  • Starbucks приостановила бизнес в России с 10 марта, включая поставки сырья и работу кофеен. Компания продолжала поддерживать своих сотрудников.

#новость #starbucks

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38 комментариев
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Ярослав Богданов
Sturbucks приняла решение уйти из России. Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством.

как бы то не было, вот за это респект

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Константин Д

Комментарии типичного тонкого ценителя кофе: "он нам и нахой нинужон этот ваш Старбакс. Дорохо и невкусно".

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Цифровые комплексы

Люди, которые пили кофе в кофиксе и втайне облизывались проходя мимо витрин СБ ))

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Джахор Дырдырдаев
пили мочу в onepricecoffee
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Василий Гаврилов

да и хер с ним
дорогой, невкусный кофе

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Телефунтик
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Цифровые комплексы

За дешёвым и "вкусным" в кофикс?

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color

Зато кофейные напитки отличные, тот же фраппучино например.

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darkAlert

согласен что кофе необоснованно дорогой, да еще и история со следами фикалий в айс кофе подкосила мой желание к ним ходить.
Но вот что "и хер с ним" крайне не согласен, поэтому минус

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R-Globus

Это верно, они и сами это признавали. Вот только концепция у них была построена не на "пожрать" а на атмосфере, приходишь в приятное заведение, где можно посидеть, побеседовать и поработать, а то и книжки почитать. И у этой концепции была своя публика, как и у мака, где все друг об друга жопами труться с подносами и чо-то орут. Чуете разницу? Хотя о чем это я...

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За что нам это

Даёшь старт комментарием про то, как там было невкусно и дорого от людей, которые ничего там не покупали.

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Рафаэль Алиев

И откроется с новым лого )

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Джахор Дырдырдаев
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Лёха Литвинов

я буду скучать по их пережаренному зерну (нет)

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Лёха Литвинов

но вот кружки они классные продавали, надо признать

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Дмитрий Веселов

Skuratov круче 😉👍🏻

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Тимур Елисеев

сейчас будет срач, как там невкусно и дорого
при этом вечно все столики заняты и очередь

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Sergey Tischenko

Как любителю кофе, мне не жаль.

Как человеку, понимающему в экономике, очень жаль. Это серьёзный удар по экономике и репутации.

Да и в Питере не так много мест, где ночью можно выпить сносный кофе, так что чуть-чуть жаль персонально Старбакс на Невском.

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Вячеслав Осадчий

Где теперь сидеть с важным видом с макбуком и фрапучино?…

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Alexander Weber

Макбуком?

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Julia F

А что это?

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Юности вольная птица

Раскладной поднос для кофе

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Mikhail Shamov

В обновлённой макдачке

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Арбитражный ящик

Шоколадница же ещё есть)

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Джахор Дырдырдаев

В Baggins / Etlon

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Андрей

Всеравно не сможем себе его позволить))

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Юности вольная птица

Ну вот, и готовые стаканы с ледяным Маккиато из Ленты и АВ тоже пропадут?(

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Рядовой череп

Аааааа, ты меня напугала вчера

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Юности вольная птица

Ну не все тебе покой, Блондь. Пора и тревожность знать.

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Sasha Bor

Время вернуться Республике Кофе. Была в Питере в 00х такая сеть. Закос под Старбакс 1/1 и История уже есть

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Рядовой череп

Прощай невкусная робуста. Ты была почти питебельна с топингами

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Евгений Дроздов

Кружки Moscow резко подорожают на Avito.

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Artem Kravchenko

15 человек на 1 кофейню, нихера себе

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Artem Kravchenko

И это без кухни так то

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Lukas Dexter

Цены такие ломили, что люди кредиты брали , чтобы кофе попить 😁

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Дмитрий Вилов

Подход замечательный. Спасибо тем, кто пробивал это решение и добился результата. Уверен, среди этих людей будут и те, кто это прочитает.

Как продукт этот бренд я не любил, но решение сохраняет за компанией замечательное послевкусие. Молодцы!

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Юлия Баранова

Жаль(

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Buck Mulligan

Штош
https://youtube.com/shorts/z3Y8UpsIXG0?feature=share

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