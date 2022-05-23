Сеть кофеен Starbucks уйдёт из России — бренд больше не будет представлен в стране Статьи редакции
Сеть не работает в России с 10 марта.
- Sturbucks приняла решение уйти из России. Она продолжит в течение полугода выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране, а также поможет им с трудоустройством.
- Компания не уточнила, будет ли продавать свой бизнес, но заявила, что «бренд больше не будет представлен в России».
- 23 источник Sota в компании сообщил, что Starbucks ликвидирует юрлицо «Кофе Сирена», под которым бренд работает в России.
- Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня сети открылась в Москве в 2007 году.
- По данным базы «Контур Фокуса», выручка юрлица в 2021 году составила 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — 199,2 млн рублей.
- Starbucks приостановила бизнес в России с 10 марта, включая поставки сырья и работу кофеен. Компания продолжала поддерживать своих сотрудников.
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как бы то не было, вот за это респект
Комментарии типичного тонкого ценителя кофе: "он нам и нахой нинужон этот ваш Старбакс. Дорохо и невкусно".
Люди, которые пили кофе в кофиксе и втайне облизывались проходя мимо витрин СБ ))
да и хер с ним
дорогой, невкусный кофе
За дешёвым и "вкусным" в кофикс?
Зато кофейные напитки отличные, тот же фраппучино например.
согласен что кофе необоснованно дорогой, да еще и история со следами фикалий в айс кофе подкосила мой желание к ним ходить.
Но вот что "и хер с ним" крайне не согласен, поэтому минус
Это верно, они и сами это признавали. Вот только концепция у них была построена не на "пожрать" а на атмосфере, приходишь в приятное заведение, где можно посидеть, побеседовать и поработать, а то и книжки почитать. И у этой концепции была своя публика, как и у мака, где все друг об друга жопами труться с подносами и чо-то орут. Чуете разницу? Хотя о чем это я...
Даёшь старт комментарием про то, как там было невкусно и дорого от людей, которые ничего там не покупали.
И откроется с новым лого )
я буду скучать по их пережаренному зерну (нет)
но вот кружки они классные продавали, надо признать
Skuratov круче 😉👍🏻
сейчас будет срач, как там невкусно и дорого
при этом вечно все столики заняты и очередь
Как любителю кофе, мне не жаль.
Как человеку, понимающему в экономике, очень жаль. Это серьёзный удар по экономике и репутации.
Да и в Питере не так много мест, где ночью можно выпить сносный кофе, так что чуть-чуть жаль персонально Старбакс на Невском.
Где теперь сидеть с важным видом с макбуком и фрапучино?…
Макбуком?
А что это?
Раскладной поднос для кофе
В обновлённой макдачке
Шоколадница же ещё есть)
В Baggins / Etlon
Всеравно не сможем себе его позволить))
Ну вот, и готовые стаканы с ледяным Маккиато из Ленты и АВ тоже пропадут?(
Аааааа, ты меня напугала вчера
Ну не все тебе покой, Блондь. Пора и тревожность знать.
Время вернуться Республике Кофе. Была в Питере в 00х такая сеть. Закос под Старбакс 1/1 и История уже есть
Прощай невкусная робуста. Ты была почти питебельна с топингами
Кружки Moscow резко подорожают на Avito.
15 человек на 1 кофейню, нихера себе
И это без кухни так то
Цены такие ломили, что люди кредиты брали , чтобы кофе попить 😁
Подход замечательный. Спасибо тем, кто пробивал это решение и добился результата. Уверен, среди этих людей будут и те, кто это прочитает.
Как продукт этот бренд я не любил, но решение сохраняет за компанией замечательное послевкусие. Молодцы!
Жаль(
Штош
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