Еда
Маша Цепелева

Владелец «Боржоми» передаст долю в компании правительству Грузии — её оценили в $100 млн Статьи редакции

Компания приостановила производство 29 апреля из-за проблем со счетами, они начались из-за санкций в отношении «Альфа-банка» и Михаила Фридмана.

Материнская IDS Borjomi International передаст правительству Грузии долю в компании безвозмездно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Её размер не уточняется, но доля «Альфа-групп» в бизнесе снизится до неконтрольной, пояснял Forbes представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхан Алназаров.

У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение, что они передают государству долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет $100 млн. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу.

Ираклий Гарибашвили
премьер-министр Грузии, цитата по «Интерфаксу»
  • 55,8% IDS Borjomi International принадлежало «Альфа-групп» с 2013 года. В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США.
  • Компания объявила о приостановке производства на двух заводах в Грузии 29 апреля. Из-за санкций она потеряла доступ к некоторым банковским счетам.
  • В мае источники грузинского телеканала «Формула» сообщали, что «Альфа-групп» может продать 55,8% в IDS Borjomi бизнесмену Гие Орджоникидзе.

#новость #borjomi

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21 комментарий
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Andrey Romanov

Поздно пить боржоми)

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Влад Борщ
Материнская IDS Borjomi International передаст правительству Грузии долю в компании безвозмездно

Просто чтобы людям водичку целебную поставлять? Вы че людей за долбоебов то держите))

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Анатолий Сокорев

Фридманы и не на такое пойдут лишь бы санкции сняли...

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Andrey Zykov

А что, бизнесы многие сами говорят, что они все делают ради простых людей, их счастья, добра и справедливости! Неужели лукавят?

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ilia

Че, прям просто долю в 100 миллионов просто отдаст?) Ну ой...

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Григорий Соколов

Можешь считать что за 6 % от прибыли (на 6% скорее всего уменьшат долю Альфы) сделали посредника который разрулит "борьбу со всем русским" ведь будет не русское, а национальное достояние Грузии.

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Илья Попов

Классическим откатом.

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Тамерлан

Что пить 1го января?)

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Илья Ефимов

Величие ещё можно

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Дмитрий Матюшин

рассол) натур продукт )

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Илья Попов

Чай с лимоном.

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Можно Менять

Судя по цене на Боржоми, они должны были продать компанию за $100 млрд

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Василий Степанофф

Надо признаться, что Боржоми спортилась

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Vad Nilov

согласен.
что-то стали экономить на воде и уже не очень то и вкусно.
да и Байкал черноголовки совсем испортился.
перешёл на обычную газированную воду.

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Bobrdobr

Фсё

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Интересный украинец

Аватарка ваша очень подходит к выраженной мысли🙂

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Slava Nikolsky

Странное чувство, что мы лохи. Все отжимают, а мы делаем вид, что так и было задумано.

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Алексей Дымов

Удивительно, что в схематозе участвует не какой-то номинал, а правительство страны.
А правительство, кстати, может вернуть потом налоговыми льготами

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Джахор Дырдырдаев

"Поздно пить боржоми когда почки отказали. "

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Вадим Д.

Поздно пить. Боржоми в Грузии (-:

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Анатолий Сокорев

Вообще фиолетово. Не пил и не буду.

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