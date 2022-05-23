Владелец «Боржоми» передаст долю в компании правительству Грузии — её оценили в $100 млн Статьи редакции
Компания приостановила производство 29 апреля из-за проблем со счетами, они начались из-за санкций в отношении «Альфа-банка» и Михаила Фридмана.
Материнская IDS Borjomi International передаст правительству Грузии долю в компании безвозмездно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Её размер не уточняется, но доля «Альфа-групп» в бизнесе снизится до неконтрольной, пояснял Forbes представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхан Алназаров.
- 55,8% IDS Borjomi International принадлежало «Альфа-групп» с 2013 года. В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США.
- Компания объявила о приостановке производства на двух заводах в Грузии 29 апреля. Из-за санкций она потеряла доступ к некоторым банковским счетам.
- В мае источники грузинского телеканала «Формула» сообщали, что «Альфа-групп» может продать 55,8% в IDS Borjomi бизнесмену Гие Орджоникидзе.
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Поздно пить боржоми)
Просто чтобы людям водичку целебную поставлять? Вы че людей за долбоебов то держите))
Фридманы и не на такое пойдут лишь бы санкции сняли...
А что, бизнесы многие сами говорят, что они все делают ради простых людей, их счастья, добра и справедливости! Неужели лукавят?
Че, прям просто долю в 100 миллионов просто отдаст?) Ну ой...
Можешь считать что за 6 % от прибыли (на 6% скорее всего уменьшат долю Альфы) сделали посредника который разрулит "борьбу со всем русским" ведь будет не русское, а национальное достояние Грузии.
Классическим откатом.
Что пить 1го января?)
Величие ещё можно
рассол) натур продукт )
Чай с лимоном.
Судя по цене на Боржоми, они должны были продать компанию за $100 млрд
Надо признаться, что Боржоми спортилась
согласен.
что-то стали экономить на воде и уже не очень то и вкусно.
да и Байкал черноголовки совсем испортился.
перешёл на обычную газированную воду.
Фсё
Аватарка ваша очень подходит к выраженной мысли🙂
Странное чувство, что мы лохи. Все отжимают, а мы делаем вид, что так и было задумано.
Удивительно, что в схематозе участвует не какой-то номинал, а правительство страны.
А правительство, кстати, может вернуть потом налоговыми льготами
"Поздно пить боржоми когда почки отказали. "
Поздно пить. Боржоми в Грузии (-:
Вообще фиолетово. Не пил и не буду.