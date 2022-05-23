У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение, что они передают государству долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет $100 млн. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу.