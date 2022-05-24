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Starbucks пообещала вернуть деньги с карт лояльности российских клиентов Статьи редакции

Средства поступят на банковскую карту, но ждать придётся около месяца.

  • Чтобы вернуть деньги с карт лояльности, нужно лично обратиться в службу поддержки компании, рассказали Shopper's в колл-центре Starbucks.
  • Сотрудники отправят заявление, которое нужно заполнить: указать номер карты Starbucks, сумму и банковские реквизиты, уточнили в колл-центре. Вернуть деньги наличными не получится, потому что кофейни закрыты. Сроки возврата денег — три-четыре недели из-за большого количества обращений, уточнили vc.ru в поддержке.
  • По программе лояльности Starbucks клиенты могли оформить карту и переводить на неё деньги, а затем расплачиваться в кофейнях и копить бонус-звёзды. Минимальная сумма для оформления карты составляла 500 рублей, максимальная — 10 тысяч.
  • Количество пользователей программы лояльности в России Starbucks никогда не раскрывала, отмечает издание. В США у компании около 26,7 млн активных пользователей (тех, кто пользовался программой в течение 90 дней), по данным на май 2022 года.
  • Starbucks объявила об уходе из России 23 мая 2022 года. Компания обещала выплачивать зарплату всем своим сотрудникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством. Будет ли сеть продавать бизнес, она не уточнила.
  • Всего у Starbucks было 130 кофеен в России, в них работало около 2000 человек. Первая кофейня открылась в Москве в 2007 году.
Источник: Kacper Pempel / Reuters

#новость #starbucks

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12 комментариев
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Sergey Tischenko

После такого ухода мнение о Старбакс улучшилось

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Soulis

Действительно социально ответственно, моё уважение

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Сергей Леопольдович

Вернуть деньги с карты предоплаты просто без социального невозможно?

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Отдельный татарин

Ну тут всё в комплексе. Сотрудников не кинули, клиентов тоже. Так и должно быть, но мы настолько привыкли к кидалову и несправедливости, что такой подход восхищает.

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Egor Tulupov

А кофе кто теперь даст бесплатный

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Alexey

Военкомат

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Leonid Manilov

вот это они молодцы, вот, что значит уходить красиво

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Egor Tulupov
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Sofia K.

😪

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Джахор Дырдырдаев

Достойно уважения.

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Богдан Потужный

Так говорили же что их уже купили и под другим названием будет то же самое? Как с Маком?
Или я чего-то не знаю и кофе это такая сложная сфера, где просто невозможно заменить одного из десятков игроков на рынке?

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Denis Kiselev

Шаг достоин уважения, но кофейни следовало бы продать. И желательно продавать их работающими, с персоналом и обязательством провести ребрендинг.

Странно, что продуманы детали ликвидации и не продуман позитивный сценарий продажи бизнеса.

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